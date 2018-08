Grønnevig vil gi Ingebrigtsen kamp

Rogalandsavis

Stavangers langdistansekonge Ørjan Grønnevig reiste i går opp til trenerens hytte før han torsdag forflytter seg til Byrkjelo, der helgens NM arrangeres.

– Jeg har trent godt i en lang periode, så jeg føler meg veldig bra. Ofte sliter jeg med å trene godt om sommeren, men denne sommeren har treningen gått veldig bra, sier Grønnevig til RA.

Spirit-løperen som stiller på både 5000 og 10.000 meter tror han har medaljemuligheter på begge to.

– I utgangspunktet vil jeg si at sjansene er størst på 10.000 meter, men jeg har løpt flere gode løp på 5000 meter og senket min personlige rekord med 11 sekunder. I tillegg hjelper det jo at det bare er én Ingebrigtsen på start, sier han og ler.

Dødt løp innbyrdes med Henrik

Henrik Ingebrigtsen er nemlig familiens eneste deltaker, og han og Grønnevig har konkurrert sammen før.

– Vi har vel løpt mot hverandre seks ganger eller noe, og etter det jeg husker står det 3–3 innbyrdes. Selvsagt ønsker jeg å gi han kamp også denne gangen, men det kan være at 5000 meter er litt for kort for min del, sier Grønnevig som håper Henrik er litt sliten etter de mange løpene i EM.

Grønnevig er nemlig avhengig av stor fart fra start, da han ikke har den hvasseste spurten ifølge han selv.

– For min del er det absolutt en fordel hvis det går jevnt raskt, for da kan jeg utnytte min kapasitet. Det gjelder både på 5000 og 10.000 meteren egentlig, men med det startfeltet vi har er jeg ikke bekymret for det. Det er ikke så mange som er så gode spurtere der heller, men hvis det ikke går raskt nok får jeg bare gå opp å gjøre jobben selv og se hvor langt det holder, sier Grønnevig som har NM i halvmaraton under 3-Sjøersløpet som hovedmål i år.

Sandnes senker ambisjonsnivået noe

Etter fjorårets NM på hjemmebane, venter ikke Geir Eikeskog like mange medaljer til Sandnes i år. Lederen for friidrettsgruppen i Sandnes sier at de stiller med ti-tolv utøvere færre i år grunnet skader og sykdom.

– I fjor tok vi 11 medaljer, og flere av dem som tok medaljer da er ikke med i år. Camilla Ziesler og Ida Bakke Hansen er blant dem som kunne tatt flere medaljer for oss, sier han.

Eikeskog føler seg likevel sikker på at Sandnes også i år kommer hjem med medaljer.

– Agathe Holtan Wathne har gode muligheter på 110 meter hekk, og Joachim Sandberg kan ta en medalje bak Karsten Warholm. Christina Toogood har muligheter på 800 og 1500 meter, og Ingebrigtsen-brødrene kan selvsagt vinne både 1500 og 5000, sier Eikeskog som opplyser at de totalt stiller med 13 utøvere.

Slettum jakter nye medaljer

Skjalg-løperen Elisabeth Slettum har sju NM-gull på 200 meter, og jakter i helgen sitt NM-gull nummer åtte da hun stiller til start under NM i Byrkjelo. Der stiller hun også på 400 meter flatt, og dobler med distansen 400 hekk.

Med seg på alle de tre distansene får hun lagvennine Anna Bogunovic Jakobsen, mens Nathalie Ommundsen Johnsen også deltar på 200 meteren i tillegg til 100 meteren.

På herresiden er Mathias Hove Johansen også en klar medaljekandidat. Han stiller på 100 meter, og 200 meter.

Vienna Søyland Dahle stiller på 5000 meter.

