Mindreårige involvert i voldshendelse på kjøpesenter

– Politiet etterforsker en kroppskrenkelse som skal ha skjedd på Tasta torsdag 21. september, sier politiadvokat Ivanna Frostad Ulriksen, til RA.

Hun bekrefter at det er to mistenkte i saken, som begge er under 15 år, men av hensyn til etterforskningen vil politiet ikke gå ut med ytterligere informasjon på nåværende tidspunkt.

Ivanna Frostad Ulriksen. (Sør-Vest politidistrikt)

Etter det RA erfarer skal volden ha skjedd mot en ansatt i en butikk, og det er snakk om at den ansatte skal ha blitt utsatt for både slag og spark.

Senterleder på Alti Tasta, Birte Wiinberg, bekrefter at det har vært en uønsket hendelse på senteret den aktuelle torsdagen.

– Utover det så ønsker vi ikke å kommentere enkelthendelser på senteret, sier hun til RA.

Senterleder på Alti Tasta, Birte Wiinberg, (Alti Tasta)

Tidvis utfordringer

– Det har tidvis vært utfordringer på senteret hvor enkelte unge personer oppfører seg uakseptabelt. De ødelegger for mange og vi opplever til tider hærverk, mye bråk og skader, sier senterlederen.

Hun påpeker at de er i dialog med politiet, uteseksjonen og Stavanger kommune om utfordringene.

– Vi ønsker at folk skal føle seg trygge på Alti Tasta og området rundt, og ber også foreldre om å ta en prat med barna sine, sier hun.

– Det er dessverre ikke alltid helt enkle løsninger i slike saker, men å ha en dialog rundt situasjonen er viktig, sier senterlederen.

– Kan bety at ungdommen ikke har det greit

Vibeke Lunde Steinstø, leder for uteseksjonen i Stavanger (privat)

Vibeke Lunde Steinstø er leder for uteseksjonen i Stavanger kommune, og sier de ikke har kjennskap til akkurat denne hendelsen.

– Det er vanskelig å uttale seg om enkelthendelser, da vi verken vet foranledning eller konteksten til hendelsen, sier Steinstø til RA.

Hun gjør det klart at de har dialog med senterleder på Alti Tasta, om ulike roller de kan ha mot ungdommene, hva som kan virke forebyggende mot uønskede hendelser og lignende.

– Uteseksjonen går jevnlig oppsøkende på senteret for å komme i kontakt med ungdom der, men vi har ikke en kontrollør-rolle slik vekterne har, sier Steinstø.

Hun mener det er viktig å ta alvorlige hendelser på alvor.

– Når ungdom er involvert i slike hendelser ønsker vi å komme i kontakt, og kartlegge situasjonen til ungdommen. Hvordan har de det på skolen, hjemme og ellers på fritiden? Ofte ser vi at slik atferd kan være utløst av at ungdommen ikke har det greit på ett eller flere områder i livet. For å kunne skape en endring er det samtidig viktig å finne interessene, styrkene og den sosiale støtten til ungdommen.

Mobile ungdommer

– Det generelle ungdomsmiljøet på Tasta, utenom disse alvorlige hendelsene som gjelder få ungdommer, skiller seg etter våre observasjoner og erfaringer seg ikke fra ungdomsmiljøet ellers i Stavanger, sier Steinstø, og viser til at ungdomsskoleelever i Tasta ligger høyere enn landsgjennomsnittet på hvor fornøyde de er med lokalmiljøet ifølge FHI-undersøkelser.

– Det vi erfarer er at ungdommer er mobile og beveger seg rundt i byen. Det betyr at selv om det skjer hendelser på Tasta eller Våland, betyr det ikke at ungdommene bor i den bydelen, understreker lederen for uteseksjonen.

Hun forteller at i forbindelse med at det var en del hendelser i bydelen i fjor høst, ble det gjennomført møter på systemnivå med kommunale og andre aktører. FAU arrangerte møte for foresatte, hvor temaet var hva som kan ha dempende effekt.

– Foresatte ble engasjert og mobiliserte, og det var økt tilstedeværelse av voksne i bydelen. Ungdommer ble invitert på treff på klubben og på stormøte angående hvordan de hadde det i bydelen. Kommunale aktører og politiet hadde økt fokus på tilstedeværelse på Tasta en periode. Det roet seg med uønskede hendelser i bydelen – det kan ha en sammenheng med tiltakene som ble gjort, sier Steinstø.

Voksen tilstedeværelse

Videre peker hun på at Tasta har en veldig god fritidsklubb med gode tilbud og trygge voksne, og en Åpen hall hvor de vet det er godt besøk.

– Vi ser at det her trengs det flere voksne og mer ressurser slik at hallen kan holde åpent. Slike arenaer er gode lavterskeltilbud, men det krever at det er nok voksentetthet for å ivareta trygghet og gode tilbud for alle. Det er flere lag og foreninger på Tasta med engasjerte voksne som gjør en viktig innsats for å inkludere barn og unge.

Hun forteller at uteseksjonen samarbeider med instanser som er i kontakt med ungdommer, og har blant annet godt samarbeid med skolene på Tasta.

– Vi opplever samarbeidet mellom oss som jobber for og med ungdommene i Stavanger kommune som godt.

– Igjen vil jeg understreke betydningen av tilstedeværelse av voksne ut der barn og ungdom ferdes – etter vår erfaring er dette en av de mest dempende faktorene for slike uønskede hendelser, avslutter hun.