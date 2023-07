Forbrukerøkonomens flyttetips: - Sett deg inn i hva ting koster

Sommeren er godt i gang og mange unge ser etter bolig å leie eller forbereder seg på å flytte ut. Enten du er student eller i jobb, er det mye å tenke på når du skal flytte alene for første gang.

Forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, forteller at mange unge blir sjokkerte over hva mat og strøm koster når de flytter hjemmefra. I en undersøkelse Storebrand utførte i 2022 var 4 av 10 overrasket over matpriser og 3 av 10 var overrasket over strømpriser.

– Sett deg inn i hva ting faktisk koster med en gang, slik at du ikke går på en smell og bruker opp for mye penger de første månedene.

En annen ting ber hun også unge om å sjekke:

– Finn ut om innboforsikring er inkludert. Hvis det ikke er inkludert er det viktig at du får kjøpt det med en gang i tilfelle noe skjer, sier hun.

Sjekkliste:

Har du innboforsikring eller må du skaffe det?

Hva er inkludert i leiekontrakten din?

Hva blir inntektene og utgiftene dine? Lag budsjett.

Er du medlem hos matvarekjedene slik at du får tilbud?

Hva kan du få av studentrabatter?

Har du sendt flyttemelding til folkeregisteret? Må gjerne ikke hvis du er student.

Bolig CV

På nyåret meldte mange eksperter om et tøft leiemarked. Trenden har fortsatt videre utover året. Nylig skrev VG at dette er den tøffeste sommeren så langt for å komme seg inn på leiemarkedet. Årsaken er få boliger, spesielt i Oslo.

Daglig leder for Utleiemegleren i Stavanger, Eirik Hauge, bekrefter at det heller ikke florerer med boliger som leies ut i Stavanger.

– Akkurat nå er det 278 ledige boliger på Finn. Det er også høysesong og mange som er ute etter bolig som ikke gjør situasjonen så lett.

Eirik Hauge, daglig leder i Utleiemegleren Stavanger. (Carina Johansen)

Hauge foreslår å lete etter noe litt mindre sentralt hvis man ønsker seg bolig.

– Ellers så er det bare å stå på og lete, gå på forskjellige visninger og ha økonomien i orden, sier han.

På Utleiemeglerens hjemmesider står det at bolig CV er en god måte å skille seg ut på. Her har du mulighet til å gi et godt inntrykk overfor en potensiell leietaker. Forbrukerøkonom Tvetenstrand sier at du må fortelle om deg selv i CV-en, samt ha referanser.

– Hvis du ikke har bodd hjemmefra er det vanskelig å ha referanser fra tidligere leietakere, men kanskje har du hatt en deltidsjobb eller vært trener for et idrettslag. Finn noen naturlige referanser som kan si litt om deg. I tillegg burde du skriv litt om interesser og hva du eventuelt skal studere, sier hun.

Forbrukerøkonomen anbefaler også å følge opp med den potensielle leietakeren for å sjekke om søknaden er mottatt.

– Da får du gitt en stemme til søknaden i tillegg.

Lag en plan

Er boligen allerede sikret? Da anbefaler Tvetenstrand å sette seg ned med en voksen for finne ut av hvor mye du må betale utenom husleien. Hva denne husleien dekker, avhenger av hva som står i kontrakten din. Komponenter som kan falle utenom leien er strøm, internett og forsikring. I tillegg kan uforutsette utgifter også dukke opp.

– Husk hvor viktig det er å ha litt penger på sparekonto, altså bufferkonto, i tilfelle det skulle skje noe. Det kan være at mobilen går i stykker, du må til tannlegen, kjøleskapet ryker, eller andre ting som kan skje, sier forbrukerøkonomen.

Utover det som trengs til leie anbefaler Tvetenstrand også å få en oversikt over hvor mye du har å bruke på mat hver uke. Spesielt med tanke på de økte matprisene.

– Det er mange som får litt sjokk når de kommer i butikkene og skal handle alene for første gang, sier hun og legger til;

– Det er mye å spare hvis du er flink og har gode handlevaner, men så er det fort å bruke altfor mye hvis du ikke har det.

Eksempelbudsjett for en mannlig student mellom 20 og 30 år, hentet fra SIFO. (Skjermdump SIFO)

Tvetenstrands budsjett-tips

Et budsjett for måneden kan gjøre økonomien enklere å forholde seg til. På den måten vet du hva du har til overs etter at regningene er betalt. Tvetenstrand forteller at det viktigste er å ikke gjøre det for komplisert.

– Sett opp en oversikt over hva du forventer å få inn av inntekter og skriv opp alt du forventer å ha av utgifter, sier Tvetenstrand.

I tillegg til de faste utgiftene som mat, leie og forsikring, forteller forbrukerøkonomen at andre ting som klær og trening også må tas med i beregningen.

– Alt må med. Da ser du fort om det er realistisk å beholde vanene du har eller om du må kutte noe.

Men det aller viktigste tipset til Tvetenstrand er bare å være nysgjerrig. Slik blir du kjent med lokalmiljøet.

– Bli kjent med de som bor i området og spør de om hvor det lønner seg å handle eller om de har tips til ting du kan gjøre som ikke koster så mye penger.

Gode tips

– Sjekk mattilbud appen. Her får du tilbudsavisene til alle de ulike matvarebutikkene.

– Benytt deg av medlemtilbudene og fordelsprogrammene til matvarekjedene.

– Er du student kan du sjekke ut ulike tilbud på studentkortet-appen.

– Flere klesbutikker, kafeer, treningssentre og offentlig transport har rabatter for studenter og/eller unge. Studenttilbud kan du også få på kino i Stavanger.

– Kjøp brukte møbler.

– Pakk mat og ta med niste i sekken.

