Ruster opp for å ta tyvene: – Overrasket over hvor «smarte» tyvene er

– Tyvene kan være i alle aldre, av ulikt kjønn og fra alle samfunnslag. Vi har de profesjonelle tyvene som drar på raid, impulstyvene og rusmisbrukere, for ikke å glemme butikkansatte som gjør underslag, sier Steinar Vadla Risa, daglig leder i Vadla Trygghetsbyrå.

Tidlig fredag 2. desember møter Rogalands Avis opp på kjøpesenteret Amfi Madla for å overvære kurset Risa skal holde for de butikkansatte der. Han er opprinnelig fra Jørpeland, nå bosatt i Oslo. De siste 25 årene har han reist over hele landet for å opplyse og oppruste butikkeiere til å avsløre, håndtere og forebygge butikktyveri.

– Dessverre er det mange unge som stjeler, og faktisk er 60 prosent av butikktyvene jenter eller damer, viser vår statistikk, sier Risa.

– De som stjeler fra butikkene, skjønner nok ikke alltid konsekvensene av det de gjør. Dersom de blir politianmeldt og får en straffereaksjon fra politiet, blir dette stående på rullebladet deres. Det kan skape problemer for dem senere i livet, for eksempel hvis de må levere politiattest for å få jobb, fortsetter han.

Denne handleposen inneholder en tom eske det er lett for butikktyvene å fylle med det de ikke vil betale for. (Eilin Lindvoll)

Skjulte jakkelommer og poser med hemmelige rom

Med seg på kurset denne desembermorgenen har Risa noen av rekvisittene til butikktyvene, blant annet en jakke med store lommer sydd på innsiden, der mannen som hadde jakken før, pleide å oppbevare øl og brennevin han stjal fra polet. I tillegg ifører han seg et forkle med en stor lomme foran, der damen som hadde dette forkleet under kjolen faktisk fraktet et stjålet TV-apparat.

Dette forkleet har kvinnelige butikktyver hatt under kjolen. De har blant annet fraktet en stjålet TV under kjoleskjørtet! (Eilin Lindvoll)

Risa viser også fram en papirpose med en eske oppi, der det går an å løfte opp lokket på esken og gjemme tyvegods. Denne posen var det en mor som hadde med seg inn på butikken og satte fra seg på gulvet, og så fikk hun det lille barnet sitt til å springe rundt mellom reolene, ta varer og legge dem i det hemmelige rommet i posen.

Andre redskaper tyvene bruker, er rør med små knipetenger i enden, som stikkes på innsiden av jakkeermene og brukes til å stjele ringer og klokker. På en tang Risa viser fram, har tyvene sveiset på en ekstra klype som de har funnet ut at gjør det lettere når de skal klippe av alarmer på klærne de nasker med seg.

– Jeg blir overrasket over hvor «smarte» tyvene er, utbryter Eline Hagen, daglig leder i klesbutikken Mette Hagen på Madla, etter hvert som tyvenes hjelpemidler blir demonstrert.

Eline Hagen driver klesbutikk på Amfi Madla og synes det er sjokkerende hvor utspekulerte butikktyvene er. (Eilin Lindvoll)

Økende antall butikktyveri

Ifølge Risa i trygghetsbyrået stjeles det fra butikker gjennom hele året, men at det er ekstra mange tyveri i forbindelse med julehandel og shopping til skolestart. Dette bekrefter også Tomas Oberg i Norsk Kjøpesenterforening:

– Det er gjerne ved større høytider, som jul, det er mest tyverier. En naturlig årsak til dette er at mange da må kjøpe jule- og kalendergaver, noe som kan gjøre en presset økonomisk situasjon forverret for mange, sier Oberg til RA.

RA har kontaktet Sør-Vest politidistrikt for å få tall på anmeldte butikktyveri i Sandnes og Stavanger, fordelt på månedene gjennom et år.

Diagrammet er laget ut fra statistikk fra Sør-Vest politidistrikt. (Rogalands avis)

Det er varierende hvilke måneder det er flest butikktyveri, ifølge politiets statistikk, men det har vært en klar økning i det totale antallet tyveri fra 2018 og fram til 2022, selv om årets statistikk ikke er komplett ennå.

– Tyveri er alltid et problem, men ikke mer her enn andre plasser. Vi har imidlertid notert oss nyhetsoppslag om at dette er økende i samfunnet og har derfor dette kurset. Jeg håper også at vi kan få en egen kontaktperson i politiet etter hvert, sier senterleder Anette Øfsti Worum på Amfi Madla til RA.

Blir henlagt

Andre tall RA har fått fra politiet viser at de aller fleste politianmeldelsene av butikktyveri i Stavanger og Sandnes blir henlagt.

Fra 2018 til 2022 har hele 1397 tyveri blir henlagt grunnet mangel på opplysninger om gjerningsperson. Videre blir 538 tyveri henlagt grunnet bevisets stilling, 715 henlagt fordi mistenkte var under 15 år, 813 blir henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet hos politiet og 1331 tyveritilfeller ender med påtaleunnlatelse. Sistnevnte vil si at selv om påtalemyndigheten finner at alle vilkår for straffbarhet er oppfylt og anser en person skyldig til straff, kan den likevel unnlate å fremme straffesak og heller gi påtaleunnlatelse.

Når det gjelder butikktyveriene som ikke er henlagt eller påtaleunntatt, har det fra 2018 til 2022 blitt gitt 666 forelegg, det foreligger 50 siktelser (tilståelsesdom), 173 tiltalebeslutninger og 156 saker har endt i konfliktrådet.

Viktig med økt fokus

Det er tydelig at butikkansatte fra Amfi Madla som er på kurs blir frustrert over henleggelsene og opplever det som håpløst at butikktyvene ikke blir straffet for det de gjør.

Oberg i Norsk Kjøpesenterforening forteller at flere kjøpesentre og butikkjeder har økt oppmerksomhet på tyveri i hverdagen, men det er også mange som kan øke bevisstheten til ansatte i hvordan de skal forebygge tyverier.

– Noe handler om å være fokusert når det er kunder i butikken og vite hvilke signaler de skal se etter. Vektertjenestene har også en viktig rolle, og der butikkansatte og vektere har gjennomarbeidede rutiner og jevnlig følger opp med hverandre, vil nok tyveriandelen være noe lavere, sier Oberg.

– Amfi Madla gjør som mange andre sentre og gjennomfører tyveri-kurs. Et senter som har gode rutiner på dette vil nok få effekt i form av et fellesskap som bistår hverandre og kundene, for en enda tryggere hverdag, fortsetter han.

Senterleder Anette Øfsti Worum og markedskoordinator Annette Jakobsen på Amfi Madla mener kurs om tyveri er viktig for butikkansatte på senteret. (Eilin Lindvoll)

Eline Hagen som jobber i klesbutikken Mette Hagen synes kurset med Risa fra Vadla Trygghetsbyrå var svært nyttig:

– Det er jo alltid en differanse når vi gjør vareopptelling – det er helt vanlig. Men nå har jeg fått inspirasjon og tips til hvor jeg kan finne årsakene til svinnet. Det kan enten være grunnet tyveri, men også trøbbel med leveranse eller lager, sier Hagen.

