Forskjells-Norge i barselomsorgen

Under barseltiden, de seks første ukene etter fødsel, forsøker kroppen å tilpasse seg fysisk og psykisk til at svangerskapet er over. I denne perioden har mor og barn behov for tett oppfølging.

Blant annet anbefaler Helsenorge at barselkvinner får jordmorbesøk innen tre dager etter hjemkomst. Dette er ikke realiteten for de fleste kvinner.

Helseatlaset for fødselshjelp fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) viser at tilbudet for norske kvinner i barseltiden varierer kraftig avhengig av hvor de bor.