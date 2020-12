Smitte i barnehage – tolv barn og fem ansatte i karantene

Det melder Stavanger kommune på sine nettsider lørdag ettermiddag.

Barnehagen det gjelder er Kvernevik barnehage.

Alle berørte foreldre og ansatte i barnehagen er informert. Barnehagen har gode rutiner og sjekklister, noe som forenkler arbeidet for smittesporerne, opplyser kommunen.

– Det er ikke til å unngå at vi innimellom får smittetilfeller, samme hvor flinke vi er. Men det er spesielt synd for små og store i Kvernevik barnehage at det skjer nå, rett før jul, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Den aktuelle avdelingen åpningen igjen mandag 28. desember.

– Jeg er stolt av barnehagene i Stavanger og hvordan de har klart å balansere smittevern og gi god omsorg til alle barn siden februar, sier barnehagesjefen til kommunen.

Kvernevik barnehage er en kommunal barnehage som består av to avdelinger.