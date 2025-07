Omgår regelverket med en tur over grensa

– Vi observerer også stadig busser i Charlottenberg som er «over grensen for å snu». 14. juli sto det fem busser på Charlottenberg shoppingsenter på enten «internasjonal transport» eller en dag ut av landet. Det vi ser her er systematisk utnyttelse av reglene. Så regelverket kan ha behov for justeringer, sier Frode Jenssen til Dagsavisen.

Jenssen er eier og daglig leder i Jenssen mobility, et av de store turbusselskapene i Norge.

Jenssen og bransjen mener at utenlandske operatører utkonkurrerer de norske selskapene ved å ta langt lavere priser for sine tjenester enn hva de norske selskapene gjør. Blant annet slipper de å betale norsk moms.