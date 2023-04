Høysesong for sykkeltyveri: − Flere av syklene våre har blitt stjålet

− Vi har mistet flere sykler, noe som førte til at sønnene mine til slutt ga opp å sykle til sentrum eller et annet sted hvis de visste at sykkelen måtte bli stående ute over natten, sier Gunnar Veire til Rogalands Avis.

Han bor på Kampen i Stavanger, og har altså opplevd flere sykkeltyveri, selv om det er noen år siden sist det skjedde nå.

− Jeg mener at sykkeltyveriene, og det at de ofte ikke blir stanset, etterforsket eller straffet, er ødeleggende for rettsfølelsen og lysten til å bruke sykkel som transport, sier Veire videre.

På nabolagsgruppen til Kampen- og Byhaugen-området på Facebook legges det fra tid til annen ut innlegg om observasjoner av mistenkelig aktivitet rundt sykler, i tillegg til bilder av sykler som er funnet forlatt i smågatene mellom husene.

Forsikringsselskapet If testet hvor lett det var å klippe av sykkellåser. (IF )

Flest sykkeltyveri om våren

Ifølge Øystein Øren i Frende Forsikring, starter høysesongen for sykkeltyveri nå:

− Vi ser flest sykkeltyveri i april og mai. Mange sykler hentes fram fra låste boder når våren kommer. Uten god lås eller innendørs parkering hele året, gjør du jobben lett for tyvene, sier Øren i en pressemelding

− Noen tyverier er typiske «hjem-fra-fest-tyverier», der noen tar med seg en sykkel på veien hjem fra fest og slenger den fra seg. Likevel er de langt fleste vinningstyverier. Sykler koster mye penger, og tyvene vet hva de skal se etter. Det er de dyre syklene som ryker først, og det viser seg også i erstatningene vi betaler ut. I snitt koster hvert sykkeltyveri vi betaler for 16.000 kroner, sier han videre.

Øystein Øren er produktsjef i Frende Forsikring. (Frende Forsikring)

I fjor var erstatningene for forsikringsmeldte sykkeltyveri på rekordhøye 155 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Dette er en økning på 19 prosent sammenlignet med året før. I 2022 ble det meldt 14.853 stjålne sykler til forsikringsselskapene.

– Vi vet dessuten at det er store mørketall, fordi mange stjålne sykler verken blir meldt til politi eller forsikringsselskap, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If Forsikring i en pressemelding.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If Forsikring. (IF )

− Færre sykkeltyveri denne påsken

Torgeir Ekeli, politioverbetjent i seksjon for etterretning og etterforskning i politiets driftsenhet Stavanger og Ryfylke, kan fortelle at det i fjor var 730 rene sykkeltyveri som ble anmeldt.

− Dette er da sykkeltyveri som skjer ute i bybildet, for eksempel når syklene står parkert ved skole, jobb eller i byen. Disse tyveriene blir ofte anmeldt om ettermiddagen når folk er ferdige på jobb og skole og oppdager at syklene er borte, sier Ekeli til RA.

I 2022 var det flest rene sykkeltyveri i august og september, ifølge Sør-Vest politidistrikt.

− Hittil i år er det anmeldt 174 rene sykkeltyveri. Det har imidlertid vært få sykkeltyveri denne påsken sammenlignet med forrige, påpeker Ekeli.

Videre er det slik at tyveri fra garasjer kan inkludere sykkeltyveri, i tillegg til tyveri av verktøy og hageredskap. Det er derfor mer utfordrende å hente ut isolerte sykkeltyveri-tall i disse tilfellene.

− Dersom vi finner stjålne syker, kan det være vanskelig for oss å finne eierne, på grunn av manglende registrering og merking av rammenummer på syklene. Sykkeltyveri er også saker som ikke alltid kan prioriteres opp mot vold og mer alvorlig kriminalitet, men vi prøver selvsagt å forebygge denne typen vinningskriminalitet, sier Ekeli.

Våren er årstiden med flest sykkeltyveri, ifølge forsikringsselskap. Men i fjor fikk politiet flest anmeldelser om høsten. Uansett er det flere ting du kan gjøre for å hindre at tyveriet skjer. (Sara Johannesen / NTB )

Stjal sin egen sykkel seks ganger

Clementz i If har som et eksperiment prøvd å stjele sin egen sykkel sikret med seks vaierlåser av ulikt fabrikat og tykkelse. Det klarte han lett. I løpet av 30 sekunder klarte han nemlig å klippe over alle seks låsene festet på sin egen sykkel.

– Og da fomlet jeg attpåtil mye, i og med at jeg var en ren «amatørtyv» på første og siste tokt. Jeg er skremt over hvor liten motstand vaierlåsene gir. Selve klippingen av de enkelte vaierne var over i løpet av ett sekund eller to, sier han.

– Fra ulike tester vet vi, for eksempel, at solide bøylelåser kan stå imot en vinkelsliper forholdsvis lenge. At ting tar tid, stresser tyven, og den høye lyden tiltrekker seg oppmerksomhet. Gode kjettinglåser av herdet kvalitetsstål kan også finte ut tyvene. Disse låsene er gjerne tunge, og egner seg kanskje best som stasjonære låser hjemme eller på jobb, anbefaler Clementz.

Slik lurer du sykkeltyvene

Både If og Frende har flere tips til hvordan du kan forhindre at sykkelen din blir stjålet.

Først og fremst råder de deg til å ha en solid lås det vil ta lang tid å bryte opp. Pris og kvalitet henger som regel sammen i dette tilfellet. Låser du sykkelen med to ulike låssystem , trenger sykkeltyven ulike verktøy, som også hever tyveriterskelen. Bruk også sykkellås som er forsikringsgodkjent (FG-godkjent) . Videre bør du feste sykkelen i noe solid og fastmontert.

det vil ta lang tid å bryte opp. Pris og kvalitet henger som regel sammen i dette tilfellet. Låser du sykkelen med , trenger sykkeltyven ulike verktøy, som også hever tyveriterskelen. Bruk også . Videre bør du feste sykkelen i noe solid og fastmontert. Du bør helst sette fra deg sykkelen der det er mange folk hele tiden, for da er den mer ubehagelig å stjele. Sett sykkelen et sted som er opplyst, og helst ikke over natten. Det er også en god idé å ikke sette fra seg sykkelen samme sted dag etter dag . Husk å ta av ekstrautstyr som sykkelcomputer og batteriet til elsykkelen når du parkerer. Du kan også ta med deg sykkelsetet .

hele tiden, for da er den mer ubehagelig å stjele. Sett sykkelen et sted som er opplyst, og helst ikke over natten. Det er også en . Husk å til elsykkelen når du parkerer. Du kan også ta med deg . Når sykkelen ikke er i bruk, trives den best i en låst garasje eller bod .

. Ta vare på kvitteringen , skriv opp rammenummeret på sykkelen og oppbevar det på et trygt sted. Ta bilde av rammenummeret. Gravér rammenummeret på hjul, styre, gir, setepinne og lås.

, skriv opp på sykkelen og oppbevar det på et trygt sted. Ta bilde av rammenummeret. Gravér rammenummeret på hjul, styre, gir, setepinne og lås. Et tips for de virkelig vågale og dedikerte: Gjør den dyre sykkelen litt stygg ved å male eller lakke på den.

