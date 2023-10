Röyksopp klar med ny turné: – Det blir klubbmusikk på vår måte

– Vi gikk nok på med mer nysgjerrighet i starten, og kanskje litt mer naivitet, sier Svein Berge, ene halvdelen av Röyksopp, litt spørrende.

– Ja, du kan godt si det, supplerer andre halvdel Torbjørn Brundtland.

De har akkurat fått spørsmål fra Rogalands Avis om hvordan konsert- og turnélivet har endret seg siden de startet opp for over 20 år siden.

Röyksopp går straks i gang med «True Electric»-turneen sin, som skal innom flere europeiske storbyer – og Hamar, Trondheim og Stavanger.

– I starten var det sånn at vi tok imot alt vi ble servert da vi var ute på turné. Nå har vi vel funnet ut at vi ikke kan drikke øl og spise marsipankake hver dag. Så, vi har nok en klokere tilnærming til søvn og diett, sier Berge.

– Og publikum, har de endret seg?

– Publikum er heldigvis veldig blandet. Det er en del som har fulgt oss siden starten, men så har det kommet nye og yngre publikummere til, svarer Berge.

Röyksopp er straks klar for sin store høst-turné. (...)

Samarbeider i samme rom

Når Röyksopp går på scenen i Trondheim og Stavanger, har de med seg artist Susanne Sundfør, som de har samarbeidet med i flere omganger. Dette er en artist Berge og Brundtland opplever at de har god kjemi med, både musikalsk og personlig.

– Vi synes at vi lager interessante og fine ting når vi tre er sammen, sier Berge

– Helt siden vi har møttes, har vi hatt det gøy sammen. Vi ler mye sammen, tillegger Brundtland.

– Er dere fysisk sammen med Sundfør og andre artister dere samarbeider med?

– Med Susanne samarbeider vi stort sett i samme rom, svarer Brundtland.

– Vi liker å være fysisk tett med de vi samarbeider med. Det handler om å bli kjent og ha det gøy mens vi driver på, sier Berge.

Susanne Sundfør er en tilbakevendende samarbeidspartner for Röyksopp. (Beate Oma Dahle/NTB)

Leter etter de riktige stemmene

– Er det noen fellesnevnere mellom artistene dere velger å samarbeide med?

– Vi finner først og fremst stemmer vi liker lyden av. Vi hører på stemmebåndene og hva de tilbyr. Spesielle stemmer er noe som tiltrekker oss, men også personer som har noe eget ved seg. Så er vi heldige i den forstand at de fleste vi har spurt om samarbeid med, har sagt ja, svarer Brundtland.

– Ofte skriver vi låtene før vi finner artisten. Vi har gjerne en spesiell stemme i hodet når vi skriver låtene, og leter etter artisten med denne stemmen, på samme måte som at vi må velge riktig instrument, legger Berge til.

– Robyn, for eksempel, har en energisk, ungdommelig stemme, mens Susanne har mer desperasjon og melankoli i sin stemme. Valg av artist handler altså om hva vi vil formidle, fortsetter han.

Röyksopp har samarbeidet med svenske Robyn flere ganger. (Audun Braastad/NTB)

– Hvilke nye artister liker dere?

– Uff, det er litt smertefullt å «namedroppe» noen. Vår karriere består av å lage album, ha konserter og en del DJ-virksomhet. Det er i dette siste segmentet at jeg blir mest begeistret av nye artister. Jeg skulle ønske det skjedde mer innen mainstream pop og at de i denne sjangeren ville risikerer mer, men det skjer heldigvis i klubbmusikken, svarer Berge.

Den evige jakten

Nylig bidro Röyksopp til flere episoder av serien «Ekstase» på NRK, som handler om historien til nordisk elektronisk musikk. Brundtland innrømmer at han ikke har sett TV-serien selv, men har fått mange hyggelige tilbakemeldinger om at de gjør en god figur.

– Vi ble løftet fram som en av grunnleggerne av nordisk elektronisk musikk, og at vi har bidratt veldig positivt for skandinavisk musikk. Det er stas, sier Brundtland.

– I serien trekkes det arktiske landskapet fram som noe som inspirerer dere når dere lager musikk. Stemmer det?

– Her må jeg svare ja, men med et «men». Vi må se på samtiden da vi vokste opp i Tromsø på 70- og 80-tallet. Tilhørigheten til naturen var og er det, men det er ikke noe vi framelsker. En trent lytter vil merke at vi har et stort klang-landskap, som kan ha noe med der vi vokste opp, svarer Berge.

– Jeg blir alltid overrasket når artister har et raskt svar på hvor de henter inspirasjon, for jeg må alltid tenke meg om, sier Brundtland.

– Svarer de raskt, har de øvd, skyter Berge inn.

– Jeg vil si at vi inspireres av annen kunst vi ser, og annen musikk vi hører på. Röyksopp har nok en sound som ikke ligner på alle andre og som er vanskelig å kopiere. Jeg vil si at musikken vår er en sum av alt vi har opplevd sammen. Science fiction-filmer vi har sett, bøker vi ha lest, mennesker vi har møtt, hjerter som har gledet seg og blitt knust, sier Brundtland – etter å ha tenkt seg litt om.

– I bunn ligger en nysgjerrighet og ønske om å skape noe, fortsetter Berge.

Röyksopp i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

– Ramler vi over i noe generisk, gir vi oss

– Hva er det som driver dere videre? Hvordan klarer dere å holde dere relevante og fornye dere?

– I den grad vi gjør det, da. Jeg håper vi klarer det, for det er noe vi etterstreber, svarer Berge.

– Vi begynte i 1988 da vi var 12 år. Nysgjerrigheten har alltid vært drivkraften vår, og at vi synes det er kjekt å holde på. Det startet som en hobby, og vi kommer til å fortsette så lenge vi har det kjekt, sier han videre.

Berge framholder at det er viktig for dem å hele tiden lage noe som er unikt:

– Om vi ramler over i noe generisk, kan det tenkes at vi gir oss. Vi må lage noe interessant, unikt og holdbart – ikke noe som er «i vinden» et gitt øyeblikk, eller som blir låst i en tidstypisk periode.

Tar tiden til hjelp

Da Dagsavisen intervjuet Röyksopp for et år siden, i anledningen «Profound Mysteries»-serien, ble det sagt at det har tatt lang tid å lage ny musikk, både plate og konsert.

– Tar det lengre tid å lage ny musikk nå enn før?

– Vi er i alle fall like selvkritiske, kanskje litt mer. Jeg vet ikke, begynner Berge.

– Andre kunstnere som har laget unike uttrykk, som filmskaper Stanley Kubrick eller artist Biosphere, har sagt at ting tar tid. Vi fikk tidlig inntrykk av at det var en forskjell mellom de som var produktive og laget veldig mye, og de som bruker mer tid. Det er ikke galt å følge en oppskrift som fungerer, men for oss har det sunket inn at det ikke gjør noe å bruke tid, sier Brundtland.

– Hvordan ligger dere an med tanke på nye prosjekter, musikk- og plateutgivelser?

– Vi har jo aldri stoppet. Egenart er viktig for oss, og den får vi gjennom hvordan vi lager musikk, at vi bruker tid og leter etter nye lyder. Vi bruker en del gammelt utstyr og tungrodde metoder som vi mener gir vårt lydbilde noe særegent, men som tar tid, svarer Berge.

– På samme måte som en kokk som dyrker fram ingrediensene sine selv, er vi med lydbildet vårt. Vi kunne nok vært mer effektive, men jeg tror at vi da hadde lignet mer på andre. Men vi kommer til å fortsette, sier han videre.

– Ja, det kommer mer, bekrefter Brundtland.

Röyksopp i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Lover ekte klubbstemning

– Hva kan publikum forvente seg på konsertene som holdes i Stavanger og andre byer i oktober?

– Det kommer et energisk set fra klubbmusikken. Jeg håper publikum vil delta med smil, energi og dans, sier Brundtland.

– Som konseptet «True Electric» tilsier, kommer vi med alle de verktøyene som kan produsere den ekte, elektroniske lyden – klubbmusikk slik vi vil høre den i 2023. Vi gleder oss veldig til å komme til Stavanger, avslutter Berge.

