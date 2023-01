HC-toalettet i Godalen: Krever svar fra kommunen

Tilbake i mai skrev RA at Diskrimineringsnemnda pålegger Stavanger kommune å utbedre og bygge universelt utformet toaletter ved badeplassene Godalen og Badedammen.

Fristen for å få dette på plass var 1. desember. Hvis handikaptoalettene ikke er på plass innen da, venter det dagbøter på 2000 kroner hver virkedag – inkludert lørdager.

Ved badedammen var det allerede igangsatt utbygging av et handikaptoalett, men det var ingen planer for Godalen tilbake i mai.

HC-toalettene ved Badedammen er oppgradert, men klageren, Maro Nymark, har kritisert døren for å være for tung.

Marco Nymark. (Arne Birkemo)

I desember ble det kjent at Stavanger kommune ikke har gjort noen endringer i Godalen, men mener at de allerede eksisterende HC-toalettene i er gode nok.

– Det er et fungerende handikaptoalett i Godalen. Det har det vært hele tiden, sa Erik Thorsen Hirth i eiendomsavdelingen i Stavanger kommune.

Godalen. (Mari Wigdel)

- Må komme med mer informasjon

Rutinen i slike saker er at etter fristen for å rette opp bruddet på Likestillings- og diskrimineringsloven, sender Diskrimineringsnemnda ut et brev til den anklagede.

5. desember ble et slikt brev sendt til Stavanger kommune.

RA har fått innsyn i brevet og der går det fram at de eksisterende toalettene i Godalen ikke har blitt utbedret de siste 20 årene. Kommunen bes om å dokumentere at de har gjort de nødvendige endringene.

Svarfrist var fredag 16. desember, men 21. desember har Stavanger kommune fremdeles ikke besvart brevet.

9. januar opplyser direktør for Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig, og at Stavanger kommune må komme med ytterlig dokumentasjon på at kravene i pålegget nå er oppfylt.

Direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda Foto: Diskrimineringsnemnda (Diskrimineringsnemnda)

- Vi mottok et svar fra kommunen den 28. desember 2022, men det er enda en del forhold som vi trenger ytterligere forklart og dokumentert. Vi har derfor den 9. januar i år fulgt opp med et nytt brev til innklagede hvor vi har etterspurt flere opplysninger og mer dokumentasjon, sier Ashan Nishantha, direktør for Diskrimineringsnemnda, til RA over nyttår.

RA har fått innsyn i brevet fra Diskrimineringsnemda:

Skjermdump brev fra Diskrimineringsnemda til Stavanger kommune 10. januar 2023. (Skjermdump)





Stavanger kommune har fremdeles ikke mottatt brevet.

- Jeg har ikke mottatt noe fra dem og er ikke klar over hva de forventer av dokumentasjon for å dokumentere at tilstanden er, slik vi oppfatter den som, et fungerende HC-toalett, sier Erik Thorsen Hirth i eiendomsavdelingen i Stavanger kommune.

- Vi er i dialog

Ved utløsning av dagbøter, skal en avgjørelse fattes av nemdlederen.

- Den vurderingen må foretas i januar neste år. Tidligere pålegg har blitt oppfylt og vi har så aldri utløst dagmulkten, sa Nishantha til RA i desember.

- Står Stavanger kommune nå i en situasjon hvor det er sannsynlig å utløse dagbøtene?

- Status nå er at vi anser ikke påleggene for oppfylt ut ifra det vi har fått opplyst så langt. Foreløpig er vi i en dialog for å få opplyst dette. Når vi har fått et svar, vil det vise seg om det bli aktuelt å ilegge dagbøter. Så langt prøver vi å få klartlagt om dette pålegget er oppfylt eller ikke, sier Nishantha.

Godalen. (Mari Wigdel)

Tidslinje

7. juni 2021: Marco Nymark klager inn Stavanger kommune til Diskrimineringsnemda for brudd på Likestillings- og diskrimineringsloven § 17.

Marco Nymark klager inn Stavanger kommune til Diskrimineringsnemda for brudd på Likestillings- og diskrimineringsloven § 17. 9. mai 2022: Diskrimineringsnemda vedtar at Stavanger kommune pålegges å utbedre og bygge universelt utformet toaletter ved badeplassene Godalen og Badedammen. Fristen for å gjøre de nødvendige endringene, settes til 1. desember 2022. Hvis pålegget ikke oppfylles, skal Stavanger kommune motta dagbøter på 2000 kroner, bortsett fra søndag, inntil kravene er tilfredsstilt.

Diskrimineringsnemda vedtar at Stavanger kommune pålegges å utbedre og bygge universelt utformet toaletter ved badeplassene Godalen og Badedammen. Fristen for å gjøre de nødvendige endringene, settes til 1. desember 2022. Hvis pålegget ikke oppfylles, skal Stavanger kommune motta dagbøter på 2000 kroner, bortsett fra søndag, inntil kravene er tilfredsstilt. 1. desember 2022: Fristen for å gjøre endringene passeres. Stavanger kommune opplyser at de ikke har gjort endringer i Godalen.

Fristen for å gjøre endringene passeres. Stavanger kommune opplyser at de ikke har gjort endringer i Godalen. 5. desember 2022: Diskrimineringsnemda sender et brev til Stavanger kommune hvor de bes dokumentere at de har gjort de nødvendige endringene i Godalen og Badedammen.

Diskrimineringsnemda sender et brev til Stavanger kommune hvor de bes dokumentere at de har gjort de nødvendige endringene i Godalen og Badedammen. 16. desember 2022: Fristen for å framlegge dokumentasjon på at kravene er oppfylt.

Fristen for å framlegge dokumentasjon på at kravene er oppfylt. 21. desember 2022: Stavanger kommune opplyser at de ikke kjenner til å ha mottatt brevet fra Diskrimineringsnemda.

Stavanger kommune opplyser at de ikke kjenner til å ha mottatt brevet fra Diskrimineringsnemda. 28. desember 2022: Diskrimineringsnemda mottar svar fra Stavanger kommune.

Diskrimineringsnemda mottar svar fra Stavanger kommune. 9. januar 2023: Diskrimineringsnemda sender nytt brev til Stavanger kommune med informasjon om at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig og ber kommunen ettersende mer dokumentasjon på at kravene er oppfylt.

Utdrag fra vedtaket 9. mai 2022

Kravet om universell utforming er en overordnet og fleksibel rettslig standard der innholdet i plikten endres, og skjerpes, over tid i takt med samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen.

Ved vurderingen av om eksisterende, eldre bygg oppfyller kravene til universell utforming i ldl. § 17, er det derfor naturlig å se hen til de byggtekniske forskriftene som en veiledende norm ved fastsettelsen av hvilke krav til utforming av toaletter som følger av § 17.

Nemnda har også tidligere sett hen til gjeldende regelverk som en veiledende norm ved fastsettelsen av innholdet i kravet om universell utforming etter § 17.

Nemnda er som nevnt enig i at likestillings- og diskrimineringsloven § 17 ikke kan tolkes så strengt at kravet om universell utforming må anses brutt selv om det for enkelte eldre toaletter kan konstateres at de ikke er oppført i tråd med kravene i TEK17.

Etter nemndas oppfatning er det et visst slingringsmonn for virksomheter som faller inn under virkeområdet til ldl. § 17, når det gjelder anlegg som ikke er direkte omfattet av de byggtekniske forskriftene.

I denne saken har imidlertid nemnda kommet til at kravet om universell utforming i ldl. § 17 er brutt.

