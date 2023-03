Reise-tabben kan koste deg hundretusener

Påskeferien er like om hjørnet, i tillegg til at den kommende tiden er full av helligdager og langhelger. Og så er det plutselig sommerferie. Alt dette innebærer at flere av oss planlegger å reise på ferie, enten i Norge eller utlandet.

Men vi lever i en dyr tid, noe som gjør at mange har et strammere feriebudsjett, selv om de unner seg luksusen en ferie innebærer.

− Det er nok mange som prøver å spare der de kan. Under koronapandemien var det nok også en del som sa opp reiseforsikringen, siden få reiste utenlands. Derfor kan det være mange nå som reiser av gårde uten reiseforsikring i år, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, til Rogalands Avis.

Lenger ned i saken kan du se hvor mange bosatt i de enkelte fylkene som reiser uten reiseforsikring.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, advarer mot å reise uten forsikring. (Mats Stordal)

− Har følelsen av å være «udødelige»

En undersøkelse Norstat har gjennomført for Frende Forsikring viser at 34 prosent av de mellom 18 og 29 år svarer at de har reist uten forsikring. Samtidig ble det i fjor meldt inn nesten 355.000 skader på norske reiseforsikringer, noe som var flere enn i 2019, som var forrige normalår før pandemien.

− Det er så lett å tenke at «det skjer ikke noe med meg», men det vet vi at det plutselig kan gjøre. Hvert år er det mange som angrer på at de tok risikoen. Når vi i tillegg ser at unge har en stor del av reiseskadene, blir det enda viktigere for denne aldersgruppen, sier skadesjef Petter Lassen i Frende.

SKI Det er ikke bare på utenlandsferie reiseforsikring er smart. Bare tenk på skadene du kan pådra deg i en overfylt slalåmbakke i påsken! (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

En undersøkelsen Gjensidige gjennomførte for noen år siden, viste at 19 prosent mellom 18 og 29 år har feriert i utlandet uten å ha gyldig reiseforsikring. Det betyr at rundt 100.000 unge menn og kvinner har «gamblet» på at det skal gå bra.

− Grunnen til dette, er nok at mange unge har følelsen av at de er «udødelige», men her er det dessverre noen som tar feil. For mange i denne aldersgruppen er det også første gang de reiser på ferie til Syden eller utlandet uten mor og far. Ungdom er en utsatt aldersgruppe når det kommer til, blant annet, festing, bruk av alkohol og trafikkulykker, sier Voll, og legger til:

− Jeg ber alltid sønnen min om å spørre alle i reisefølget om de har husket reiseforsikringen.

Fram til fylte 21 år kan du være dekket av forsikringen til foreldrene dine, men ber deg sjekke det før du drar.

Skrekkeksemplene: Fikk regning på 700.000 kroner

Konsekvensene av å reise uten reiseforsikring, spesielt i utlandet, kan bli store, og noen gange veldig alvorlige, ifølge Voll i Gjensidige.

− Det som vi tenker på som trygt og godt i Norge, er ikke alltid det samme i utlandet. En skade eller alvorlig sykdom kan koste en privatperson flere hundretusen kroner utenfor våre landegrenser. Særlig ille er det om du havner på sykehus og trenger legetransport hjem. Det er heller ikke uvanlig at et enkelt legebesøk i enkelte land kan koste mange tusen kroner, sier han.

− Jeg kjenner til et eksempel der en kunde av oss ble påkjørt i USA, og sjåføren stakk av. Kunden havnet på sykehus og de totale kostnadene endte på 600.000 kroner. I et annet tilfelle fikk en eldre dame hjerteproblemer på ferie i USA, og de ti dagene hun var på sykehus, kostet nesten 700.000 kroner, sier Voll.

Han forteller også om en mann som fikk dykkersyke på reise i Afrika. Behandling og hjemtransport endte på en halv million kroner. Forsikringsselskapet får også noen få tilfeller i året der personer dør på reise. Det å sitte igjen alene etter et dødsfall i utlandet kan være tøft, og i slike tragiske tilfeller er det utrolig godt å ha et forsikringsselskap i ryggen.

− Uten reiseforsikring må disse utgiftene dekkes av egen lomme. For noen kan dette bety økonomisk ruin. Samme hvor forsiktig du kan være, er det umulig å gardere seg 100 prosent. Det å dra på ferie uten reiseforsikring er et økonomisk sjansespill, understreker Voll.

Mange unge reiser uten reiseforsikring, viser fersk undersøkelse. (Berit Keilen/NTB)

Slik velger du riktig reiseforsikring

Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi er enig med forsikringsselskapene om at reiseforsikring er svært viktig å ha på plass:

− Selv om en reiseforsikring gjelder fra du går ut døren hjemme, er det ingen tvil om at det er i utlandet det innebærer størst risiko å reise uten forsikring. Har du råd til å reise, bør du ha råd til forsikring, sier Hamre til RA.

Han framholder at det vanligste blant folk har vært å ha helårs reiseforsikring, men nå når prisnivået generelt har økt så mye, er reiseforsikring noe mange har kuttet ut.

Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi (Malin Sofie Leirvik)

Årlig gjennomfører Norsk Familieøkonomi en vurdering av de ulike selskapene sine reiseforsikringer, og årets undersøkelse kommer rett over påske. Hamre kan imidlertid røpe at de generelt ser at forsikringsselskapene blir mer og mer like.

− Om noen får terningkast fire et år, ser vi at de tar dette til etterretning, oppdaterer vilkårene sine og får fem på terningen året etter. Så det er begrenset hvor galt det kan gå i valg av forsikringsselskap. Videre er det ikke store forskjeller mellom enkeltreise- og helårsforsikringene når det kommer til vilkår, men varigheten er selvsagt ulik, sier Hamre.

Du har kanskje fått med deg at hvis du betaler reisen med kredittkort, inkluderer det reiseforsikring.

− Vilkårene til en kredittkortforsikring er ganske like en ordinær reiseforsikring, men om du satser på å forsikre deg på denne måten, er det viktig at du påser å betale mer enn 50 prosent av reisen med kredittkortet. Hvis du ikke gjør det, gjelder ikke forsikringen, understreker Hamre.

− Det er et forsikringsselskap som tilbyr reiseforsikring på vegne av kredittkortselskapet, så når det kommer til innmelding av skade og annet, skal dette ikke skille seg vesentlig fra et ordinært selskap, avslutter han.

---

FAKTA

Fylkesoversikt: Så mange reiser uten reiseforsikring

Troms og Finnmark – 30 prosent

Oslo – 26 prosent

Trøndelag – 20 prosent

Vestfold og Telemark – 18 prosent

Innlandet – 17 prosent

Rogaland – 17 prosent

Vestland – 17 prosent

Nordland – 17 prosent

Møre og Romsdal – 14 prosent

Viken – 11 prosent

Agder – 9 prosent

Kilde: Frende Forsikring

---

