Nå gir sommerjobben pensjon: - Ikke noe jeg har lært på skolen

I 2022 skjedde det endringer i pensjonssparingen. Nå gjelder pensjon fra første krone, som betyr at når du begynner å jobbe må arbeidsgiveren din i tillegg til å betale deg lønn, også spare pensjon til deg.

– Du har krav på å få pensjonssparing på det du tjener fra du er 13 år gammel. Dette gjelder også om det kun er en sommerjobb, forklarer spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand.

En som tjener på endringen er Magnus Kalvig (25) som har sommerjobb på Flor&Fjære på Sør-Hidle. Han forteller at han har det helt kanon på den unike arbeidsplassen og er fornøyd med at han får begynne å spare pensjon samtidig.

– Jeg tenker at det er en veldig positiv sak. Det er veldig bra for oss som har deltidsjobber eller sommerjobber å få litt ekstra innsparing på pensjonen, sier han.

Men selv om Kalvig har grei kunnskap om temaet, gjelder ikke dette for alle. Thomas Christian Bærem (18) som har sin første sommerjobb i Idrettsrådet, synes det hadde vært greit om det ble informert om pensjon av foreldre eller på skolen.

– Jeg visste ikke noe særlig om det før. Det er ikke noe jeg har lært på skolen eller fått vite av noen, sier han og legger til:

– Det gir jo mening. Hvis du tjener en ærlig penge, burde det så klart bidra til pensjonen din.

Thomas Christian Bærem (18) har sin første sommerjobb i Idrettsrådet.

Egen pensjonskonto

Endringen om at bedrifter med innskuddspensjon nå må betale pensjon fra første krone, skjedde 1. januar 2022. Tidligere var det kun krav om å spare til pensjon for inntekt over grunnbeløpet i folketrygden, som per i dag utgjør 118.620 kroner.

Bedriftene måtte heller ikke spare for ansatte under 20 år, eller ansatte som hadde en stilling på mindre enn 20 prosent.

– Hva slags betydning har dette for unge som jobber?

– Når du begynner å jobbe får du automatisk en Egen Pensjonskonto som arbeidsgiveren din vil spare til pensjon på. Denne kontoen vil følge deg gjennom hele yrkeslivet. Når du bytter jobb vil det som er oppspart bli værende på denne kontoen, og den nye arbeidsgiveren vil starte sin sparing her, sier Tvetenstrand.

På Egen Pensjonskonto har du hele tiden oversikt over hvor mye som er spart til deg og hvordan pengene spares.

Faglig ungdomssekretær i LO Rogaland, Daniel Gudbrandsen, legger til at han anbefaler både unge og eldre om å sjekke minpensjon.no.

– Her får du oversikt over pensjonen din. Jeg tjente mye penger ved å gå inn der og sjekke, sier han.

Spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, anbefaler å investere i aksjer. (Karoline Næss/Storebrand)

Slik fungerer pensjon

Pensjonen vår er satt sammen av tre deler: Det du får fra Folketrygden, det arbeidsgiver sparer til deg og det du sparer selv. Det kan variere hvor mye arbeidsgivere sparer.

– Fra den dårligste til den beste pensjonsordningen kan det utgjøre 3,5 ganger så mye i pensjon. Det gjør at hvor mye du kan forvente å få i pensjon vil sprike. I tillegg lever vi lenger, og pensjon du vil få fra Folketrygden hvert år vil bli lavere, sier Tvetenstrand.

Hun forteller at de fleste må spare selv for å få en pensjon de kan leve av.

– Vi har ulike pensjonsordninger, ønsker og behov som styrer hvor mye vi trenger. Hvis du starter å spare tidlig er det et mindre beløp hver måned som kreves for at du vil kunne få en god pensjonssparing.

Tipset til Tvetenstrand for sparingen er enkelt.

– De fleste unge bør endre pensjonssparingen arbeidsgiveren sparer til 100 prosent aksjer, samt starte å spare et lite beløp selv hver måned. Prioriter bufferkonto og bolig først, men har du en hundrelapp du kan sette i fond, gir det deg en god start og erfaring, så kan beløpet økes når økonomien tillater det senere.

Kalvig som jobber på Flor&Fjære, har planer om akkurat dette.

– Jeg har helt klart tanker om å spare og har lyst til å begynne med det så raskt som mulig. Å spare i fond og aksjer er så klart lurt for jeg skjønner at penger i dag plutselig blir mye verdt i framtiden, sier han.

Daniel Gudbrandsen er faglig ungdomssekretær i LO Rogaland. (Trond Isaksen)

Smart i det lange løp

Ungdomssekretæren i LO Rogaland forteller at han møter mange ungdommer som ikke tenker stort over pensjonen sin. Gudbrandsen vet at pensjonstiden er langt unna og har stor forståelse, men forteller at det fortsatt er et viktig tema.

– De tenker kanskje ikke på det når de får sin første sommerjobb, men de kommer mest sannsynlig til å være sjeleglade senere for at de har fått den oppsparingen tidlig, sier han.

I LO holder de kurs for medlemmene hvor de inviterer unge og gamle for å informere om temaet, men Gudbrandsen forteller at også her dukker det opp mest eldre.

– Jeg har holdt noen foredrag på ungdomskonferanser som har hatt positiv effekt, men det er absolutt noe vi må jobbe mer med. Vi må nok også jobbe mer for å kunne forklare det på en enkel måte til en person som ikke har oversikten, sier han.

Selv jobbet Gudbrandsen tidligere som vekter og så flere som ikke fikk spart opp pensjon. Derfor er han svært fornøyd med endringen til pensjon fra første krone.

– Vi hadde folk der som kanskje hadde jobbet i fem år, men aldri sparte en krone i pensjonssparing, avslutter han.

