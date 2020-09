Fra og med 14. september foregår testingen i teststasjon 2 Ishockeyveien på framsiden av Expo-hallen. Alle som skal testes må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt, opplyser kommunen.

Transport må du skaffe selv. Du kan enten kjøre gjennom teltet i bil, komme gående, syklende eller på sparkesykkel. Offentlig transport bør unngås, er oppfordringen fra Stavanger kommune.

Mandag ble det påvist sju nye korona-tilfeller i Stavanger. Kommunen er bekymret.

Slik foregår testingen

Helsepersonell kommer ut til deg i bilen og tar prøven ved hjelp av bomullspinner som stikkes ned i svelget evt. opp i nesen.

For barn under fem år tas det kun prøve av halsen. Det er viktig å forberede barna på at det kommer en person i smittevernutstyr og tar prøve. Barnet kan sitte på fanget ditt i bilen.

Når du får svar

Dersom du har korona, blir du oppringt av smittevernoverlegen, som umiddelbart vil gå i gang med smittesporing.

Hvis du tester negativt, får du ikke automatisk beskjed, men du kan selv sjekke svaret på helsenorge.no. Svaret skal foreligge få dager etter testen.

LES OGSÅ: Mann i 60-årene smittet av korona

Karantene hjemme?

Hovedregelen er at du skal holde deg hjemme til du har fått svar. Du skal ikke gå på jobb eller skole, ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder.

Du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste. Dine husstandsmedlemmer behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

LES OGSÅ: Tre bomstasjoner får ny innkrevingsretning