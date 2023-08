Kolumbus femdobler billettkontrollene

Andelen uten gyldig billett har gått ned fra 10,37 prosent i juni, til 6 prosent i juli, opplyser Kjetil Nordbø, kundeservice- og billettkontrolleder i Kolumbus, til RA.

– Det er veldig gledelig at antall reisende uten gyldig billett går ned, sier han.

– Hva er grunnen til at disse seks prosentene ikke kan framvise gyldig billett?

– Vi vet ikke årsaken. Om de er innbyggere i Stavanger kommune som ikke har fått med seg at de kan hente ut en billett, eller om det er reisende som er bosatt i Sandnes, Sola eller Randaberg.

– Kolumbus tar ingen informasjon fra de som betaler gebyret på stedet. De som ikke har gyldig billett og velger å motta faktura, tar vi kun nødvendig personinformasjon fra. Dette gjøres for at fakturaen skal bli sendt til rett plass, fortsetter han.

Kjetil Nordbø, kundeserviceleder i Kolumbus. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Flere kontroller framover

Nordbø forklarer at færre reisende på sommerstid resulterer i mindre kontroller. I juli var det 279 personer som av en eller annen årsak ikke kunne framvise gyldig billett. Det kan det være flere grunner til.

– Billetten kan ha blitt glemt igjen hjemme. Kanskje har mobilen gått tom for strøm. Eller så har de rett og slett ikke gyldig billett, sier han.

Kolumbus har kontroller hele året, men fra august måned blir det langt flere som tar i bruk Stavangers gratis kollektivtilbud. I den anledning varsler Kolumbus hyppigere billettkontroller i regionen.

– Fra og med 15. august blir det en femdobling i antall kontroller, røper Nordbø.

Ikke de store endringene

Vekteren Henriette, som ikke ønsker å gå ut med fullt navn i avisen, har vært i yrket sitt i snart tre år. Foreløpig merker hun ikke stor forskjell på arbeidsdagen etter innføringen av gratis kollektivtransport for folkeregistrerte innbyggere i Stavanger.

– For oss er det helt likt. Det har ingenting å si hvem som har betalt for billetten.

Hun merker imidlertid at hun må bruke noe mer tid på å forklare at innbyggerne faktisk må ha registrert gyldig billett for å kunne benytte seg av tilbudet.

– «Er det ikke gratis?» er noe vi hører hver eneste dag, sier vekteren.

Får høre flere unnskyldninger

Henriette trives veldig godt i det hun beskriver som en varierende jobb. På en typisk dag møter hun på jobb med godt humør, før hun reiser ut på kontroller. Målet er å ta alle situasjoner med et smil.

– Man møter på mange kjekke utfordringer, og vi får flere gode tilbakemeldinger fra passasjerene for jobben vi gjør.

– Hva er den beste unnskyldningen du har fått?

– En av de fineste er de gangene noen sier at de ikke har mulighet til å betale, fordi de har glemt bankkortet. Da forteller jeg at de kan få en faktura tilsendt i posten. Plutselig har de bankkortet med seg allikevel, ler hun.

