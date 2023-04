Dette er lurt å sjekke før du drar på ferie

I tiden framover er det påske, og mange røde dager og langhelger. Mange har nok planer om å reise hjemmefra, på ferie, for å besøke familie og venner.

Geir Fatland er seksjonsleder for etterretning og etterforskning i Stavanger. Han forsikrer at det ikke pleier å være en oppblomstring av innbrudd i påsken.

– Politiet gjør derfor ikke noe spesielt med tanke for å forebygge innbrudd i påsken, sier Fatland til RA.

Han forteller at publikum generelt er flinke til å melde fra om bekymringsfulle observasjoner, og at dette er noe politiet setter pris på.

– Det er bra med en viss årvåkenhet. Det er viktig for oss å få registrert mistenkelige observasjoner, og det setter oss bedre i stand til å både forebygge og oppklare kriminalitet, sier seksjonslederen.

Fatland sier at bedriftseiere oppfordres til å sikre seg som vanlig i påskeferien.

– Vi oppfordrer også til å rette mer oppmerksomhet på mer enn fysisk inntrengning og tyverier. Tenk også ekstra på egen digital sikkerhet – hele året gjennom, sier han.

Se liste over ting man bør huske før man drar i faktaboksen nederst i saken.

600.000 kroner utbetalt

Gjensidiges kommunikasjonssjef Arne Voll påpeker også at man ikke lenger advarer om innbrudd i påsken og andre perioder med mange feriedager.

– Innbrudd er noe en bør være oppmerksom på gjennom hele året. Selv om det skjer en del innbrudd, er det likevel mye større sjanse for at en kan bli rammet av en vannskade eller brann, sier Voll til RA.

– Ellers er det mest reiserelaterte skader vi får meldt. Ting som blir stjålet på ferie, deriblant mye mobiler på avveie. I utlandet er det mest sykdom som rammer en god del, men også bruddskader.

Han nevner også at når det gjelder de som reiser på skiferie i utlandet, er det en del bruddskader, forstuinger, vridninger og skader man kan få i et alpinanlegg.

I fjor påske fikk Gjensidige meldt rundt 100 skader på reiseforsikringen fra kunder i Rogaland med utbetalinger på ca. 600.000 kroner.

– Dette var blant annet avbestilling som følge av sykdom, forsinkelser, tap/tyveri av reisegods, en god del sykdom og noen som trengte hjemtransport, sier Voll.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige (Gjensidige)

– Lurt å ta en runde

– Skal en reise vekk og bli borte noen dager eller mer kan det være lurt å stenge stoppekranen slik at en ikke opplever vannskader når en er borte. I tillegg kan det være lurt å ha en jevn temperatur slik at ikke rør fryser, sier Voll.

Han mener også det kan være lurt å trekke ut støpsler på TV, datamaskiner og andre elektriske apparater en er redd for.

– Vi anbefaler å sveipe over boligen med mobil og ta bilder av verdifulle gjenstander i hjemmet, da dette vil lette arbeidet med erstatning fra forsikringsselskapet ved et eventuelt innbrudd.

– Normalt skal en ikke bekymre seg for å reise vekk i påsken eller andre ferier, men det kan være lurt å ta en runde i boligen sin for å se etter at alt ser greit ut før avreise. Skal du ut av landet, sjekk at pass er gyldig, reisedokumenter er OK og ikke minst at reiseforsikringer er OK for alle i reisefølget. Spør gjerne venner en skal reise med om de også er helt sikker på at reiseforsikringen er i orden. Dette gjelder og om en har barn som skal reise alene, kanskje for første gang, sier Voll.

---

Tips: Husk dette før du drar

La boligen se litt bebodd ut, både inne og utenfor.

Steng vanntilførselen/stoppekranen.

Lås dører og steng vinduer.

Ikke la verdifulle gjenstander stå lett tilgjengelig og synlig fra utsiden.

La gjerne noen par lys stå på rundt omkring i huset. Gjerne også en radio. Koble disse gjerne til en tidsbryter slik at de blir skrudd av og på – som om du var hjemme.

Ikke la stige/klatreutstyr ligge lett tilgjengelig.

Sikre og låse garasje og uteboder.

La gardinene stå åpne.

Allier deg med naboer og fortell at du skal reise vekk. Da vil de være mer oppmerksom på ukjent trafikk til og fra.

Få noen til å tømme postkassen og fylle søppelkassen, samt vanne blomster og slå gresset.

Installer alarm eller kjøp et kamera som kan varsle på mobilen om uventende bevegelser.

Merk, fotografer og lag en oversikt over verdisaker du eier.

Kilde: Politiet og Gjensidige

---