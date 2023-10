- Alt havnet under Aps fane

Valgkampen hadde et amerikansk drag over seg. Ansiktene til ordførerkandidatene fra de to største partiene var klistret rundt i byen, og det var helt klart duellen mellom dem dette valget handlet om.

Og da stemmene tikket inn valgnatten, ble det tidlig klart at Aps samarbeidspartier ikke gjorde det bra. Både MDG (-3,6 prosentpoeng) og Sp (-2,7 prosentpoeng) mer enn halverte sin oppslutning, mens Folkets Parti nærmest ble utslettet og gikk fra 9,2 prosent i 2019-valget til 0,4 prosent oppslutning.

Rødt endte på 3,8 prosent og gikk tilbake 1,6 prosentpoeng, noe som er en mindre tilbakegang enn den nasjonale trenden. SV var nærmest oppslutningen ved forrige valg, og gikk kun tilbake 0,1 prosentpoeng og beholdt tre mandater i kommunestyret. Samtidig gjorde Arbeiderpartiet sitt beste valg i Stavanger på 40 år og fikk 32,1 prosent av stemmene.

RA har snakket med MDG, Rødt og SV om hvor de tror det gikk galt og hva de skulle ønske de hadde gjort annerledes.

For mye Kari vs. Sissel: – Forsvant i dragsuget

MDGs Daria Maria Szymaniuk mener de mindre partiene i flertallet druknet i Arbeiderpartiet.

– Valget handlet veldig mye om Kari og Sissel. Dette var i stor grad medieskapt. Det førte til stor mobilisering rundt Arbeiderpartiet og Høyre, og de mindre partiene forsvant i dragsuget. Jeg opplevde at mange velgere var opptatt av å sikre den ene eller andre siden, sier Szymaniuk til RA.

Szymaniuk er misfornøyd med Arbeiderpartiets nettside «Karilever.no». Hun mener Arbeiderpartiet tok eierskap til flertallets gjennomslag.

– I etterpåklokskapens lys burde vi vært mye flinkere til å diskutere hvordan vi kunne fronte våre egne gjennomslag. Karileverer.no gjorde at vi druknet. Alt, også MDGs gjennomslag, havnet under Aps fane. Siden burde heller fått navnet «flertalletleverer» eller noe sånt. Vi har vært sammen om å få disse sakene gjennom.

Hun legger imidlertid ikke skylden på Arbeiderpartiet.

– Det er ikke Ap sin feil, det er alles feil.

Szymaniuk (MDG) tror også dyrtiden har gjort at borgerne har mindre plass til grønn politikk.

– Dette valget har vært spesielt på grunn av dyrtid. Nå handler det om høye strømpriser, matpriser og boligrente. Samtidig når global oppvarming nye høyder med tørke og hete i Europa og vi ekstremvær i Norge, men det fører ikke til handling. Da er konklusjonen at borgerne ikke har rom for klimapolitikk nå.

Mistet sakseierskap: – Vi har ikke de pengene

Sakariassen hadde håpet på vekst for SV, men ble altså værende på stedet hvil. Allerede i januar gikk han ut i RA med at Kari Nessa Nordtun (Ap) var SVs foretrukne ordførerkandidat. Det angrer SV-lederen ikke på.

– En av de store sakene i valgkampen var hvem som skulle bli ordfører. Jeg tror det var rett å peke på Kari så tidlig. Det kan ha bidratt til å dempe at lekkasjen ble større, siden vi forsikret oss om at hvis man ønsket Kari som ordfører, var det trygt å stemme SV.

Men en ting ville han gjort om på hvis han kunne.

– Jeg skulle kanskje gått hardere ut tettere opp mot valget. Det er veldig få velgere som husker hva jeg sa i RA i januar.

– Har du hatt tanker om at SVs politikk kan ha druknet i Ap? For eksempel skolemat, som er noe Ap har trukket mye fram i valgkampen?

– Alle partier får gjøre det de vil, men hvis jeg kunne valgt, hadde det vært bedre om Ap lot oss stå som sakseier for den saken. Det føler jeg at vi er. Mange har medeierskap til saken, men SV har, etter mitt «ved» vært pådriver for skolemat og det var en viktig sak for oss da vi gikk inn i flertallet.

Sakariassen trekker fram at SV ikke har midler til å vise fram politikken sin på samme måte som Arbeiderpartiet og ble overdøvet. Det hadde hjulpet med drahjelp fra styringspartiet, forteller han.

– Når det sto på alle busstopp at hvis du vil ha gratis skolemat, må du stemme Arbeiderpartiet, er det veldig vanskelig for oss. Vi har ikke de pengene og da blir ikke vi så sterkt knyttet til det, da.

Han understreker:

– Jeg går ikke rundt og er sur på Arbeiderpartiet fordi de gjorde en bra valgkamp og et godt valg. Og vi evaluerer selvsagt valgkampen ut ifra hvordan det endte. Hvis vi hadde fått flertall, ville jeg tenkt at Arbeiderpartiet reddet oss.

Mímir drev valgkamp på Sørlandet: – Følte jeg var på Månen

Rødts Mímir Kristjánsson var lite i egen hjemby for å drive valgkamp. Dette har han dvelt ved flere ganger etter valget.

– Når det ble så jevnt som det ble i Stavanger, går man selvfølgelig og tenker på hundre tusen ting man skulle gjort annerledes, sier han og understreker at han ved dette valget ikke stilte i Stavanger og at Rødt trengte ham i Agder.

– Du føler deg jævla dum når du sitter en plass på Sørlandet og får nok en dårlig måling. Da føler du ikke at du er på Sørlandet, men på Månen.

Men Kristjánsson ser ikke mørkt på Rødts valgresultat i Stavanger – tvert imot.

– Mange hadde ventet at det skulle bli en kollaps for Rødt. Vi gjorde, til Rødt å være, et godt valg i Stavanger. Vi virker til å ha etablert et slags grunnfjell i Stavanger. Man skal ikke lenger tilbake enn 2019 for at det ikke fantes.

Videre mener han at venstresiden har gjort et «brakvalg» i Stavanger.

– Det er andre gang på rad at den rene venstresiden i Stavanger med Ap, SV og Rødt er større enn den rene høyresiden med Høyre og Frp. Stavanger har gått fra å være en blå bastion til å være en kommune som ligner mer på andre storbyer. Det er jeg ganske stolt over.

Men Rødt, SV og MDG kunne gjort noe annerledes, mener Kristjánsson.

– Vi stilte til valg som et felles lag, men jeg tror de andre partiene i den alliansen hadde vært tjent med å vise fram mer av sin egen politikk. Det er ingen tvil om at det ble en personfokusert valgkamp, sier han og legger til:

– Men jeg går ikke rundt og er sur for at Arbeiderpartiet gjorde et godt valg.

Han trekker fram byutviklingspolitikk som en viktig forskjell mellom Ap og Rødt.

– Når man stemmer på høyresiden har man stemt på både Frp og Venstre, og de partiene er ikke enige om noen ting som helst. Når man har stemt på Ap kan du ha stemt på SV eller Rødt. Det er store forskjeller mellom partiene og vi trenger bredden.

Hvert parti har selv ansvar: – Bare spekulasjon

Dag Mossige (Ap), som var valgkampansvarlig, understreker at alle partier selv har ansvaret for å vise fram egen politikk.

– Karileverer.no var først og fremst for å vise fram hva som har blitt gjort i perioden, men du vinner ikke valget på det. Du vinner på hva du skal gjøre. Og da er alle partier ansvarlige for å fronte sitt eget partiprogram og hva de skal gjøre i neste periode, sier han.

Også Mossige mener at det ble i overkant mye ordførerduell mellom Kari og Sissel.

– Det er helt åpenbart, men det er ikke så enkelt å unngå det heller når det er snakk om to så markante og ulike skikkelser som står for så ulik politikk, sier han og legger til at SV og Rødt gjorde et av sine beste valg noensinne i Stavanger og at valget viser at Stavanger ikke lenger er den blå byen den en gang var.

Han mener det kun blir spekulasjoner at velgerne fra de mindre partiene på venstresiden gikk til Ap.

– Vi kan ikke spør velgerne hvorfor de skiftet parti. Det blir bare spekulasjon. Det er ikke sikkert at hvis Ap var lavere, hadde det gått til et annet parti på venstresiden. Vi har ikke peiling uten data. Men folk står fritt til å til å ha sine egne forklaringer.

