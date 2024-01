Vassøy-protest: – Trumfer gjennom svært dårlige ruter

Kutt i ruter og endring av klokkeslett på avgangene får Vassøy-beboere til å reagere kraftig. «Overser befolkningen og vedtak i fylkestinget, og trumfer gjennom et svært dårlig ruteopplegg», melder Vassøy beboerforening.

– Kuttene skaper problemer blant annet for de som arbeider skift innen helsevesenet. Mest frustrert er jeg over kuttene lørdag og søndag, sier Helge Geir Helgesen i Beboerforeningen på Vassøy til RA.

Han peker på at de tidligere avgangene er nøye tilpasset blant annet tidspunktene for når skiftene starter. Beboerforeningen reagerte med et brev til samferdselssjefen 27. desember.

Reaksjonene

Slik oppsummerer beboerforeningen noen av endringene i rutetilbudet og effektene av det:

Hverdager fra Vassøy: Kl. 06.10 er fjernet. Denne ruten benyttes av mange som jobber skift innen helsevesenet, kl. 6.58 er fjernet og framskyndet til 06.40, kl. 08.35 er fjernet, noe som medfører at mange kommer for sent på skolen, kl. 17.30 er fjernet, kl. 20.30 er fjernet. Denne ruten benyttes av mange som jobber skift innen helsevesenet og kl. 23.35 er fjernet.

Lørdag fra Vassøy: Kl. 06.15 er fjernet, kl. 8.30 er fjernet, kl. 08.55 er fjernet, kl. 21.25 er fjernet, og kl. 22.25 er fjernet. Denne ruten benyttes av hjemmehjelpen.

Søndag fra Vassøy: Kl. 08.30 er flyttet til kl. 8.45. Denne ruten benyttes av mange som jobber skift innen helsevesenet. Kl. 21.20 er fjernet, og kl. 22.25 er fjernet. Denne ruten benyttes av hjemmehjelpen, melder foreningen.

– Tilpasset

Beboerforeningen peker på at dagens ruter er justert over mange år, og er tilpasset slik at skoleungdom når fram tidsnok til skolestart, pendlerne når buss og tog og tilpasset at hjemmehjelpen kan gi et normalt tilbud til gamle og syke. Dagens ruter er tilpasset slik at øyboerne kan benytte kollektivtransport til jobb og skole, og delta på trening og andre aktiviteter på land. Det vil være svært uheldig å endre rutemønsteret som folk på Vassøy har hatt siden 1996, melder beboerforeningen, som ber om endring tilbake til 2023-ruter.

De legger på bordet fylkestingets vedtak fra 12. desember. Øyer uten fastlandsforbindelse skjermes for hurtigbåtkutt, med unntak av lørdagsruten til Borgøy, heter det blant annet i vedtaket.

Elektrifisering endrer

– Endringene i båtavgangene er basert på et politisk vedtak i fylkestinget fra september. Et moment i saken var knyttet til elektrifiseringen av sambandet, noe som gjør at det må tas hensyn til lading av fartøy, sier kommunikasjonsrådgiver Morten Nesvik i Kolumbus til RA.

– Men er ikke endringene i rutene til Vassøy et brudd med fylkestingets vedtak fra desember?

– Nei. Fylkestingets vedtak (i sak 116/2023) i møtet 12. desember 2023 gjelder budsjett og konkret fylkesdirektørens forslag til Kolumbus’ budsjett for 2024. Vedtaket om å skjerme øyer uten fastlandsforbindelse for rutekutt var en del av denne saken. Nødvendige justeringer i rutetabeller for hurtigbåt i Byøyene som følge av elektrifisering, er vurdert som innenfor Kolumbus’ mandat og tatt til orientering i fylkestingssak 103/2023 i september. Dette er altså to ulike saker, oppsummerer Nesvik.

Samferdselssjef Stine Haave Aasland i Rogaland fylkeskommune avventer kontakt med Kolumbus før hun kommenterer saken til RA.

– Vi går nå i dialog med Kolumbus for å kunne svare ut brevet fra beboerforeningen, sier Åsland.

Ordføreren reagerer

Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) vil følge opp saken etter å ha lest brevet fra beboerforeningen.

– Jeg har tatt kontakt med politisk ledelse i fylkeskommunen for å se på konkrete tiltak som gjør at Vassøy har et hurtigbåttilbud som er tilpasset befolkningens behov, sier Hegdal til RA.

Hun forstår at redusert hurtigbåttilbud og endrede avgangstider vekker stor bekymring blant beboerne på Vassøy.

Høyres folkevalgtkonferanse Ordfører i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal (H). (Terje Bendiksby/NTB)

– Jeg deler deres bekymring, og har stor forståelse for at både endring og fjerning av ferjetidene som har vært innarbeidet i en årrekke skaper en svært vanskelig situasjon for beboerne. En infrastruktur som er tilpasset både skoleelever, arbeidstakere er helt avgjørende for at folk skal få hverdagen med jobb, skole og fritidstilbud til å gå opp på en god måte, sier Hegdal.

– Kan ikke ha det slik

Hun framhever at de nye rutetidene gir store utfordringer, spesielt blant turnusarbeidende og skoleelever.

– Det er på ingen måte en god nok løsning å måtte ta ferje til byen flere timer før arbeidsvakten starter, å komme for sent til skolen eller måtte gå ned i stillingsprosent fordi det er umulig å jobbe på grunn av mangel på kollektivtransport. Slik kan vi ikke ha det, sier Hegdal.

Hun er klar på at Kolumbus og fylkeskommunen må ha et tilbud som gjør at folk kommer seg på jobb.

Jeg ønsker å legge til rette for at folk bosetter seg i distriktene og på øyene, og vi trenger arbeidskraft i byen, sier Hegdal.

– I strid med vedtaket

Leder i samferdselsutvalget i fylkeskommunen, Lasse Anfinsen Fredheim (H), var ikke tilgjengelig for kommentar tirsdag.

I Arbeiderpartiet reageres det også i etterkant av beboerforeningens brev.

– Slik jeg leser dette brevet, er endringene i rutetilbudet i strid med vedtaket i fylkestinget i desember. Dette må vi følge opp, og jeg vil ta kontakt med Fredheim, for det er lenge til neste møte i samferdselsutvalget, sier Bente Gravdal, Aps fraksjonsleder i utvalget.

