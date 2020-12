Maritime ambisjoner

Skrevet av: Jan Erik Søndeland, Venstre og Iselin Nybø, Venstre.

Venstre og resten av regjeringen har høye ambisjoner og setter nå fart i en storstilt omstilling i norsk skipsfart for å redusere klimagassutslipp. Innen 2030 skal vi halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske. Det kommer også Stavanger-regionen til gode.

Norge har en lang og stolt historie som sjøfartsnasjon. Vi har sterke maritime miljøer fra Kirkenes til Oslofjorden, og ikke minst her i Rogaland, både sør og nord for Boknafjorden. Den maritime næringen har en sentral posisjon i norsk næringsliv, og bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet. Totalt sysselsetter næringen over 80 000 personer, og skaper verdier for 89 milliarder kroner.

Norsk maritim næring har over tid utviklet seg til å bli en av verdens mest komplette maritime miljøer med en flåte rangert som verdens femte største målt i flåteverdi og åttende største målt i tonnasje. Dette er vi i Venstre svært stolte av.

Norske maritime bedrifter og arbeidstakere forvalter teknologi og kompetanse som gir dem et internasjonalt konkurransefortrinn innenfor en rekke segmenter. Disse fantastiske bedriftene våre opererer i og leverer til ordinær skipsfart så vel som offshore petroleum, fiskeri, havbruk og nye og framvoksende havnæringer.

Norsk skipsfart leder an internasjonalt, men verden står nå på startstreken for en stor grønn omstilling. Den norske maritime næringen vil møte endrede markeder, strengere utslippskrav, økt digitalisering og høyere kompetansekrav i årene framover. Derfor er det uhyre viktig at politikken henger med og spiller på lag med den norske maritime næringen. Det vil Venstre sørge for!

Tidligere denne måneden lanserte Venstre i regjering derfor den første stortingsmeldingen om maritim næring på 15 år. Der peker vi ut en framtidsrettet og grønn retning for en næring som kutter utslipp og skaper verdier og arbeidsplasser. For å opprettholde den norske maritime næringens konkurranseevne er det viktig at den har rammevilkår som gir mulighet for omstilling og nyskaping i en tid som krever reduksjoner i utslipp.

Regjeringen vil at alle fartøysegmenter skal få hjelp til å ta i bruk lav- og nullutslippsløsninger. Det krever økt innovasjon og investeringer i hele den maritime verdikjeden, og et forsterket internasjonalt samarbeid.

I 2015 ble Ampere, verdens første helelektriske bilferje satt i rute på Sognefjorden. I løpet av 2020 vil 26 ferjesamband være elektrifiserte. Venstres gjennomslag om miljøkrav i offentlige fergeanbud har vært avgjørende for denne utviklingen som i dag kutter utslipp og skaper verdier. Nå vil vi skru opp tempoet i de andre fartøysegmentene.

Med Venstre i regjering har statsforetaket Enova fått rekordbevilgninger i statsbudsjettet, slik at den statlige satsingen på grønn teknologiutvikling og utslippskutt har fått bedre vilkår enn noensinne. Takket vært avgjørende bidrag fra Enova er nå en lang rekke norske havnebyer i gang med å landstrømanlegg for både ferjer, cruiseskip, supplyskip og andre offshorefartøy.

Senest for to uker siden fikk Rosenberg Worley Parsons, en av våre stolte og framtidsrettede bedrifter i Stavanger, fullt tilslag på søknaden om statlig økonomisk støtte til utbygging av et komplett nytt landstrømanlegg ved verftet på Hundvåg. Dermed vil alle skip som legger til kai hos Rosenberg snart kunne ligge der uten å slippe ut klimagasser. Hvis alt går etter planen vil anlegget kunne være på plass allerede i løpet av 2021.

Dette vil gi et konkurransefortrinn for Rosenberg og deres kunder, men viktigst: Det kutter utslipp for Stavanger, Norge og verdenssamfunnet. Et konkret resultat av god grønn Venstrepolitikk, gjort mulig gjennom de framoverlente ansatte i Rosenberg og deres kontinuerlige arbeid med innovasjon og grønn omstilling.

Stavanger Venstre mener det nå er på høy tid at det kommer et landstrømanlegg på plass også for cruiseskipene som legger til kai i Stavanger. Mens Venstre var med å styre Stavanger forrige periode fikk vi etablert landstrømanlegg for supplyskip ved Stavanger Havn.

Før valget i 2019 lovet vi at om vi kom til makten i Stavanger, ville vi sørge for at et landstrømanlegg for cruiseskip kom på plass innen 2022/2023. Derfor la vi i forbindelse med budsjettbehandlingen for Stavanger både i fjor og i år fram forslag om å prioritere nettopp dette. Akkurat nå jobber kommunen sammen med Stavangerregionen Havn IKS og Lyse med analyser og forberedelser til en slik investering.

Venstre har store forhåpninger til dette arbeidet, vi heier på de dyktige fagfolkene som nå jobber med dette, og vi står klare til å gjøre de økonomiske prioriteringene som er nødvendig for å få anlegget på plass. Det vil være bra for skipsfarten, Stavanger som havneby og det vil kutte utslipp.

Venstre har innført en rekke tiltak for grønn omstilling i skipsfarten og fortsetter nå med ytterligere tiltak nasjonalt. Regjeringen står fast ved ambisjonen om en halvering av utslippene fra innenriks sjøfart og fiske fra 2005 til 2030. Evnen til å utvikle og ta i bruk grønn skipsteknologi vil påvirke muligheten til å hevde seg i det internasjonale markedet framover, både for rederier, teknologileverandører og hele den maritime næringen. Satsingen på grønn skipsfart kan også spille en nøkkelrolle i gjenreising og utvikling av en mer bærekraftig økonomi etter covid-19-utbruddet.

Uansett hvor man står langs Norges kyst og speider ut over horisonten ser, dag som natt, en jevn, saktegående strøm av ferjer, frakteskip, containerskip, trålere, oljetankere og andre skip, som seiler langs kysten vår på vei til havn – og ut i verden. Venstre vil jobbe knallhardt for at Norge fortsatt skal være en betydelig og stolt sjøfartsnasjon.

Med klima- og miljøvennlige skip. Det skal være vårt kjenningsmerke.