Endrer katten atferd? – Føler mer enn vi vet

Noen katter kan ha en oppførsel som tyder på at de vil ha eieren sin for seg selv.

Hvordan kan du se det, hva kan årsaken være og ikke minst: Hvordan håndterer du en sjalu katt? Den kan nemlig bli en skikkelig plage.

– Har katten en rival, altså et annet menneske eller dyr, så kan den prøve å få oppmerksomheten fra eier rettet mot seg selv eller presse rivalen ut for å overta oppmerksomheten. Eller – prøve å jage vedkommende unna, forteller katteekspert Trine Ellingsen Olsen.

Det er omdiskutert hvorvidt katter eller dyr generelt kan føle som oss mennesker, og for eksempel være sjalu. Men enkelte mennesker, kanskje spesielt katteeiere, tror at katten kan føle et snev av sjalusi og oppføre seg deretter.

Én av dem er ekspert på katters atferd, Trine Ellingsen Olsen, som både er utdannet og praktiserer som atferdskonsulent for katt gjennom firmaet Cat Office.

– Jeg er blant de som mener at katter føler en form for sjalusi, men jeg tror også bakgrunnen ikke er helt det samme som hos oss mennesker. For sjalusi er ofte en god blanding av andre følelser. Definisjonen av sjalusi hos mennesker beskrives ofte som tanker eller følelser av usikkerhet, frykt eller en bekymring over en mangel på eierskap eller trygghet. I noen tilfeller tror jeg dette også kan beskrive sjalusi hos katt, forteller Olsen til Dagsavisen.

Hun er utdannet med en bachelor i biologi fra NMBU og har en videreutdanning som atferdskonsulent for hund, hest og katt. Hun har senere valgt å fokusere på katt, da hun savnet mer fokus på kattens atferd og helse i Norge.

– Nå hjelper jeg katteeiere med alt fra informasjon til å finne løsninger på ulike atferdsproblemer. Jeg har jobbet med dyr på mange ulike måter og med mange ulike dyrearter flere steder i verden, men spesielt har jeg jobbet med store kattedyr til den nest minste villkatten i verden. Så jeg er blitt kjent med mange ulike arter av katt, noe som har gjort lidenskapen enda sterkere for å forstå den domestiserte katten, forteller Olsen.

[ Skaffe deg hund? Dette bør du tenke på (+) ]

Tegnene du bør se etter

Virker katten din eiesyk når du koser med kjæresten eller snakker med naboen, trenger det altså ikke å bety at pus nekter å dele deg med noen. Katter synes enklere enn oss mennesker sånn sett.

Snarere kan tegnene til sjalusi handle om frykt eller usikkerhet for hva katten selv kan miste.

– I stedet for at katten da ønsker å ta den andre personens plass, ser den nok heller situasjonen som en trussel mot egen trygghet, faste rutiner, som er viktig for katter, samt usikkerhet over situasjonen. Eller, den har bare et ønske om oppmerksomhet, forklarer Olsen.

Katter har lett for å velge seg en favorittperson dersom den har flere eiere, ifølge katteeksperten. Og det er gjerne favorittpersonen, som gir katten følelsen av trygghet og stabilitet, som den sjalu atferden er knyttet til.

En rekke tegn eller type atferd kan forklares med kattens sjalusi eller usikkerhet, og disse kan du legge merke til.

---

Mulige tegn på at katten er sjalu

Katten er veldig observant på hva dens favorittperson gjør.

Katten oppsøker eier ofte og er ofte i nærheten.

Har katten en rival, altså et annet menneske eller dyr, så kan den prøve å få eiers oppmerksomhet rettet mot seg selv eller presse rivalen ut for å overta oppmerksomheten. Den kan prøve å jage rivalen unna, men også tiltrekke seg oppmerksomhet ved å gjøre ting den vet at den ikke får lov til: Hoppe opp på bordet, dytte ting over ende, klore på møbler eller tisse utenfor sandkassa. Det er da underordnet for katten om responsen fra eier er negativ eller positiv, men kattens atferd kan forsterkes av eiers reaksjon.

Katten kan også vise tegn til misnøye, over at eier er sammen med noen andre, ved bruk av lyder.

I alvorlige tilfeller kan aggresjon oppstå.

I et hus med flere katter er det vanlig at én katt overtar andre katters plass og generelt er mer dominerende.

Dominerer katten deg som eier, kan også det være et sterkt tegn på at katten føler et eierskap til deg.

---

– Akkurat som oss mennesker, er alle katter forskjellige. I forskning på katt er resultatet ofte gjennomsnittet av en gitt studie, som kan gi oss et innblikk i kattens atferd. Men når man jobber med katter, som jeg gjør, ser man ofte at den enkelte katten ikke passer helt inn i gjennomsnittsboksen. Så jeg må alltid vurdere hver enkelt situasjon, katt og miljø for å vite om vi står overfor et tilfelle av sjalusi, forteller Olsen.

Derfor mener hun det også er vanskelig å tenke kategorisk om hvorvidt noe er tegn på sjalusi eller ikke, uten å gå i dybden på kattens historikk og situasjonen man står overfor.

– Men hvis katten din virker å være eiesyk overfor deg, ingen andre får lov til å røre deg eller stjele din oppmerksomhet, er det kanskje sjalusi som er årsaken, mener hun.

[ Sykdommene som (nesten) forsvant (+) ]

– Viktig ikke å overse årsaker

Bak den typiske sjalusi-atferden kan det ligge mange ulike direkte eller indirekte årsaker. Det kan være noe katten har opplevd og frykter å oppleve igjen.

– Det er viktig ikke å overse det som kan være underliggende årsaker til eventuell aggresjon fra katten, og man må ta tak i dette helst så tidlig som mulig, understreker atferdskonsulenten.

– Når et menneske utsettes for kattens aggresjon, kan det i noen tilfeller være noe med denne personen som minner katten om en ubehagelig opplevelse i fortiden. Andre ganger kan helt andre ting gjøre at katten har en negativ assosiasjon til denne personen, forteller Olsen.

Oppfører katten seg aggressivt, kan årsaken være både hormonell og territoriell. Atferden kan være tegn på sykdom og smerte.

Andre tegn på sjalusi trenger ikke ha mer dramatiske årsaker enn at katten er enten under- eller overstimulert. Katten kan også ha separasjonsangst.

– Da er katten avhengig av eieren sin for å ha det bra, og har det ikke bra når eier er borte, forklarer Olsen videre.

Vi må tenke på oss selv som kattens eier og hjem, en del av dens territorium, om vi skal få bryte ned årsakene til tegn på sjalusi eller aggresjon, mener eksperten.

---

Mulige årsaker til sjalusi og aggresjon

Traumer fra fortiden og en dårlig start på livet eller mangelfull sosialisering fra et tidlig stadium.

Stress og følelsen av ikke å ha kontroll.

Er katten ukastrert? Kattens hormoner kan føre til territoriell aggresjon, enten det er hannkatt med høyere nivå av testosteron og territorielt instinkt eller hunnkatt med sterkt morsinstinkt.

Under- og overstimulering. Katter kan fort kjede seg, og må møtes på biologiske behov for jaktlek og generelt få utløp for energi. Leken må heller ikke bli for oppjaget.

Ikke nok ressurser. Ofte i konflikter mellom katter kan det være mangel på viktige ressurser og feil plassering av disse. Har man mange katter må man ha mange ressurser for å få et balansert og lykkelig hjem hvor de fleste går overens. Men det kan også være at ukjente personer opptar viktige ressurser for katten, som vi ikke tenker på.

En ny persons inntreden. Har denne personen for eksempel andre dyr eller lukter som kan virke skummelt på katten, kan dette også føre til at den automatisk ikke vil like personen før disse luktene er blandet med kattens lukt og virker kjent for den.

Sykdom og smerte kan føre til aggresjon, og er en viktig faktor som man alltid må vurdere først.

Forsvar av territorium eller forsvar av syk eier.

---

Katten vil beskytte eieren sin. Aggresjon mot andre kan komme av at den værer at du er syk og trenger hjelp til beskyttelse – kanskje også uten at du er klar over sykdommen selv.

– Det kan være viktig å huske at katter ofte føler mer enn vi vet. Så om eier for eksempel er syk, kan katten gå i forsvar mot andre mennesker fordi den merker at vi kanskje ikke kan forsvare oss selv. Fordi vi er den viktigste personen og kilden til alt katten ser på som viktig i livet, vil den forsvare oss. Så – hvis katten er frisk og det er lenge siden du har vært hos legen selv, er det alltid greit å sjekke at du faktisk har det bra. Som regel vil kattens reaksjon da være rettet mot flere personer og ikke bare én, forteller Olsen.

Dersom kattens aggresjon kommer av dens egen sykdom eller smerte, kan den noen ganger ta det ut på både eier og andre. Men dersom andre blir møtt med aggresjon og eier likevel får nærme seg og til og med berøre, som kan oppleves som at katten er eiesyk, kan årsaken altså være at katten sliter med smerte eller ubehag. Og at den stoler mer på eier.

– Med tilliten kan katten vurdere at litt ubehag kanskje er verdt den sosiale tiden den da får med eier, forklarer Olsen.

[ Dette kan sabotere sexlivet – både for ungdom, voksne og eldre (+) ]

Grepene du bør ta

Dersom katten din har atferd som kan virke som sjalusi overfor mennesker, bør du altså først sjekke om katten kan være syk eller ha vondt.

– I mange tilfeller kan det være smerter i rygg, ledd og bein, men jeg ser ofte en relasjon også til tannproblemer ved aggresjon, sier Olsen.

En helsesjekk av deg selv kan også være verdt bryet. Og har du ikke oversikt over kattens historikk, kan det være lurt å skaffe seg det fulle bildet for lettere å kunne forstå kattens atferd. Er katten ikke kastrert eller sterilisert fra før, kan det være neste steg.

En katt med oransje pels er ofte mer hengiven mot eieren, men også gjerne mer eiesyk og sjalu, ifølge vår ekspert. Foto: Shutterstock / NTB (NTB Tema)

Får du katten fra den er liten, poengterer Olsen hvor viktig det er at du selv sørger for at den får en god start på livet hos deg.

– Det første møtet kan ofte føre til en dårlig start både med nye mennesker og dyr i hjemmet. Gradvis introduksjon er kjempeviktig for katter og ofte starter et godt forhold med å blande lukter slik at de lukter kjent og trygt, forklarer hun.

Det samme knepet kan du bruke hvis katten virker å ha sjalu atferd rettet mot én person som den skal omgås ofte.

– Er dette et forhold som skal vare, ville jeg ha begynt med å introdusere med lukt. Altså bringe ting som lukter som vedkommende og la katten bli kjent med lukten samtidig som man for eksempel legger det beste katten vet av godis på toppen, slik at lukten er assosiert med noe positivt. Når personen da skal komme på besøk, bør vedkommende alltid ha med noe katten elsker, om det er lek, mat eller godbiter så må vi få dette som de elsker til å assosieres med den nye personen, forteller atferdskonsulenten.

[ Vil påby merking av hund og katt så fort som mulig ]

Tiltakene trenger ikke å være så omstendelige hvis katten generelt viser tegn til sjalusi eller aggresjon mot flere, som i tillegg kommer sjeldent på besøk.

– Har man besøk i ny og ne, og katten ofte er aggressiv mot flere, er det en risikovurdering man må ta. Man kan under besøket stenge katten inne på et annet rom, hvor den har alt den trenger, forsikrer Olsen.

Men da bør du også oppsøke hjelp fra en atferdskonsulent for å finne en varig løsning. Ved alvorlig aggresjon, må man ikke nøle med å spørre om hjelp så fort som mulig, mener hun.

– Jo fortere man tar tak i det, desto lettere er det å finne en mulig løsning. Vi ønsker ikke at eier, besøkende eller katten selv skal bli skadet.

– Her er det så mange variabler. Er det ulike personer, må vi finne ut hva som trigger denne atferden hos katten og finne måter å trene på dette. Men er det slik at katten ikke viser aggresjon, bare tegn til sjalusi, kan man la besøkende gi katten godbiter eller leker. Be besøket om ikke å oppsøke katten, men sitte og kaste godbiter eller leker og la katten komme til seg, for å se om katten kan koble besøket til noe positivt.

[ Den ukjente mannesykdommen: Dette sier ekspertene om prostatitt (+) ]

Katter responderer best på positiv forsterkning. Straffbasert trening, som for eksempel å spraye vann på den, er noe av det dummeste man kan gjøre, ifølge Olsen, som mener det er mange måter du likevel kan trene bort sjalusi på dersom årsakene til atferden ikke har for dype spor.

– Det er ikke alltid en kvikkfiks og det er forskjellig fra katt til katt hva man må gjøre og hvor fort dette kan gå. Men har man is i magen og er dedikerte eiere, er sjansen stor for at man klarer å endre på dette. Man kan også bruke virkemidler som feromoner i stikkontakten for å skape en roligere og positiv atmosfære i hjemmet. Mange katter reagerer positivt på dette og man får kjøpt det på veterinærklinikker eller i dyrebutikker, tipser hun.

Uansett er det viktig at du tar deg tid til katten din, og at den blir stimulert.

– Fysisk lek med katten din kan være ekstremt viktig for å få et godt forhold i hjemmet, men også forebygge mange andre atferdsproblemer. Men husk: Ikke lek med hender og bein, alltid bruk fysiske leker slik at man ikke får problemer med den lektriggede aggresjonen. Overstimulering kan også ha en negativ virkning på pus, så finn den gylne middelvei, oppfordrer Olsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Ti milliarder krabber sultet i hjel – dette er forklaringen ]

---

Visste du at …?

Oransje (ofte hannkatter) og tricolor-katter (ofte hunnkatter) vanligvis velger seg en person som sin.

De vil da ofte vise en mer dominant atferd overfor denne personen og kan ofte bruke litt lengre tid på å godkjenne ukjente folk i sitt hjem. For eier er de elskverdige og deres bestevenn.

Disse kattene kan også ha større sjanse for å vise tegn til sjalusi. Dette har med farsgenetikk å gjøre, og viser til forskjellige atferdstrekk for ulike varianter av pelsfarge, hvor de med rødt i seg ofte er litt mer eiesyke og har litt høyere temperament.

Kilde: Trine Ellingsen Olsen, atferdskonsulent for katt

---

[ Har du disse vaksinene? Hvis ikke kan konsekvensen være livsfarlig (+) ]