Forbud mot brenning i 15 kommuner i Rogaland

Rogalandsavis

Rogaland brann og redning IKS innfører i dag totalforbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark i lavlandet i flere kommuner Sør-Rogaland, melder de i en pressemelding torsdag.

– Det fine været de siste dagene med sol og vind har ført til at det er veldig tørt i flere områder i regionen vår. Værmeldingen fremover i påsken er også fin for naturaktiviteter, men dessverre ikke slik at faren for branner i skog og mark reduseres, skriver brannvesenet.

De måtte onsdag rykke ut til flere branner i Eigersund, Hå og Gjesdal, hvor planlagt brenning kom ut av kontroll. Samme dag gikk værmeldingstjenesten Yr ut med et OBS-varsel for Vestlandet hvor de meldte om at stor skogbrannfare pågår.

– Flere kommuner i Sør-Rogaland, det vil si Eigersund, Bjerkreim, Hå og Rogaland brann og redning sine eierkommune er derfor svært bekymret for den økte faren for skog-, gress- og lyngbrann i deres distrikt, skriver brannvesenet i pressemeldingen.

Følgende kommuner omfattes av tjenestene til Rogaland brann og redning: Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal.

Totalforbudet gjelder også Strand og Forsand kommune, opplyser brannvesenet på Twitter like før klokken 14.30 på torsdag.

Forbudet innebærer at man ikke kan gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark i lavlandet i ovennevnte kommuner. Forbudet gjelder ikke der det åpenbart ikke er fare for at ild kan spre seg, det vil si i høyden der det er snø og helt i sjøkanten, melder de.

Bråtebrann i Eigersund

To steder i Rogaland har man allerede fått merke at det er tørt, meldte NTB onsdag.

I 16.05-tiden onsdag meldte 110-sentralen i Rogaland om en bråtebrann i Eigersund som har kommet ut av kontroll i Eigersund kommune. Ifølge politiet er det fare for spredning til noen naust i nærheten, men det er ingen hus i området.

Kort tid etter meldte 110-sentralen i Haugaland og Sunnhordland om at brannvesenet i Tysvær kommune har rykket ut til en lyngbrann i Aksdal, rundt 10 kilometer øst for Haugesund, skrev nyhetsbyrået.

Lokale forbud

I tidsrommet 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i hele Norge. Da er det ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. I Stavanger kommune gjelder i tillegg lokale forbud: Det er ikke tillatt å brenne noen form for avfall ute. Dette gjelder også tørt hageavfall, opplyser Rogaland brann og redning IKS på nettsiden sin.