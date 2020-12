Superstjerne klar for Utopia 2021

Astrid S gjester Utopia 2021, opplyser Stavanger-festivalen i en pressemelding onsdag formiddag.

– Astrid S er et navn som har blitt forespurt siden vi startet Utopia tilbake i 2017. Dessverre måtte vi avlyse i år, men da er det ekstra kjekt at vi får enda mer tid til å glede oss! Hun er en fantastisk artist med en unik stemme, og ikke minst lager hun fantastiske liveshows, sier festivalsjef Espen Yung Svendsen i pressemeldingen.

– Vi gleder oss til å endelig se henne på Utopia i vakre Bjergstedparken. Jeg mistenker at magiske øyeblikk vil bli skapt da, sier han.

Astrid S skulle egentlig spilt på Utopia 2020, men festivalen ble avlyst grunnet covid-19.

– Utopia er nå glad for å si at vi igjen har fått Astrid S til festivalen, opplyser Svendsen i pressemeldingen.

Tidligere i år annonserte Utopia Alan Walker som første headliner til 2021. Det ble tatt mot med åpne armer og det var tidvis kø for å komme seg inn for å handle billetter, ifølge pressemeldingen.

Grunnet stor billettpågang har Utopia skiftet lokasjon fra utenfor Stavanger konserthus til Bjergstedparken, og Utopia 2021 vil foregå fra 27. – 28. august.

Har gitt ut flere superhits

Astrid S har hatt stor suksess de siste par årene. 20-åringens debut-ep inkluderte en av hennes største hits «Hurts So Good», og lå på topplistene i hele 21 land. Siden den gang har hun sluppet flere EP-er med internasjonal suksess.

Etter hennes første EP har hun gitt ut hits som «Breathe», «Think Before I Talk», «Emotion», «Such A Boy» og «Paper Thin» og har til sammen fått godt over en milliard streams, melder Utopia.

Astrid S har turnert både inn- og utland, og headlinet de største festivalene i landet. Hun har vunnet MTV EMA (Best Norwegian Act), Spellemannpris for Årets nykommer og ble «Årets Spellemann» i 2018. Dette gjør at hun nå er en av de største stjernene i norsk musikk. Den siste tiden har hun sluppet nye hits som «I Don’t Know Why», «Dance Dance Dance», Marylin Monroe» og «It’s Ok If You Forget Me».

Tidligere har Utopia hatt besøk av artister som Zara Larsson, David Guetta, Kygo, Sigrid, Sondre Justad, Highasakite, Matoma, Sebastian Ingrosso og Steve Angello.