Lokal markering etter Oslo-skytingen: - Det er en sterk, mørk undertone

FRI Rogaland-leder Karoline Skarstein (31) er sikker på at søndagens markering er viktig for miljøet. (Anders Ihle Tovan)

– Mange har behov for å møte andre og oppleve fine ting sammen. En slik markering kan tilrettelegge for nettopp det, fortsetter hun.

Natt til 25. juni i fjor ble det løsnet skudd mot utestedene Per på hjørnet og London Pub i forkant av Oslo Pride. To mennesker ble drept, og et tosifret antall mennesker ble skadet som en direkte konsekvens av angrepet mot LHBT+-personer. Skarstein erkjenner at det siste året har vært krevende.

– Det er en kontrastfylt hverdag. Det er flere gode ting som skjer i miljøet. Allikevel merker man stadig økt aggresjon, og at mange er bekymret.

– Viktig markering

Skarstein er tydelig på at et slikt arrangement er viktig for det skeive miljøet, og at en sosial møteplass kan være en fin anledning til å lette på trykket.

Hun forteller at flere ser på hendelsen i Oslo som svært dramatisk, og understreker at man ikke må glemme det som skjedde.

– Vi kan ikke slutte å snakke om det, selv om store deler av verden har gått videre. Dette er en måte å markere utad at vi ikke lar oss skremme. Det er også grunnen til at vi har valgt å ha et såpass offentlig arrangement, sier hun.

FRI Rogaland-lederen beskriver en varierende stemning i miljøet, og at flere stiller spørsmål rundt tryggheten på arrangementene de tilbyr. Hun har imidlertid et håp om at mange dukker opp på søndag.

– Folk er slitne og frustrerte over at man ser en slags eskalering, uten at man helt klarer å ta skikkelig tak i det.

Samarbeider med politiet

Skarstein forteller at miljøet har tett samarbeid med politiet, spesielt i forbindelse med den årlige Pride-markeringen.

Nylig hadde de et åpent møte på Sølvberget i Stavanger sentrum, hvor de fikk mulighet til å stille spørsmål og dele sine bekymringer. Hun er ikke redd for at arrangementet ikke blir ivaretatt.

– Jeg er helt sikker på at politiet gjør de vurderingene som trengs, sier hun.

– Tror du folk vegrer seg for å delta?

– Dessverre vet vi at det er noen. Det vil det alltid være. Allikevel tror jeg ikke det gjelder flertallet, forklarer hun.

Sør-Vest politidistrikt bekrefter at de har hatt flere samtaler med FRI, og er oppdatert på søndagens arrangement. De vil være til stede på Tou med uniformerte patruljer, opplyser politiet til RA.

– Vi har gjort våre risikovurderinger i forkant av arrangementet. Det er viktig for oss å presisere at det ikke er noen konkrete trusselbilder, sier Kathrine Sæland Rotseth i politiet til RA.

Tettpakket program

Arrangementet finner sted ved Tou Scene, og starter klokken 17.00 på søndag. Artist Emilie Eie skal framføre noen av sine låter.

Videre blir det flere taler fra politikere og andre skeive organisasjoner.

Helt til slutt blir det åpen mikrofon og appeller i samarbeid med Skeiv Verden Rogaland, hvor den som måtte ønske får mulighet til å entre scenen.

– Det er en god mulighet for alle til å få ut det de måtte ha på hjertet. Vi har hatt åpen mikrofon tidligere, og det blir ofte veldig fint og interessant, sier Skarstein.

Foreløpig er det rundt 100 personer som har svart at de er interesserte i Facebook-arrangementet, til tross for lite markedsføring.

– Det er vi veldig fornøyde med, forteller hun.

Skarstein ser fram til søndagens arrangement, og tror at dagen vil være en måte å avslutte året på. Hun oppfordrer folk til å komme, og er overbevist om at det vil ha stor betydning for miljøet.

– Jeg trenger det litt selv også, innrømmer hun.