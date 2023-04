MILF-trenden: – Mange kvinner gjør bare det som menn har gjort i alle år

Voksne kvinner vil ha unge menn, det hevder i hvert fall kvinnene som deltar i datingprogrammet «MILF Manor» som streames på Discovery+.

Og et blikk på kjendisverdenen bekrefter påstanden: Stadig flere godt voksne kvinner finner seg en yngre partner.

Madonna (64) er selveste pioneren, hun er kjent for sin preferanse for yngre menn. Den forrige kjæresten hennes, Andrew Darnell (23) skal ha blitt byttet ut med en 29-år gammel bokser ved navn Josh Popper. Og Elizabeth Taylor møtte den 20 år yngre Larry Fortensky på rehab og søt musikk oppsto.

Taylor Fortensky Elizabeth Taylor møtte den 20 år yngre Larry Fortensky på rehab, og søt musikk oppsto. (RICHARD DREW/Ap)

Og rekken av kjendiskvinner som har valgt seg yngre menn stopper ikke der. Da motedesigner Vivienne Westwood (81) døde i desember fjor etterlot hun seg Andreas Kronthaler (56). Skuespiller Eva Mendes (49) er gift med Ryan Gosling (42), mens popprinsesse Britney Spears (41) og Sam Asghari (29) ble sammen i 2016, da han spilte i en av musikkvideoene hennes.

Harry Styles (29) som nå er sammen med modellen Emily Ratajkowski (31) var lenge kjæreste med den 9 år eldre Olivia Wilder (39) og den australske skuespilleren Hugh Jackman (54) er gift med regissøren Deborra-Lee Furness (67).

– Tradisjonelt sett har det vært mer sosialt akseptert at menn blir sammen med kvinner som er yngre enn dem. Men i dag skaper ikke kvinner som dater yngre menn like store reaksjoner lenger, sier Marina Manuela de Paoli, spesialist i sexologisk rådgiving og kvinnen bak nettstedet lommesexologen.no.

People Britney Spears Britney Spears og Sam Asghari fant kjærligheten til tross for aldersforskjellen. (Jordan Strauss/AP)

Cougars

I realityserien «MILF Manor» som strømmes på Discovery+ møter vi en gruppe kvinner i aldersgruppen 50–60 år som ønsker å date yngre menn. Så langt er alt uskyldig nok. Men, serien har en stygg twist – og har du ikke begynt å se kommer det en spoiler her: Mennene de skal date er nemlig hverandres sønner.

Når det viser seg at de sjekkelystne kvinnene vil bli vitner til at andre voksne kvinner legger an på sønnene deres, og mennene skjønner at kvinnene de skal hygge seg med faktisk også er mødre til jevnaldrende menn, da får pipa en annen lyd. For, her handler det helt åpenlyst om å vise både deltakerne og TV-seerne hvor galt og ekkelt det er med eldre kvinner og yngre menn.

En voksen kvinne som foretrekke yngre menn er blitt kalt cougar – en jeger og et rovdyr. Det er en betegnelse Marina Manuela de Paoli synes avslører et gammeldags og konservativt kvinnesyn. Når det gjelder å finne en kjæreste tror hun at de fleste kvinner er åpne for å gå både opp og ned i alder. Det dreier seg om kjemi, ikke bare tall.

– Vi ser på nettdating at mange kvinner indikerer at de vil ha en kjæreste som er yngre enn dem selv. Det er ikke statistikk, men viser noe om preferanser som kan gi en interessant indikasjon på om dette er en ny trend og hvilken aldersgruppe menn og kvinner i ulike aldre ønsker å møte, sier hun.

Sexolog Marina Manuela de Paoli er spesialist i sexologisk rådgivning og yogalærer. (Tor Lindseth)

Stigma

Da daværende president Donald Trump (76) og kona Melania (52) besøkte Frankrike for noen år siden gikk pressen av skaftet når det gjaldt å peke på den store aldersforskjellen på den franske presidenten Emmanuel Macron (45) og kona hans Brigitte (69). Ingen reagerte på aldersforskjellen til det amerikanske presidentparet, til tross for at begge parene har en aldersforskjell på 24 år.

Men aldersforskjeller både den ene og andre veien burde ikke lenger vekke stor oppsikt mener sexologen. Når stadig flere kvinner velger seg en yngre partner tror hun at det handler om kjønnsroller i endring.

– Tidligere var kjønnsrollene klare, mannen var hovedansvarlig for økonomi og kvinnen for hjem og barn. Disse distinktive kjønnsrollene har fadet ut og norske kvinner trenger ikke menn for å bli forsørget. Økonomi er en del av forklaringen på denne trenden. Mange kvinner gjør bare det som menn har gjort i alle år, sier Marina Manuela de Paoli.

– Vi lever i en kultur der det å se ung ut er idealisert. Det er nok også en bidragende faktor til at eldre kvinner søker yngre menn. Får man en yngre kjæreste er det et tegn på at man fremdeles er ung og attraktiv. Det kan hjelpe på selvfølelsen og bidra til at kvinnen føler seg mer attraktiv og yngre, forklarer hun.

Madonna, Jesus Luz Madonna har alltid likt å omgi seg med unge menn, som den brasilianske modellen Jesus Luz - de var kjærester da hun var 51 år gammel og han var 24. (Martin Mejia/AP)

Biologi eller preferanser

Rent biologisk er det produktivt når eldre menn finner seg yngre kvinner fordi de ønsker seg en fruktbar partner de kan få barn med. Når voksne kvinner forelsker seg i yngre menn handler det om ting som ikke er like enkle å forklare ut fra biologi. Marina Manuela de Paoli presiserer at det er viktig å skille mellom hva slags valg det er – om man ser etter en partner, en elsker, en ferievenn, eller en å være «friends with benefits» med.

Men hun tror alle velger ut fra eget tenningsmønster, at de aller fleste velger ut fra hvem de tiltrekkes av. Og noen ganger handler det om alder og aldersforskjeller.

Hugh Jackman og kona, regissøren Deborra-Lee Furness bryr seg tydeligvis ikke om aldersforskjellen. Hun er 67 og han er 54. (TIZIANA FABI/AFP)

– Det finnes mange yngre menn som foretrekker eldre kvinner. Vi skal ikke se bort fra at det kan være en booster for sexlivet. Det handler om å finne sine egne helt spesifikke krydder i forholdet, og for noen er det en yngre partner. Win-win! smiler hun.

Biologisk sett tror hun forholdet moden kvinne og ung mann fungere godt fordi kvinnen føler seg tryggere.

– Modne kvinner er ofte mer komfortable i egen kropp, de vet hva de vil ha, og de har rett og slett ikke tid til «dårlig sex». De er på en måte friere, tenker ikke så mye på egen kropp og hvordan den tar seg ut.

Hun ser flere fysiske egenskaper som gjør at yngre menn og eldre kvinner kan fungere godt sammen seksuelt.

– Yngre menn har mer testosteron som kan være en booster for sexlivet, mens eldre menn kan begynne å føle på at ereksjonen ikke er helt til å stole på fordi testosteronet minker med årene. Seksuelt er mange kvinner på topp i 40–50 årsalderen, fordi forholdet mellom kvinnelige og mannlige kjønnshormoner er spesielt gunstig hos kvinner i alderen 40–50 år, sier de Paoli.

Motepar i hjerter: 25-års aldersforskjell spilte ingen rolle for designerene Andreas Kronthaler og Vivienne Westwood (PATRICK KOVARIK/AFP)

