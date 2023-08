- Kjekt å kjenne på Tour de France-følelsen publikum lager

---

Hvem: Arne Idland (54).

Hva: Sportssjef og pressesjef for Blinkfestivalen. Tidligere landslagstrener for skiskytterne.

Hvorfor: Idland er sportssjef på Blinkfestivalen i Sandnes. Blink samler verdenseliten i langrenn og skiskyting.

– Blinkfestivalen er blitt arrangert siden 2006. Hva er nytt i år?

– Det er egentlig ikke veldig mye nytt. Vi har hatt tre år med veldig store endringer, spesielt de to årene med pandemi. Nå prøver vi egentlig bare å gjøre noen finpussinger slik at det blir enda litt bedre enn i fjor. Blant annet har vi, sammen med Skiforbundet, invitert 14–15 juniorlandslag til festivalen. Derfor kommer det mange ungdommer fra hele verden hit. Samarbeidet handler om å utvikle langrennssporten internasjonalt. Det er kjekt at de vil komme til Jæren for å utvikle seg på langrenn.

– Hvilke kjente kommer i år?

– Alle de beste skiskytterne kommer, i alle fall veldig mange av dem. Vi snakker hele det norsk landslaget bortsett fra Johannes Thingnes Bø. Northug kommer også, Ebba Andersson fra Sverige som har vært dobbelt verdensmester denne vinteren og Iivo Niskanen fra Finland som er olympisk mester. I tillegg kommer Federico Pellegrino som er en av verdens beste sprintere. Det er veldig bra deltakelse.

– I år har vi også har fått med det tyske landslaget i skiskyting. Tyskland er jo en veldig viktig nasjon i både langrenn og skiskyting, spesielt skiskyting siden det er vinteridrett nummer én i landet deres. Jeg tror jeg at folk vil føle at det har skjedd litt forbedringer siden i fjor.

– Hvem gleder du deg til å møte?

– Jeg blir så opptatt under Blink at det er litt begrenset hvor mange jeg rekker å møte, men jeg synes det er kjekt å møte igjen løpere. Jeg har jobbet i Skiforbundet i hele mitt liv, så jeg treffer igjen mye gamle kollegaer under Blink.

– Hva ser du mest fram til i løpet av festivalen?

– Jeg synes lørdagen her er kjempekjekk. Da myldrer det med unger på Ruten og det er fullt med folk hele dagen. Lørdagen i Sandnes er selve kronen på verket, men jeg gleder meg også veldig til Lysebotn. Vi har endelig fått gode værmeldinger, selv om vi kanskje ikke skal stole på de etter denne sommeren. Jeg synes det er veldig kjekt å kjøre foran feltet og kjenne på den Tour de France-følelsen som publikum klarer å lage i Lysebotn. Det synes jeg er stort.

– Hva betyr festivalen for deg?

– Jeg har vært med siden oppstarten i 2006, så jeg føler et ganske sterkt eierskap til Blink og utviklingen av festivalen. I tillegg har jeg hatt tre unger som har vært aktive i både langrenn og skiskyting. Hele familien har egentlig vært engasjert i Blink siden 2006, og det har preget sommerferien ganske heftig de siste 17 årene. Men det er ganske kjekt når hele familien er med.

– Står du selv?

– Jeg var aktiv tidligere, men nå er det mer mosjon. Det blir litt rulleski, men jeg står mest på ski i Sirdal om vinteren.

– Over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser egentlig ganske lite, så da må vel bare bli svaret at jeg ikke leser stort. Eller jeg leser mye nyheter.

– Hva gjør deg lykkelig?

– For meg er det jakt, fiske og friluftsliv på en hytte i Sirdal. Det er noe jeg trenger for å koble av.

– Hvem var din barndomshelt?

– En finsk skiløper som het Juha Mieto. Han var uheldig og tapte OL, men han var et ikon for meg i barndommen.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er ganske sjeldent at jeg er på byen og skeier ut, men jeg synes det er kjekt å gå ut med gode kompiser en gang iblant. Det er egentlig litt kjedelig utskeingsliv jeg har.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Gode saker demonstrerer du ikke for, men temaet mental helse for ungdommer er noe vi i Blink og jeg brenner for. Jeg synes at det norske moderne samfunnet henger etter der.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg har veldig sansen for Zelenskyj, den ukrainske presidenten. Å få lov til å utveksle noen ord med ham hadde vært kjekt.

