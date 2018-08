Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Etter å ha tatt syv NM-gull på 200 meter flatt, valgte Skjalg-løper Elisabeth Slettum å satse videre på 400 meter hekk. Der er hun i samme treningsgruppe som blant andre Amalie Iuel og Karsten Warholm, og Slettum har tatt såpass store steg at hun har kvalifisert seg for friidretts-EM i Berlin.

Der løp hun sitt innledende heat tirsdag formiddag, i det tredje heatet. På forhånd var det bare ei jente i feltet som hadde svakere sesongbeste enn Slettum, så det var en vanskelig oppgave å bli blant de tre beste som gikk videre til semifinale.

Men Skjalg-løperen gikk likevel friskt i gang, og var godt med de første 300 meterne. Inn i siste sving holdt hun tredjeplassen som ga direkteplass til semifinalen, men de siste 100 meterne ble knalltøffe for Slettum som endte klart sist i sitt forsøksheat på tiden 58,56.

– Åpningen ble litt i hardeste laget, men det var hele tiden planen å gå ut så hardt jeg kunne og se hvor langt det holdt. Det var en del av strategien, da jeg bare må prøve å stå distansen og få til en så god tid som mulig. Det gikk ikke helt i dag, men da står du litt lenger neste gang, sier Slettum til NRK.

Slettum måtte løpe litt under sin personlige rekord for å kvalifisere seg, men endte i stedet litt over sekundet bak persen.

– Jeg kjente godt syren på de siste 100 meterne der, og prøver å løpe mot hekkene. Men jeg kjenner at de 16 skrittene jeg tar ikke helt er nok, slik at jeg blir litt trippende inn mot hekken. Da føles det litt som om jeg stopper opp, men jeg kom da i hvert fall frem til mål, sier Slettum til NRK og ler.

Amalie Iuel og Line Kloster er direktekvalifisert til semifinalene som går onsdag.