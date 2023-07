Idrettspatruljen på Sommerhjul: – Veldig godt tilbud for barna

I Østervåg handlegate står det utstyr på rekke og rad. Her kan både små og store få prøve seg på ulike aktiviteter og idretter.

– Målet er å få flere folk i aktivitet og få folk interessert, sier Åsne Eie-Stangeland til RA.

Hun jobber med å hjelpe barn med aktivitetene, rydde opp og svare på spørsmål om Idrettspatruljen på Sommerhjul.

På fredags ettermiddag er det mye turister i gatene. Max (11) og Eva (8) som er cruiseturister fra Tyskland, har fått prøvd seg på mye forskjellig. Stigegolf og Jenga traff best i smak.

– Det er et veldig godt tilbud for barna og de har det kjempemorsomt her, sier moren Anika Erbelding Emily.

På aktivitetslisten er det også fire på rad, balansestrikk, erteposekasting og mye mer.

Tore Nygård jobbet både på fjorårets og årets Idrettspatrulje på sommerhjul. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Mye cruiseturister

Idrettspatruljen på Sommerhjul har holdt på i tre år. Det er andre året Tore Nygård jobber her.

– Utenom været så er det egentlig ikke så stor forskjell på i år og i fjor. Vi har skapt aktivitet og glede i gatene, sier Tore Nygård.

Men det høljende regnet har gjort at det ikke har vært like mange besøkende i år.

– Det er væravhengig, men i dag har det vært fint vær og da har det vært veldig mange innom, sier Nygård.

Han forteller at det er både nordmenn og turister fra utlandet. På fredagen var det spesielt mange cruiseturister fra Tyskland.

– Vi ønsker å skape litt liv og få litt aktivitet i gatene. Det er i alle fall det jeg synes er positivt med dette her.

Nygård forteller at han er fornøyd med jobben.

– Det er kjempe kjekt å jobbe her. Jeg møter masse nye folk og det er kjekt å se at vi skaper litt glede for barnefamilier og voksne folk. Det er overraskende mange eldre som går rundt og leker her også, legger han til.

Åsne Eie-Stangeland er fornøyd med jobben sin på Idrettspatruljen på sommerhjul. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Aktivitet

Idrettspatruljen er for tiden på sommerhjul, men også resten av året disponerer de den store varebilen sin og har mye forskjellig idrettsutstyr. De ønsker å skape idretts- og aktivitetsglede. Vanligvis besøker de skoler eller så kan de bookes til oppdrag, men på sommeren reiser de rundt til ulike deler av Stavanger.

Nele (12) og Tom (10) spiller stor Jenga. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Åsne Eie-Stangeland har jobbet for Idrettspatruljen på Sommerhjul den siste uken. Hun synes det er kult å se hvor mange som kommer og hvor stort aldersspenn det er.

– De skal få prøve litt forskjellig og det kommer folk fra 1-åringer til folk i 80-årene, sier hun.

Aktivitetene har foregått over fire uker. I forrige uke var de i Møllebukta, men de har også vært andre steder som Oljemuseet, Byparken og Vaulenstranden.

Stangeland forteller at fire på rad har slått spesielt godt an blant barna. Det er Louis (13) og Jonah (5) også enige i. De har spilt fire på rad i gode femten minutter og har ingen planer om å stoppe med det første.

– Det er veldig bra her, sier Louis (13).

Håpet er at unge som Louis og Jonah skal fatte interesse for aktivitet og idrett.

– Noen kommer bort, slår an en samtale og forteller at de ønsker å begynne på noe, sier hun.

– Vi har kommet i kontakt med mange barn og unge som ønsker å komme seg i aktivitet og får informert om hva slags aktiviteter vi har i Stavanger og hva slags tilbud vi har angående økonomi og sånn, legger Jan Erik Haavik til. Han er idrettskonsulent i idrettsrådet i Stavanger.

Louis (13) og Johan (5) fra Tyskland, spiller fire på rad. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Fire uker, begynte i uke 26

Idrettspatruljen på Sommerhjul startet opp under pandemien i 2021. Dette er et tilbud som de har fått støtte fra Gjensidigestiftelsen til å gjennomføre.

– Gjensidige begynte med sommerstipend under pandemien. Målet var å skape flere aktiviteter for barn og unge og vi var heldige som fikk det, sier Haavik.

Han er selv fornøyd med oppmøtet på aktivitetene, selv om det har vært dårlig sommervær i år.

– Det er sikkert 50 til 100 som er innom og besøker oss hver dag, i alle fall på sommerdagene, avslutter Haavik.

