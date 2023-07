Naturroen trekker turistene til trehytter

En øredøvende stillet og en følelse av ro faller over de to hyttene i treområdene på Ogna på Jæren.

Hit trekker turistene, både fra utlandet og innlandet, men det er stor forskjell på forventningene deres. Nordmenn ønsker soldager og varme. Nedover i Europa og Asia er turistene begeistret over et annet klima.

– Vi hadde noen turister her og de var himmelfalne over at det regnet og blåste i trærne. De er ikke vant med så mye regn, storm og det nordiske lyset, sier medeier av Trekronå, Henrik Stokkeland.

Sammen med kona driver han de to trehyttene som gjerne er fullbooket en måned i forveien. Han tror at naturomgivelsene i kombinasjon med luksus og unik design er grunnen til at trehyttekonseptet fungerer så bra.

– Du blir tatt litt tilbake i barndommen. Det er helt annerledes enn det som er tradisjonelt, sier Stokkeland.

Gjestene må gå 900 meter for å komme til hyttene som ligger med fin utsikt. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Ett år byggetid

Ideen formet seg under pandemien, i forbindelse med stiftelsen av Opplev Jæren. De jobber det for å sette Jæren på kartet.

Stokkeland gjorde ingen markedsundersøkelser. Han så kun på at det ikke var gjort noe lignende i området og bestemte seg da for at han skulle gjøre det.

– Vi fikk regulering på to uker. Det må ha vært en rekord tror jeg, men de var veldig gira på konseptet, sier Stokkeland og ler.

Ett år senere sto hyttene klare. Det var fremdeles pandemi.

– Jeg strakk akillesen min under byggingen, men jeg kunne ikke tid til å hive krykkene, så det var bare å fortsette.

Tanken bak trehyttene er å oppleve naturen i mer luksus. (Veronica Irmelin Ellingsen)

En egen ro

– Konsept handler om at folk skal komme seg ut i skogen og finne ro. De skal kunne kose seg i et hotellrom i skogen der det er bra kvalitet på hyttene, samt blir det en mer luksusfølelse med minispa, sier Stokkeland.

De fleste som kommer er gjerne kjærestepar eller et par venninner, men noen ganger får de en hel venninnegjeng.

– Vi hadde en jentegjeng som kom hit med tog. Jeg tror ikke helt at de visste hva de kom til for de hadde tatt med store kofferter. Dette er mer pakk en sekk eller bag type sted, sier han og ler.

Men han forteller også at han hjalp jentene.

Daglig leder i Naturvernforbundet Rogaland, Erik Thoring, forstår at konseptet med tretopphyttene er appellerende.

– Det er populært fordi du kommer tett på naturen i forhold til når folk bygger og tilpasser naturen rundt seg. Jeg forstår at dette er en trend, sier han og legger til:

– Det er det de selger inn opplevelsen på, at du kommer inn i en uforstyrret natur og får en ro som du ikke får alle andre steder, sier han.

Thoring forteller at naturopplevelsen er viktig, uansett hvordan du får den.

– Vi vet at natur har positiv verdi for mennesker, det vil nok være en større verdi når opplevelsen er preget av ro, sier han.

Erik Thoring, leder i Naturvernforbundet Rogaland. (Mari Wigdel)

Svært populært

Trehytter er ikke helt nytt. Det finnes lignende hytter flere andre steder, i akseptabel kjøreavstand fra Stavanger. Ved Lysefjorden tilbyr de trehytter med full utsikt over fjorden og i Odda finner du trehytter med utsikt over Sørfjorden.

Felles for hyttene er gjerne unike design bygd i unike landskap, slik som Trekronå på Ogna.

– Designarkitektur er en tiltrekningskraft. Det blir en destinasjon istedenfor et sted å sove, sier Stangeland.

Manuela Hardy er designeren av de futuristiske hyttene. (Veronica Irmelin Ellingsen)

I kommentarfeltet under en tidligere artikkel skrevet om Trekronå, var det en dame som hadde en unik tolkning av designet.

– Hun skrev at det lignet på noen krasjlandede ufoer. Helt feil tar hun ikke, de ser litt futuristiske ut, sier han.

Men det er nok ikke bare hyttene som trekker turistene, for stedene hvor hyttene er bygd er gjerne tilknyttet mer spektakulær natur eller andre steder du kan besøke.

– Jeg tror Norge er ett av de få landene i Europa som har relativt mye uberørt natur med fjorder og fossefall, samt en allemannsrett som er veldig spesiell. Turistene trekker til Norge fordi det er unikt landskap og natur, avslutter Thoring.

