Pride-festivalen nærmer seg: – Rar ting å være hissig over

– Jeg er veldig spent, sier Karoline Skarstein, FRI Rogaland-leder, til RA.

Hun forteller at det fortsatt jobbes på spreng med å få alt klart til åpningsdagen, men at organisasjonen definitivt er i rute. Nå ber hun til høyere makter om at været spiller på lag.

– Det er så ufattelig kjekt å planlegge alt ned til minste detalj, for så å se at det skjer. Nå håper jeg bare det blir fint vær. I fjor var vi veldig heldige, fortsetter hun.

[ Kolumbus femdobler billettkontrollene ]

Stort sett positive tilbakemeldinger

Fredag 25. august braker det hele løs. På åpningsdagen blir det taler og musikk, og på formiddagen henges det regnbueflagg rundt omkring i byen. I fjor var det mellom 18.000 og 20.000 som deltok. Skarstein håper på tilsvarende tall i år.

Hun opplever at de fleste hun snakker med er positive til festivalen. Likevel har det dukket opp noen negative reaksjoner i forkant av festivalen. Det vil det alltid gjøre, ifølge henne.

– Det er en rar ting å være hissig over. Jeg skulle bare ønske at selv de som er skeptiske kunne sett på paraden og de tusenvis av glade menneskene som faktisk deltar.

Fordommer mot miljøet

Resten av uken består blant annet av debatter, danseforestillinger og annen underholdning, før festivalen avsluttes med en parade 2. september. Der vil det sannsynligvis dukke opp både store og små.

– Flere er kritiske til at barn deltar på slike arrangementer. Hvorfor mener dere det er forsvarlig?

– Det handler i hovedsak om at unge kan treffe andre unge. De trenger ikke nødvendigvis å være skeive. Det skal først og fremst bare være gøy, og barn ser gjerne på det som klovneri.

– Jeg tror det handler om fordommer mot miljøet og hva vi driver med, fortsetter hun.

Sterk, mørk undertone

I juni kunne hun rapportere om en «sterk, mørk undertone» i miljøet i forbindelse med markeringen av Oslo-skytingen i fjor. Da ble det løsnet skudd mot utestedene Per på hjørnet og London Pub i forkant av Oslo Pride.

To mennesker ble drept, og et tosifret antall mennesker ble skadet som en direkte konsekvens av angrepet mot LHBT+-personer.

Flere skadd og to drept etter skyting i Oslo Det ble lagt ned blomster i Oslo etter fjorårets skyting. To mennesker mistet livet, og flere ble skadet i angrepet. (Terje Pedersen/NTB)

Den undertonen begynner å bli lysere, merker FRI Rogaland-lederen.

– Ting har blitt bedre. Trykket i juni var hardt, med flere mediesaker, men resten av sommeren har stort sett gått fint. Det er nok fortsatt noen som kjenner på bekymring, noe som er helt naturlig. Det tar vi på alvor.

– Dialogen med politiet er kjempegod. Vi har også frivillige som er forberedt på alle mulige småting, forklarer hun.

[ I august braker det løs ]

[ Kontrollert nedbrenning av ubebodd bolighus i Stavanger sentrum ]