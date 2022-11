Regjeringen: Mennesker med utviklingshemming skal ha samme rettigheter som andre

– Demokratisk deltakelse og like muligheter til å bli sett, til å bli hørt, og til å kunne bidra er viktig for alle. Og det er i bunn og grunn det denne stortingsmeldingen handler om. At mennesker med utviklingshemming skal ha de samme rettighetene og mulighetene som alle andre til å delta i samfunnslivet – på like vilkår og uten diskriminerende barrierer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Stortingsmeldingen tar for seg mange rettighetsområder og er laget i samarbeid mellom departementene.

– En samlet regjering er klar til å føre en aktiv politikk for å styrke likestillinga i Norge. Da må vi ha en helhetlig tilnærming i politikken, sier Trettebergstuen.

Det er gjennomført et menneskerettighetsseminar for personer med utviklingshemming der de fikk anledning til å gi innspill. Meldingen vil kunne brukes som en plattform for fremtidig politikk der tiltak og tjenester for personer med utviklingshemming er best mulig koordinerte og samordnet.

