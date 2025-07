Han viste oss det andre Norge

Oridongo flyter stille. Skyggene kryper inn blant trærne i Innocentia Park, og mørket har omfavnet tårnet over Eppendorf. På Oslo øst og i Hamburgs Grindelberg bøyer blokkene seg i ærbødighet. Hos Larsen på Majorstua legges bestikket i skuffen, i Lier er det stille og i Lillevik er alt tilgitt. Men ett sted, dypt inne i skogen utenfor Larvik, ser vi for oss et lys. I stillheten der hvor språket har opphørt og bare minnene er igjen. Alt det som Ingvar Ambjørnsen skapte i glipen som en gang brakte han til rommet mellom det dypt menneskelige og realismens psykotiske fantasiflukt.

Ingvar Ambjørnsen ble 69 år gammel. En av våre aller største skjønnlitterære forfattere, og forfatterpersonligheter, er borte. Fra sitt selvvalgte eksil i Hamburg øste han ut historier som svir på tunga, og han skulle skrive seg inn i vårt kollektive hjerte gjennom råe og såre generasjonsportretter og tidløse skjebner som har glimt av gjenkjennelse i oss alle. For hvor langt unna kanten er vi egentlig?

Det er en liten stund siden Ingvar Even Ambjørnsen-Haefs slukket lyset for siste gang i sitt Hamburg, dit han flyttet i 1984. Året etter giftet han seg med Gabriele Haefs, oversetteren og forfatteren med samme etternavn som Ambjørnsen ga jeg-personen i «Hvite niggere». Sammen bodde de flere steder i den tyske havnebyen, blant annet mange år i rødlysdistriktet St. Georg før de fant nye leiligheter i litt roligere nabolag.