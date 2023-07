Munkehagen 2023: Gratisfestivalen er få dager unna

– Vi har ikke nødvendigvis en målgruppe, men vi prøver å lage et kult arrangement der alle er velkommen, uttalte Sturle Dagsland, artist og festivalsjef, til RA for drøye to uker siden.

Festivalsjefen gleder seg fortsatt enormt, og forteller til RA at de gjør den siste finpussen før det braker løs førstkommende lørdag på Eiganes.

– Vi ligger veldig bra an. Nå begynner endelig det aller meste å komme på plass.

---

Hva: Festival i Munkehagen på Eiganes.

Pris: Gratis!

Hvor: Eiganesveien 52, Stavanger.

Når: Lørdag 29. juli, fra kl. 15.00-20.00.

Hva skjer: Konserter, kunst, byttebod, gratis vegetarisk buffet, gratis iskrem, performance, lydinstallasjoner, boccia, vinyl, gjøglere, boktreet, badminton og mye mer.

Konsertprogram: Monikaze (LT), Iceboy Violet (UK), Sturle Dagsland, Nising, Pål Asle Pettersen og DJ Jazzface.





---

Tettpakket program

Dagsland har troen på at det blir en fin dag for Stavangers befolkning, og håper på å se det han beskriver som et «sammensurium av folk».

På programmet er det blant annet musikere, kunstutstillinger, gratis buffet og yoga. Nytt av året er en kortleser som angivelig kan spå framtiden, i tillegg til to utenlandske artister fra Litauen og Storbritannia.

– Det er nettopp det Munkehagen skal være. En samleplass for forskjellige ting og uttrykk, fortsetter han.

Munkehagen like bak Kannik skole på Eiganes. Munkehagen på Eiganes. (Arkivfoto)

På hengende håret

Årets Munkehagen-festival sto lenge i fare for å bli avlyst, ettersom de ikke fikk den støtten de ønsket fra fylkeskommunen.

Dagsland publiserte en Facebook-status hvor han fortalte at de sannsynligvis ikke kunne gjennomføre arrangementet. Et par timer senere kom redningen.

– Jeg fikk en telefon fra Øivind Ekeland og noen kompiser, som sa at de ønsket å bidra økonomisk, forteller han.

Håper på det beste

20 grader og regn kan bli en realitet på lørdag, skal man tro værvarseltjenesten Yr. Dagsland sier at de ikke kan gjøre så mye med det, men at de foreløpig jobber med å få inn flere telt til utstillere og kunstnere.

– Det blir vanskelig å ta så mange grep, men vi får håpe på det beste. Optimalt sett skulle vi jo hatt regnbeskyttelse over hele Munkehagen, ler han.

