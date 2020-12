Leder: «Korona over kommunegrensene»

Som mange fryktet har koronasmitten gått kraftig opp på Nord-Jæren i julen. Smitten har spesielt rammet taxisjåfører og somaliske miljøer, men det er god grunn til å frykte enda sterkere spredning i begynnelsen av januar. Mange som har besøkt familier i andre byer og andre land i julen, kan bidra til smitteøkning.



36 nye tilfeller i Stavanger julaften og ti i Sandnes viser at vår region er like utsatt som andre. 44 nye tilfeller i Stavanger lørdag og tre tilfeller i Sandnes i helgen viser forskjeller mellom kommunene, men oppblomstringen bør lede til en debatt om organisering og samarbeid. 22. desember var det nasjonale nyhetsoppslag om Trondheims nye, dystre smitterekord. Trønderhovedstaden hadde sammen med Stavanger og Sandnes hatt full kontroll og med stolthet vist til lav smitte.

Plutselig tok koronasmitten en farlig vending i Trøndelag, og nå ser vi det samme her. Det som er verre er at mens Trondheim har én lokal helsemyndighet, én ordfører og ett formannskap som skal ta avgjørelser, holder vi oss med fire av alt når Sola og Randaberg tas med. Statistisk sentralbyrå regner Stavanger og Sandnes som ett tettsted med om lag 225.000 innbyggere mot Trondheims 207.000. Kommunegrenser gjør at smittetallene for Nord-Jæren ser mer tilforlatelige ut. Samtidig er pendlingen mellom kommunene massiv, slik at det er naivt ikke å innføre like tiltak for hele Nord-Jæren.

Hvor mye mindre effektivt er det når et område med mer enn 250.000 innbyggere, fire ordførere, fire kommunale helsetjenester og fire ganger politiske apparater skal drøfte tiltak mot korona og iverksette? Stavanger kommune har fra i dag innført påbud om munnbind på buss og tog, mens ordførerne i Sandnes, Sola og Randaberg lar være. Markeringsbehovet er stort, men med økt smittepress i kommuner som ligger tett i tett, er mangelen på samarbeid oppsiktsvekkende.