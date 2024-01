Unntaket Rogaland

Overgangen til nye år følges ofte av optimisme. Blanke ark og tegnestifter er delt ut, nye regnskapsår er i gang og følelsen av det forfriskende pleier i hvert fall å vare ut januar. Årsskiftet 2023 til 2024 er langt mer mollstemt. Det er snart to år siden Russlands fullskalainvasjon i Ukraina og i Gaza myrdes den palestinske sivilbefolkningen for fote av israelske soldater. I Norge har dyrtiden – der krigen i Ukraina er én årsak – bitt seg så sterkt fast at Norges Bank har satt styringsrenten på 4,5 prosent i håp om å få ned inflasjonen.

[ Stavanger-ordføreren vil få flere i arbeid ]

Rogaland og Stavanger-regionen især tilhører unntakene. Den som ser på de månedlige boligstatistikkene kan tro at krisen er total i kongeriket. I november i fjor sank boligprisene med 1,3 prosent før sesongjustering og inngangen til desember så heller ikke bra ut. I fjorårets nest siste måned ble det solgt 8,7 prosent færre boliger enn i november året før. Oslos nærområde Romerike hadde en sesongkorrigert nedgang på 1,7 prosent, mens Dagens Næringsliv i november meldte at hovedstaden hadde det høyeste antallet usolgte boliger på seks år. I Stavanger med omegn går pilene til værs, ifølge statistikken til Eiendom Norge. Oppgangen i boligpriser til og med november var på 8 prosent, en økning bare Kristiansand henger med på.

Er det Nord-Jæren som ligger i forkant og bærer bud om bedre tider, slik vi har sett før? Det er neppe regionen vår som barometer som spiller en rolle når vi ser at boligprisene stiger, arbeidsledigheten er stabilt lav og omsetningen til næringslivet i 2022 var på 2896 milliarder kroner – hele 1000 milliarder høyere sammenlignet med året før. Norge tjener som kjent stort på krigen i Ukraina siden Europa har kuttet Russland som gassleverandør for heller å vende seg til oss. Ifølge tall Næringsforeningens magasin Rosenkilden har hentet inn, tredoblet gassalget fra Norge seg i 2022 til 1357 milliarder kroner. Høye priser og økt eksport av råolje på nesten 55 prosent bidrar også til den høye aktiviteten i energihovedstadsregionen. For serviceselskapene i olje- og gassbransjen er fortsatt høye priser selvsagt godt nytt. Rystad Energy regner med at omsetningen vil øke fram mot neste år.

Krigen i Ukraina og de høye energiprisene er de triste årsakene til lokale oppturer. Legg også på etterslepet i boligmarkedet siden oljekrisen i 2014 og effekten av oljeskattepakken under pandemien, og årsaksbildet nærmer seg det komplette. Rogaland er på et mange måter et unntak når både bolig- og arbeidsmarkedet ser mørkere ut i andre deler av landet. Alle som greier å huske bare ti år tilbake vet også at unntaksfylket er svært sårbart. Brikkene som utgjør gass- og oljepriser vil flyttes på, effekten av oljeskattepakken vil snart dabbe av. Når i hvert fall deler av det lokale næringslivet går så det suser, må bedriftene bokstavelig talt gi gass og sørge for at det grønne skiftet går i hurtigfart.

[ - Det er umulig å si nei når Kari Nessa Nordtun gir deg slik tillit ]

[ Kva er eigentleg Vestlandet? ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen