Sølvguttens skademareritt var karrieretruende

To tunge år med skade var bakteppet da Henrik Ingebrigtsen løp inn til sølvmedalje på 5000-meteren under friidretts-EM i Berlin lørdag. Foran seg over målstreken hadde han kun lillebror Jakob.

Brødretriumfen var av den historiske sorten. Etterpå var følelsene mange. For storebror Henrik handlet det om å slå tilbake og å være tilbake i verdenstoppen etter mye problemer.

– Det har vært jæklig mye arbeid, og på flere tidspunkt har det vært karrieretruende. På flere tidspunkter har jeg sittet med eksperter og sagt at dette kanskje ikke går, sa sølvgutten.

– Det å trene tre ganger om dagen, ofre hele livet og være borte fra familien flere hundre døgn i året for å kanskje lykkes, er en vanskelig situasjon å være i, tilføyde han.

Alt verdt det

De mange og lange periodene med skade har vært tunge å komme seg igjennom.

– Det har vært en emosjonell berg-og-dalbane, og på forskjellige tidspunkter har jeg vært ganske langt nede. Jeg har samtidig jevnlig fått noen positive opplevelser, og de to medaljene innendørs i EM 2017 var en viktig del av det som drev meg videre. EM terrengløp i vinter viste også at jeg har mer å gi, sa 27-åringen.

Med sølvmedaljen i hånden lørdag var alt verdt det. Og at lillebror sto på øverste trinn gjorde det hele bare enda bedre.

– Bare det at Jakob tar gullet, er en seier for meg. I går fikk jeg sete på første rad, og det gjorde jeg i dag også. At han tar to gull, betyr nesten mer enn mitt sølv, smilte Henrik Ingebrigtsen.

Etter seieren 1500-meteren fredag hadde lillebror Jakob utlignet det ene EM-gullet også storebrødrene har. Nå er han foran.

– Jakob leder medaljestatistikken i EM-sammenheng, og han har kun vært med i ett (senior)mesterskap. Det må vi prøve å gjøre noe med, smilte Henrik.

Største stjerne

Han er ti år eldre enn dobbeltvinneren, men er usikker på hvor mye han har å lære bort til 17 år gamle Jakob.

– Det er vel jeg som må spørre han om råd, smilte Henrik – og utdypet:

– Han har nå vanvittig mye mesterskapserfaring, har løp mange løp, har vært favoritt i mange løp og hatt mye press på seg. For en liten gutt er det mye press å ha på startstreken. Måten han har håndtert det på, er ekstremt imponerende. Vi blir egentlig mer som sparringpartnere. Det er ikke jeg som gir av mine erfaringer, men vi deler av hverandres erfaringer.

At broren er EMs største stjerne, er han ikke et sekund i tvil om.

– Uten tvil. Det er ikke bare at han vinner to gull, men han gjør det på en så overbevisende måte, sa sølvgutten.

Hans egen medalje smakte som gull.

– Jeg tror jeg kan leve lenge på dette. Jeg tror jeg kunne klart meg gjennom to nye år med drit, smilte 27-åringen.

