Disse linjene ved UiS har ledige plasser

Fra klokken 09.00, onsdag 20. juli, er det mulig å søke på rest-studieplasser. Akkurat nå er det 20 studier med ledige plasser ved UiS. Se oversikten her.

– Nye studier kan bli lagt til hver dag og studier kan forsvinne raskt ut av lista når de blir fylt opp, sier seniorrådgiver for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiS, Susanna Kärsti Göransdotter King.

De nye plassene dukker opp basert på om folk takker ja eller nei til studieplassene sine.

King minner om at fristen for å svare på tilbud ved hovedopptaket, er innen 24. juli.

Nye studier hele tiden

Ved UiS er det blant annet lærerutdanninger og flere ingeniørutdanninger det er flest ledige plasser ved. Studiene kan søkes på så lenge du oppfyller opptakskravene.

Susanna King anbefaler å sjekke regelmessig etter nye rest-studieplasser på Samordna opptak. (Camilla Larsen)

– Det er omtrent like mange studier i år som det lå ute i fjor. Hva slags fag det er varierer, men ingeniør pleier vanligvis å ha noe ledig. I år var det også nedgang i søknad til lærerstudie, så det gir mening at det er ledige plasser her, sier King.

Videre understreker hun at hvis du søker på restplass, vil du ikke miste et eventuelt studietilbud du allerede har fått i Samordna opptak. Men dersom du takker ja til en ledig studieplass, mister du plassen du har fått tilbud om.

– Du kan bare takke ja til én studieplass.

Situasjonen er annerledes hvis du står på venteliste til et studium. Du kan takke ja til restplass, men fortsatt beholde plassen på ventelisten hvis du bekrefter at du ønsker å bli værende på den.

– Det går an å komme inn på en ventelisteplass etter at studiet har begynt, sier King.

Siste opptak kjøres 29. august med svarfrist 2. september.

Ledige plasser

Bachelor ved UiS:

Barnehagelærer. Heltid, høst.

Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign. Heltid, høst.

Ingeniør, batteri- og energiteknologi. Heltid, høst.

Ingeniør, bygg, studieretning byplanlegging. Heltid, høst.

Ingeniør, bygg, studieretning infrastruktur. Heltid, høst.

Ingeniør, bygg, studieretning konstruksjonsteknikk. Heltid, høst.

Ingeniør, kjemi og miljø. Heltid, høst.

Ingeniør, maskin. Heltid, høst.

Nordisk språk og litteratur. Heltid, høst.

Religion, kultur og samfunn. Heltid, høst.

Master ved UiS:

Grunnskolelærer, 1.–7. trinn. Heltid, høst.

Grunnskolelærer, 5.–10. trinn, matematikk. Heltid, høst.

Lektor, 8.–13. trinn, humanistiske fag. Heltid, høst.

Lektor, 8.–13. trinn, realfag. Heltid, høst.

Matematikk og fysikk. Heltid, høst.

Årsstudium ved UiS:

Drama- og teaterkommunikasjon. Heltid, høst.

Historie. Heltid, høst.

Matematikk. Heltid, høst.

Nordisk. Heltid, høst.

Fakta

Ledige studieplasser på grunnstudier søkes gjennom Samordna opptak.

Ledige studier på toårige masterstudier, videreutdanninger eller PPU søke gjennom søknadsweb

Svarfrist på studietilbud: 24. juli.

Ca. 29. juli er det suppleringsopptak. Det betyr at søkere på venteliste kan få nytt tilbud. Mer om ventelisteordningen: https://www.samordnaopptak.no/info/om/sporsmal-og-svar/

For noen studier kan lærestedene også etterfylle studieplasser fra ca. 4. august og utover.

Husk at det finnes studier som har løpende opptak og oppstart.

Enkeltemner søkes via Søknadsweb og tilbudene finnes på det enkelte universitet sitt nettsted.

Du finner mer informasjon om poengberegning her: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poengberegning/index.html

