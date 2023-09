Kongsgård må ut av Norges Bank-bygningen: - Triste greier

I desember i fjor fikk elevene ved Stavanger Katedralskole tilbud om kantine for første gang på 198 år, og det i selveste Norges Bank-bygningen på Domkirkeplassen med over 1000 kvadratmeter. Leiekontrakten mellom investeringsselskapet Camar Eiendom AS og Rogaland fylkeskommune var i utgangspunktet på fem år, med opsjon på fem år til, og sikret elevene på skolen en etterlengtet kantine. I kontrakten lå imidlertid en klausul med oppsigelsestid på ett år, og den benyttet huseier Camar Eiendom AS seg av så tidlig som et halvt år inn i leieforholdet.

Da RA besøkte kantinen torsdag formiddag var det liten tvil om hva elevene synes om å miste kantinelokalene.

– Det er veldig dumt. Jeg merker en stor forskjell etter vi fikk kantinen, sier vg3-elev Solveig Synnøve Berntsen.

– Det er både bedre og billigere mat her, og det har også blitt en sosial arena, legger medelev Madeleine Molineaux til.

Kongsgård-elevene Madeleine Molineaux og Solveig Synnøve Berntsen kaller kantinen i Norges Bank-bygning for en stor oppgradering. (Mari Wigdel)

Berntsen og Molineaux forteller at det var en stor oppgradering da de midt i 2. klasse fikk kantine i «Banken».

– Da vi ikke hadde kantine, ble det brukt som unnskyldning at vi hadde hele sentrum. Men det er veldig dyrt. Vi endte ofte med å kjøpe en billig bolle og en Litago på Spar. Mens her får vi suppe og varm mat til en billig penge, sier Berntsen.

Molineaux legger til:

– Før spiste vi i klasserommet og da fikk vi ikke en pause på samme måte. Det var også tett luft på grunn av dårlig ventilasjon og det ble mye søppel i klasserommet. Dette var en stor oppgradering.

– Antiklimaks

Kantine-lokalet har også blitt en viktig sosial arena for elevene.

– Det er mye mer enn en kantine. Tidligere hadde vi ingen fellesarena. Vi har blitt mer sosiale på skolen fordi vi har et fint sted å møtes på. Og det er også en veldig fin plass å jobbe med skole, sier Molineaux.

Stavanger Katedralskole har lokalene fram til slutten av skoleåret. Vg3-elevene blir derfor ikke påvirket av at kantinen forsvinner, men synes like vel det er dumt på vegne av de yngre.

– Det er ganske dumt for de som er yngre enn oss som skal tilbake til å spise i klasserommet. Vi visste ikke om noe bedre, men det gjør de. Det blir antiklimaks, sier Berntsen og legger til at hun har en yngre søster som også går på skolen.

Kongsgård-elevene Solveig Synnøve Berntsen og Madeleine Molineaux er torsdag formiddag i kantinen for å jobbe med en oppgave i engelsk. (Mari Wigdel)

Rektor: – Triste greier

Rektor ved Stavanger Katedralskole, Grethe Mahan, synes det er synd at elevene mister kantine-lokalet.

– Det er triste greier. Jeg vet ikke helt hva som ligger bak, men de hadde en klausul om at de med ett års varsel kunne si opp avtalen, og nå har de benyttet seg av den, sier Mahan til RA, og forteller at lokalene er godt brukt.

– Vi har leksehjelp, mediesenter, makerspace og bibliotek. Det er veldig flotte lokaler og vi stortrives.

Fylkeskommunen leier lokalet av Camar Eiendom AS, og avtalen var i første omgang for fem år, med opsjon (en rett, men ikke en plikt) på fem år til. Men i sommer kom beskjeden om at avtalen ble oppsagt av Camar Eiendom AS.

– Forventet du at avtalen kunne bli oppsagt?

– Nei, vi fikk beskjed om at det var fem år med mulighet for forlengelsen. Vi visste jo at vi ikke kunne bli værende i det bygget, men vi hadde trodd at vi kunne være der i fem-ti år, men så ble det bare halvannet, sier Mahan.

Ifølge Mahan er Rogaland fylkeskommune allerede i gang med å finne et nytt kantine-lokale til skolen.

– Alle skoler i fylkeskommunen har en kantine, det er bare vi som ikke fikk det før i fjor. Vi kommer til å stortrives resten av året og så håper jeg at vi har et nytt lokale på plass til neste skoleår.

---

Camar AS

Camar Eiendom er underselskap i Camar AS opprettet i 2010.

Camar er et familieeid investeringsselskap, etablert i 1994 i Stavanger.

John Arild Ertvaag er styreleder, Sindre Ertvaag er daglig leder og tidligere Stavanger-ordfører (H) Christine Sagen Helgø er partner i selskapet.

---





Til fordel for en annen leietaker

Camar Eiendom bekrefter at leieavtalen opphører.

– Innledningsvis var avtalen en midlertidig løsning for begge parter. Avtalen utløste også et krav om dispensasjon for bruken av lokalet. Dispensasjonen ble godkjent for 5 år av Stavanger kommune, men med svært krevende forutsetninger for utvidet dispensasjonsperiode, skriver Tonje Rosenvold i Camar Eiendom i en e-post til RA.

Tonje Rosenvold i Camar Eiendom AS. (Steffen Jenssen)

Camar uttrykker overfor RA at de har «vært veldig» fornøyd med å ha Kongsgård i huset. Avtalen er sagt opp på grunn av tilbud fra en annen leietaker.

– Vi gleder oss over at de skal være hos oss fram til sommeren 2024. Men fordi dette ikke var en langsiktig løsning grunnet forbeholdene i dispensasjonen, samt at Kongsgaard ikke hadde behov for hele arealet, besluttet vi å si opp avtalen til fordel for en annen leietaker.

Hvem som er ny leietaker er fremdeles konfidensielt, opplyser Camar.

Opplæringssjefen: – Vi tar dette på alvor

– Det er veldig synd. Det har vært veldig kjekt for elevene å være i lokalene og det har bidratt til et godt læringsmiljø. Men sånn er verden. Kontrakter kan sies opp, sier Eiliv Fougner Janssen, opplæringssjef i Rogaland fylkeskommune.

Eiliv Fougner Janssen, fylkesopplæringssjef. (Caroline Teinum Gilje)

– Ble dere overrasket da oppsigelsen kom?

– Ja, jeg ble overrasket. Vi hadde håpet på 5 pluss 5 år. Det var planen, sier han.

Opplæringssjefen understreker at Rogaland fylkeskommune jobber med å finne et alternativt kantine-lokale til Kongsgård-elevene. Frem til desember 2022 var Kongsgård den eneste videregående skolen i fylket som ikke hadde tilbud om kantine.

– Vi tar dette på alvor. Jeg har nettopp fått bekreftet fra bygg- og eiendom at vi ser etter nye lokaler. Jeg er optimistisk.

