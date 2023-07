Flor&Fjære: - Det er et paradis

Flor&Fjære trekker mange tusen turister hvert år. Den populære tropehagen er åpen fem måneder i året, men familien som eier hagen har også mye å gjøre de resterende sju månedene.

– Vi skal ha en bedre hage hvert år, sier Endre Bryn Hidlefjord.

For å oppnå dette drar familien ut i ulike deler av verden for å finne nye planter og blomster som kan passe i hyttehagen deres. I år går turen til Italia for å finne nye trær. Hva de skal ta med tilbake er gjerne ikke planlagt på forhånd, og selv Hidlefjord kan ikke kan peke på ett funn han liker best. Derimot kan han peke på hvilken reise han likte mest.

– Det må ha vært Spania, da vi var i Elche. Vi hentet blant annet inn palmer og kaktuser derfra.

Hidlefjord forteller at dette er en livsstil for familien, ikke en jobb. De har derfor ikke budsjetter for turer og prosjekter, de bare holder på til det er tomt.

I hagen finner du alle fargene i regnbuen. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Selvforsynt

Faren til Endre bruker mye av tiden sin på å planlegge hvordan det skal se ut i hagen. Områdene planlegges etter farge, lukter og størrelsen på plantene. Målet er klart.

– Det skal være en ekstremvariant av naturen, sier Hidlefjord.

Men familien er også spesifikke på hva de ønsker å ha i hagen. Hvis noe ikke fungerer blir det fjernet etter sesongen og de finner nye planter på neste tur.

Flor og Fjære er ikke en botanisk hage. Her finner du ikke navn på noe. Det er meningen å bare nyte inntrykket. (Veronica Irmelin Ellingsen)

– Vi prioriterer å ha sorter som står hele sommeren, og velger vekk ting som krever mye ekstra arbeid.

Hidlefjord forteller at hvis det mangler noen planter, er det antakeligvis fordi de ikke har overlevd.

I tillegg til å ha et imponerende plantemangfold, satser Flor&Fjære også på bærekraft og en grønn profil. I januar 2021 vant de månedens klimabedrift 2021 og i 2023 ble de årets nyskaper.

– Målet er å være helt selvforsynte. Det er 100 års planen vår, sier Hidlefjord.

Bedriften har investert i 1000 kvadratmeter solceller for å generere egen strøm, drivhus hvor de dyrker urter og alt vannet får de nå fra øya.

– I fjor fikk vi også til å få alt drikkevannet herfra.

Drivhuset deres, som også er en restaurant, bruker de til å oppbevare plantene som ikke tåler å stå ute om vinteren. Selv om det ikke blir like kaldt der på grunn av vannet rundt, trenger blant annet kaktusene et varmere klima.

Slik så det ut på øya i 1965. (Privat)

Mer hage

Men hvordan startet drømmen? Ekteparet Åsmund og Else Marie Bryn kjøpe en forblåst husmannsplass på Sør-Hidle for nesten 60 år siden. Da jobbet paret enda på et gartneri.

– De endte opp med å kjøpe 14 mål, mye mer enn det som egentlig var planen, sier Hidlefjord.

Da helsen til Åsmund ikke lenger var på topp, bestemte han seg for å flytte til øya. Slik begynte lange dager med å plante og opparbeide en hyttehage.

Da det kom dammer på øya kom det også mer fugleliv. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Sønnen Olav Bryn, som fortsatt jobbet på gartneriet, tok med kundene til øya en gang i året. Slik startet målet for hagen.

– Siden de skulle komme hvert år, måtte farfar ha en bedre hage hvert år, sier Endre Hildefjord.

Den voksende hyttehagen ble en snakkis blant befolkningen i Stavanger på 90-tallet og folk strømmet til. For å kunne tilby noe mer etablerte Olav og kona Siri Bryn, restauranten Flor&Fjære.

Restauranten er ikke den samme som gjestene spiser på i dag. Den nye drivhus-restauranten som åpnet i 2022 drives av tredjegenerasjon Endre Bryn Hidlefjord og hans kone Hanne Kvernberg Hidlefjord.

Hagetips:

Gjødsle mer.

Vann mer – med en gang planten tørker slutter den å vokse.

Ikke vær redd for å klippe for mye.

Ta ugress som kommer fortløpende.

Hold det ryddig i hagen.

Jostein Husebø, Hilde Christiansen, Marian Sævereide, Chris Hinman og Jorunn Føreland koser seg på Flor og Fjære. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Paradis

Flere av de som besøker Flor&Fjære reiser langt for å se tropehagen. En av de er Hilde Christiansen som hadde tatt turen fra Skien kun for å besøke tropehagen.

– Jeg må bare si at det er paradis. Det sa jeg til en dame på do for hun mente vi var i himmelen, men jeg synes vi er i paradis, sier Hilde Christiansen.

Hun og vennegjengen satt rundt et bord på stranden og tok noen drinker i småsurt vær. Christansen legger til at øya ikke har skuffet, både når det kommer til hagen og maten som ble servert.

– Det er å gå rundt og se på de fantastiske blomstene. Hva de har fått til her synes jeg er helt utrolig.

Andre i vennegjengen er også imponerte.

– Det er jo sammensetningen. At de klarer å lage de bølgene med forskjellige parker og at det er gjenbruk på alt. Alt er her på øya, avslutter Chris Hinman.

