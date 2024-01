Vassøy? Snakk sammen!

Kollektivtransport i Stavanger er lett å bruke og lett å planlegge for innbyggere som bor i nærheten av Madlaveien og andre strekninger som skal bli en del av bussveien. At Stavanger også har sine sentrum-periferi-utfordringer, noen av dem stammer til og med fra før kommunesammenslåingen i 2020, ser ut til å glippe for en del politikere og planleggere av ruter. Stavanger har sin skjærgård og sine byøyer som skal være mer enn postkort-pryd. Øyene er også bebodde, og noen av beboerne skal til og med på jobb.

[ Rutekutt får enorme konsekvenser ]

De siste ukene har det bygget seg opp ny vrede på Vassøy. Beboerforeningen mener ruteendringene får enorme konsekvenser for befolkningen på øya. De reagerer blant annet på at 06.10-avgangen med hurtigbåt til Stavanger sentrum er sløyfet nå fra nyttår. For vassøybuer med turnusarbeid, for eksempel på Stavanger universitetssjukehus eller i hjemmetjenesten, betyr endringen at det blir for knapp tid til å komme seg på jobb. Bortfallet av avgangen til sentrum lørdag klokken 22.25 er ekstra uheldig for pleietrengende vassøybuer som skal ha besøk av hjemmehjelp. Bilferje som erstatter for hurtigbåter som må lades er blant Kolumbus’ argumenter for å flytte ruter.

Det er fullt forståelig at Kolumbus og fylkeskommunen som eier av kollektivtransporten, har ekstremt vanskelige kabaler å legge. Lading av elektriske fartøyer – el-båter er i seg selv en positiv utvikling – utgjør nok et kort som må legges. Overfor RA peker Kolumbus på at endringene for rutene mellom Byøyene og sentrum er en konsekvens av elektrifiseringen og ikke en del av budsjettvedtaket fylkestinget foretok i desember.

Det er ikke nytt at store og inngripende vedtak som endrer hverdagene til folk, kommer brått på. I tilfellet Vassøy og rutetider kan det være at de prosedyrene er fulgt, men av og til må fylkeskommunale aktører inn i tettere dialoger. Beboerforeningen har gode argumenter når de peker på vassøybuens behov for å bli lyttet til. Øyfolket har lagt opp livene sine, skolegang, barnehagelevering og jobber ut fra rutetabellene. Dermed får endringer som gjør at en jordmor med adresse Vassøy ikke rekker skiftet sitt på SUS, store konsekvenser. Noen – enten de kommer fra Kolumbus eller er samferdselspolitikere i fylket – må med andre ord snakke med Vassøy-folket.

Elektrifisering av båtruter kan ikke være det som avfolker Vassøy og andre byøyer.

Det er bra at Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal er tydelig i talen om at rutene til Byøyene må harmonere med jobb, skole og fritid. Forhåpentligvis har ordføreren fra Høyre allerede etablert en direktelinje til fylkesordfører Ole Ueland fra Høyre, slik at følgefeilene av elektrifisering av båtruter ikke rammer skoleelever, helsevesenet og i neste runde pasienter og andre brukere av helsetjenester. Mens ruteplanleggerne kan være dypt nede i detaljene, er det et politisk ansvar å se helheten. Elektrifisering av båtruter kan ikke være det som avfolker Vassøy og andre byøyer.

[ Spare i fond? Økonomenes beste tips ]

[ Dette ble boligprisvinneren ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen