Se listen: Her bygges det sykkelveier i Stavanger i 2024

Stavanger kommune har en rekke sykkelveier under bygging, oppgradering, prosjektering og regulering. Her er listen:

Bygges i 2024:

Sykkelprosjektene der det er vedtatt oppstart i 2024:

Møllegata (fra St. Svithuns gate til Kannikgata), sykkelprioritert gate (oppgradering)

Fridtjof Nansens vei, Mygeveien, sykkelvei med fortau, blandet trafikk

Opheimsgata – Etappe 1 (fra Birkelandsgate til Hjelmelandsgata), sykkelprioritert gate

Muségata sør (fra Lagårdsveien til Rogalandsgata), ensidig sykkelfelt

Møllegata (fra St. Svithuns gate til Stokkaveien), sykkelprioritert gate (oppgradering)

Christian Jacobsens gate/Biskop Reinalds gate, sykkelprioritert gate





Christian Jacobsens gate på Våland blir prioritert for sykler i løpet av 2024. (Stein Roger Fossmo)





Under prosjektering:

Steingata, sykkelprioritert gate

Auglendsmyra – Etappe 2, sykkelvei med fortau

Under regulering:

Hannasdalsgata, sykkelprioritert gate

Hjelmelandsgata (fra Østre Ring til Niels Abels gate/Avaldsnesgata), tosidig sykkelfelt

Christian Bjellands gate, sykkelprioritert gate





I Hannasdalsgata skal det reguleres mer sykkelvei (Stein Roger Fossmo)

Under bygging nå:

Rektor Steens gate/Cort Adelers gate, sykkelprioritert gate

Kannikgata – Etappe 2 (fra Solagata vestover), sykkelprioritert gate

Sandvikveien, sykkelvei med fortau og enveisregulert sykkelvei med fortau

Langgata (fra Verksgata til Pedersgata), ensidig sykkelfelt





I Rektor Steens gate på Våland er arbeidet med sykkelfelt allerede i gang. Det legges også ledninger her. (Stein Roger Fossmo)

Tiltak for økt bruk av sykkel var tema i en større sekvens i utvalg for klima og naturs siste møte før jul, og det ble lagt på bordet en hel rekke forslag som kommunedirektøren skal arbeide videre med på nyåret.

Utvalgsmedlem Andreas Kirkhaug (SV) peker på at selv om det er mange prosjekter på gang, er det for mange prosjekter som innebærer sykling i blandet trafikk.

– For å rekruttere flere syklister må det oppleves som trygt. Spesielt for barn og for nye, voksne syklister er det viktig at syklister skilles helt fra feltene for gående og syklister, sier Kirkhaug.

Kantstein ved røde felter

Lederen, Kjartan Alexander Svartsund Lunde foreslo på vegne av V, H og Frp at utvalget ber om en sak som ser på sikkerheten for syklister langs bussveien. Det pekes på at de rødmalte sykkelfeltene viser ved mange avkjørsler etter kryss tydelig slitasje av å bli overkjørt av biler, og det skal vurderes om enkelte punkter kan få kantstein, for å gjøre ferdsel her sikrere for syklistene.

Samme mann foreslo også på vegne av samme partier å be Rogaland fylkeskommune beholde sykkelbokser som løsning foran lysregulerte rundkjøringer langs bussveien.

Andras Kirkhaug (SV) hadde også en rekke forslag som utvalget sendte videre til kommunedirektøren. Et sentralt forslag et at kommunedirektøren skal prioritere det kommunale planarbeid langs hovedsykkelnettet.

Andreas Kirkhaug (SV) (Tonette N. Haaland)

– Det som bygges nå blir stående i 50–100 år. Hvis vi ikke prioriterer å bygge et tilfredsstillende sykkelveinett nå, så får vi ikke rekruttert flere til å sykle. De som er motstandere av gratis buss sier ofte at «bussen går fra et sted du ikke er, til et sted du ikke skal», men det gjelder i høy grad også for sykkelveinettet. For å få flere til å bruke for eksempel Sykkelstamveien, må syklister også enkelt kunne komme seg til den, sier Kirkhaug.

Samarbeid

I tillegg fikk kommunedirektøren i oppdrag å arbeide for et forpliktende samarbeid med fylkeskommunen med mål om bedre vedlikehold av hovedsykkelrutene.

– Den ene hånden vet ofte ikke hva den andre hånden gjør. Stavanger kommune har gjennomgående godt vedlikehold av sykkelrutene på kommunal vei, og et veldig godt system gjennom «Varsel om feil» (VOF). Hvis det kommer meldinger til kommunen om for eksempel dårlig brøyting der fylkeskommunen er eier av veien, så videresendes meldingene, men ofte skjer det ikke mer. Sykkelveier brukes dessuten ofte til snølagring, og når det ikke skrapes, blir det liggende igjen isklumper når snøen smelter, sier Kirkhaug, som også etterlyser sterkere prioritering av framkommelighet for syklister under anleggsarbeid.

Det etterlyses flere og bedre sykkelveier fra kommunale veier til Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes (Øyvind Ellingsen)