KrF må vokte seg for grumset i Olavsvaken

Neste uke feires olsok. Det er kun seks år igjen til tusenårsmarkeringen. På sikt kan olsok igjen vise seg å bli en nyttig dag for krefter for på ytterste høyre side. Dyrkingen av gamle helgener har vist seg å være virkningsfulle når nasjonalistiske holdninger skal fremmes.

Slaget ved Stiklestad skal ha funnet sted 29. juli 1030.

Navnet olsok kommer av det norrøne navnet «Ólafsvaka». I katolsk tradisjon ble det holdt våkenatt for Olav den hellig til minne om det banebrytende slaget som er blitt regnet som startskuddet for kristningen av Norge.

Markeringen har fått en renessanse i de siste årene. Den store oppslutningen om Olavsdagene i Trondheim er et eksempel på det. Rundt om i landet holdes det en olsok-arrangementer og gudstjenester.

I moderne tid er det få som har problematisert feiringen av Norge som «et kristent land». I mange miljøer er det blitt løftet fram som noe positivt.

Tidligere var det Fremskrittspartiet som ikke var stuerent i KrF. Nå er det det liberale Venstre.

Men de siste årene er skepsisen økt som følge av en utvikling der stadig flere politikere på verdensarenaen har spilt på gamle religiøse følelser for å fremme en usunn nasjonalisme.

Samfunnsdebattanten Hilde Sandvik er en av dem som har løftet en advarende pekefinger mot illiberal kristenasjonalisme. Hun mener at sekulære krefter i vesten undervurderer hvilken negativ politisk kraft som kan ligge i religion. At Arendalsuka har satt opp dette som et av hovedtemaene i august, viser kanskje at denne bagatelliseringen er i ferd med å endre seg.

Vi trenger ikke gå mer enn 90 år tilbake for å finne eksempel på hvordan religion og den nasjonale kulturarven kunne misbrukes.

Nasjonal Samling, med Vidkun Quisling i spissen, brukte Stiklestad og Olav den hellige som et verktøy til å fremme sin ideologi. De norske nazistene hevdet at de var arvtakere til Olav den helliges prosjekt. I 1944 reiste de et monument på Stiklestad. Straks krigen var over ble det revet, og nordmenn hadde lært en viktig lekse om hvordan landets kulturelle og religiøse historie kunne utgjøre en risiko.

Nazistenes mål var å knuse liberale krefter i det norske samfunnet. Snart hundre år senere, er dette også målet til politikere som Donald Trump, Viktor Orban og Vladimir Putin. De har lyktes uvanlig godt med sine forsetter.

I motsetning til USA, Russland og mange land i Europa, har Norge blitt skånet for utvikling av usunn nasjonalisme med religiøse fortegn. Det betyr ikke at vi for all fremtid vil bli spart for slike tendenser.

Hilde Sandvik mener det er grunn til å være på vakt: «Det koker i kristne menigheter. Unge menn finner tilbake til kirken. Ikke nødvendigvis fordi de er blitt mer religiøse, men fordi religion tilbyr orden i en kaotisk tid», skriver Sandvik i Aftenposten.

I den nært forestående norske valgkampen virker det som at Kristelig Folkeparti har latt seg prege av ideologiske forflytninger blant partiets mulige velgere.

I kampen for å karre seg over sperregrensen, er det ganske tydelig at kampen mot liberale krefter er et kjernepunkt. Utspillet fra partileder Dag-Inge Ulstein, med oppfølging av ungdomspartileder Hadle Bjuland, om at de godt kan klare seg uten Venstre i regjering, er et eksempel. Tidligere var det Fremskrittspartiet som ikke var stuerent i KrF. Nå er det det liberale Venstre.

Det er utvilsomt en høyredreining, og den skjer ikke uten omkostninger. Tidligere statssekretær Marit Totland har meldt seg ut etter 40 års tjeneste i partiet. Erik Lunde, som lenge ble sett på som partiets fremste ideolog, har skrevet en kritisk kronikk om et smalere Kristelig Folkeparti.

Så skal det tilføyes at deres frustrasjon også handler om at KrF er varsomme med å kritisere Israel for landets fremferd i Gaza. Når det er så mange av partiets velgere som mener at Israel er «Gud øyensten», er det en skummel strategi å utfordre kjernetroppene på dette punktet.

Holdningen til Israel er kanskje det tydeligste eksempelet på hva religiøs nasjonalisme kan føre med seg i politikken – også i Norge anno 2025.