Stavanger er ikke lenger en blå by

Arbeiderpartiet ble for andre valg på rad største parti i Stavanger. 32,1 prosent av alle som avga stemme gjennom hele stemmeperioden valgte å stemme på ordfører Kari Nessa Nordtuns parti, mens Høyre fikk 30,3 prosent av innleverte valgsedler i kommunevalget.

På selve valgdagene søndag og mandag var forskjellen enda større. 33,3 prosent stemte på Arbeiderpartiet, og bare 27,4 prosent av innleverte stemmesedler på selve valgdagene var med Høyres navn på.

Sissel Knutsen Hegdal har skaffet seg knappest mulig flertall for å ta vervet fra Nordtun etter å ha inngått en avtale med Pensjonistpartiet, Venstre, Frp og Kristelig Folkeparti på vegne av Høyre. Disse partiene til sammen har 34 av 67 representanter i Stavanger kommunestyre de neste fire årene – altså med ett mandats overvekt.

Den lokale uttellingen for Høyre er faktisk historisk lav – og selve kronargumentet for Stavanger som «blå by» mister følgelig sin kraft.

Høyres 30,3 prosents oppslutning er isolert sett selvsagt ikke et dårlig resultat, men i en situasjon hvor det har feid en blå vind over hele landet, og hvor Høyre er klart største parti også nasjonalt, er den lokale uttellingen faktisk historisk lav – og selve kronargumentet for Stavanger som «blå by» mister følgelig sin kraft.

I 2007 var Stavanger Høyre hele 14,4 prosentpoeng over moderpartiets resultat nasjonalt. Siden har avstanden gått jevnt nedover. Det er over 30 år siden Høyres oppslutning var så tett opp mot partiets oppslutning nasjonalt som ved dette valget. I årets valg lå Stavanger Høyre bare 2,7 prosentpoeng over Høyre nasjonalt. Til og med i bompengevalget i 2019 hadde Stavanger Høyre større margin til moderpartiet i oppslutning.

Og Frp? Til tross for at partiet gikk fram hele 3,1 prosentpoeng nasjonalt til 11,3, ligger partiet kun på 8,8 prosentpoeng i Stavanger. Så dårlig valg har Frp ikke gjort i byen siden 1991.

For Stavanger Arbeiderparti har trenden derimot gått den andre veien: Valgresultatet i 2023 var sensasjonelt godt, og særlig sammenlignet med vårt nasjonale resultat. Ikke siden partiet noterte seg for 32,9 prosentpoeng i valget for hele 40 år siden i 1983 har partiet fått større oppslutning ved et lokalvalg i Stavanger. Den gang hadde imidlertid Arbeiderpartiet god drahjelp av moderpartiet sentralt: Hele 38,9 prosent i Norge stemte Arbeiderpartiet i kommunevalget i 1983. I år var det 21,6 prosent av den norske befolkningen som stemte Arbeiderpartiet, og altså 32,1 prosent i Stavanger som gjorde det samme. Og for å gjenta et poeng vi gjorde etter valget i 2019: Stavanger har siden etterkrigstiden uten unntak ligget lavere enn partiet nasjonalt, ved lokalvalgene. Dette snudde vi i 2019, og det vedvarte altså i 2023: Differansen lokalt-nasjonalt er på hele 10,5 prosentpoeng i Stavanger Arbeiderpartis favør.

Likevel holdt det altså ikke inn til fire nye for Kari Nessa Nordtun. Det er ikke fordi øvrige partier på venstresiden gjorde et dårlig valg. Rødt gjorde sitt nest beste valg i Stavanger-historien. SV har like mange mandater i kommende periode som de hadde i både 2019, 2015, 2011 og 2007. De tre partiene på venstresiden gjør samlet sitt beste valg siden 2. verdenskrig.

MDG og Senterpartiet mistet imidlertid begge to mandater siden valget i 2019. Begge partiene har i likhet med Arbeiderpartiet gjort dårlige valg nasjonalt og i fylket, men i motsetning til Arbeiderpartiet i Stavanger, ikke klart å oppnå vekst lokalt.

Det kan selvsagt skyldes et stort fokus på ordførerduellen, også i lokale medier. Det har utvilsomt blitt mye Kari vs. Sissel i denne valgkampen. Ordførerduellen kan også ha fått konsekvenser for sentrumspartiene som støtter høyrepartiene. KrF gjorde nemlig sitt dårligste valg siden 2. verdenskrig i 2019 da de bare fikk tre mandater i kommunestyret. Etter fire år i opposisjon sammen med Høyre og Frp klarer de ikke å øke størrelsen på partiet i kommende periode selv om 4,6 prosent i det minste ikke var det verste, men nest verste valget etter krigen.

Enda verre gikk det for Venstre. Partiet som i 2015 valgte å gå inn i tett og forpliktende samarbeid med Frp i Stavanger, fikk bare 3,7 prosents oppslutning ved dette valget. Vi må helt tilbake til 1975 for å finne et dårligere valgresultat for partiet. Venstre har blitt over halvert i Stavanger siden partiet valgte å styre sammen med Frp i 2015, og fortsatte selv i opposisjon med et forpliktende budsjettsamarbeid med Frp. Venstres bystyregruppe ble i 2019 halvert fra 6 til 3, og ved høstens valg klarte partiet med nød og neppe å berge tredjemandatet.

Pensjonistpartiet holder imidlertid stand. Tidligere Frp-er Karl W. Sandvig kom også denne gang inn med ett mandat, og sikrer på den måten ordførerskifte i Stavanger, og sørger for at nykommer INP ikke fikk den vippeposisjonen de håpet på med sine to mandater.

Oppsummert: Partiene på venstresiden (Rødt, SV og Ap) har til sammen fått 28 mandater. De tradisjonelle blå partiene Høyre, Frp og Pp har fått 28 mandater.

«Sentrumspartiene» Sp, MDG, KrF, Venstre, INP deler de resterende 11 plassene i kommunestyret. All den tid KrF og Venstre har seks mandater seg imellom, skaper de altså flertall for ordførerskifte, selv om de begge har gjort dårlige valg.

Så er spørsmålet avslutningsvis om KrF og Venstre egentlig kan regnes som sentrumspartier i Stavanger lenger, eller om de egentlig må plasseres fast i kategorien «blå partier». Det er mange som derfor er spente på å se resultatene av den politiske styringsplattformen Sissel Knutsen Hegdal har lovet å presentere på vegne av partiene.

Blir eiendomsskatten fjernet? Blir det storstilt kommersialisering av kommunale tjenester som i Sandnes? Hvem får egentlig gratis SFO? Hvor mange barn vil miste skolematen? Hva skjer med husassistentene på sykehjemmene, når disse midlene ikke lenger skal øremerkes?

Ja, ordføreren vil nok være blå. Men det vil være en ordfører i en by hvor største parti forblir Stavanger Arbeiderparti – og hvor rødfargen blir stadig sterkere.