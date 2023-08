I heisen med Mozart

---

Hvem: Katrine Lilleland (49)

Hva: Sjef for Stavanger Kammermusikkfestival

Hvorfor: Årets kammermusikkfestival i Stavanger fra 8. til 13. august har Norden som tema og Lilleland er festivalsjef.

– Hvordan har billettsalget har vært?

– Billettsalget er nesten som normalt, men kanskje rundt ti prosent under normalen. Det er stødig, men det har vært litt tregere forhåndssalg enn tidligere år. Nå som det nærmer seg festivalen så ser jeg at det tar seg veldig opp. Situasjonen er som for mesteparten av Festival-Norge. Folk kjøper billetter senere og nærmere opp mot arrangementet. Nå begynner ting begynner å bli utsolgt i de mindre lokalene, så det er jeg glad for å se.

– Merket dere forskjell i salget fra før og etter pandemien?

– Ja, helt klart. Det er etter pandemien hvor det har endret seg. Folk endret på en måte vaner og fant ut at det var like greit å ligge i sofaen og se Netflix. Det må vi jo bare snu. Folk må komme seg ut og oppleve ting og være sammen igjen. I tillegg er økonomien også svakere hos folk flest. Når vi endelig kom ut av pandemien, ble man slått av økonomi problemer. Det betyr at vanlige folk med vanlige lønninger er i en annen situasjon enn for noen år siden. Derfor passer vi på å ikke sette opp priser, heller tvert imot; vi holder prisene nede slik at folk har råd til å komme på festival.

– Hva ville du anbefalt folk å dra på?

– Det blir som å velge ett av barna mine, så det er ikke så lett. Men hva de burde se kommer an på hvor folk er og om de har kjennskap til kammermusikk. Det vi har i år som er ekstra interessant er en jazztrio på Stavangeren. Det er med fantastiske musikere og noe som står litt ut fra det vanlige programmet. I tillegg er jo alt fantastisk i Petrikirken. Det er en flott åpningskonsert hvor det også skal være med en danser som jeg gleder meg veldig til å se. Han heter Hallgrim Hansegård og en fiolinist spiller med ham.

– Forsøk på å trekke unge?

– Vi har studentbilletter på alle konsertene til 100 kroner. Utover de vanlige konsertene har vi også en vanvittig kul pubrunde hvor vi tar med oss musikere rundt på ulike puber. Der møter vi på folk som kanskje ikke hadde tenkt at de skulle høre på kammermusikk den kvelden. Vi har også et ganske kraftig barne- og familieprogram. Det blir premiere på en fantastisk ny barneforestilling i konserthuset, samt har vi en parallell forestilling som blir lagd på Bryne. Forestillingene er for barnefamilier i helgen og i ukedagene inviterer vi SFO og barnehager til gratis forestilling på fredag. Det er mange barn som ikke har foreldre som tar de med på forestillinger eller har mulighet til det, så da prøver vi å gi litt til alle barn.

– Hva gleder du deg mest til?

– Jeg gleder meg aller mest til å oppleve Stina Ekblad. Hun er en fantastisk svensk skuespiller og leser på en del av konsertene.

– Hva er det med kammermusikk som interesserer deg?

– Det er utrolig vakkert og veldig viktig å kunne formidle kammermusikk videre på et høyt nivå. I tillegg er det er ofte en inngangsport til å bli interessert i klassisk musikk og få mer kunnskap om musikken fordi det er nært og intimt. Du får virkelig musikken inn i kroppen.

– Over til standardspørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– En bok som betydde mye for meg i barndommen var “Sofies verden”. Jostein Gaarder kommer på festivalen i år. Jeg gleder meg til å oppleve ham og høre han lese andre tekster.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg har en veldig skjønn familie, så det må være venner, familie, yoga og å gå tur på Hellestøstranden.

– Hvem er barndomshelten din?

– Pappa.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg skeier vel ut hver kveld. Nei da, jeg tar meg et godt glass champagne. Vin er hverdagslig, champagne er fest.

– Hva ville du gått i demonstrasjonstog mot?

– Det måtte vært for en bedre verden for de som lever nå og de som kommer videre. Jeg ville gått for miljøparagrafen.

– Hvem ville du helst stått fast i helsen med?

– Mozart. Han var en fet fyr, så det kunne vært interessant. Mange tror at klassisk musikk var veldig høyverdig, men det var faktisk festmusikk.

