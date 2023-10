Veterinærforeningen vil påby merking av hund og katt så fort som mulig

Av Mette Estep/NTB

Fire stortingsrepresentanter fra Venstre kom i juni med «Representantforslag om obligatorisk ID-merking av katter». Der tas det til orde for at regjeringen legger fram forslag om å innføre obligatorisk ID-merking av katter og sikrer at innføring av obligatorisk ID-merking av hund trer i kraft så fort som mulig.

Da høringsfristen utløp tirsdag, var det kommet inn 18 skriftlige høringsuttalelser. Saksordfører Geir Jørgensen (R) sier høringsinnspillene og forslaget nå går til ordinær komitébehandling.

– Så langt jeg ser, er samtlige av de som har gitt sitt syn i saken, positive til forslaget, sier han til NTB.

50.000 villkatter

Ifølge Mattilsynet er det rundt 800.000 katter i Norge, hvorav 50.000 er forvillede og hjemløse.

– Det finnes ingen god metode i dag for å finne eller ansvarliggjøre eier hvis man finner en død eller påkjørt katt. Rent forvaltningsmessig er det også tidvis et problem at villkatter formerer seg – skal kattene man finner, avlives, eller er det noen som eier dem? Så dette forslaget, om det blir vedtatt, vil gjøre slikt mye enklere, sier Jørgensen.

Norge har allerede et ID-register som fungerer ganske bra. DyreID eies av Den norske veterinærforening og har nærmere 900.000 registrerte hunder og katter. I «Kjæledyrrapporten 2022» anslås det at over 95 prosent av alle valper og over 80 prosent av alle kattunger blir ID-merket og registrert. Men altså ikke alle.

– Et stort antall katter dumpes eller kommer bort fra hjemmet sitt hvert år, særlig i tilknytning til ferier. Dyrevelferden for hjemløse dyr er som regel svært dårlig, påpeker Veterinærforeningen og mener at obligatorisk ID-merking vil kunne forebygge «dumping» av katter, gi bedre muligheter for politiet til å håndtere lovbrudd knyttet til dyr, styrke dyrevelferden og identifisere smittsomme sykdommer på tidlig stadium.

På høy tid

– Obligatorisk ID merking av hund og katt er en viktig sak som veterinærer i Norge, uavhengig sin arbeidsplass, og Veterinærforeningen, har fremmet gjentatte ganger og tatt til orde for at bør innføres og forskriftsfestes, skriver Veterinærforeningen i sitt innspill. De påpeker at allerede for 25 år siden kom en rapport som drøftet dyrevernsproblematikk, samt helse- og miljømessige aspekter knyttet til forvillede katter.

Næringskomiteen har nå fire uker på seg til å avgi innstilling. Deretter skal forslaget etter planen behandles 9. januar 2024.

Samtidig som høringsfristen utløper, forteller Veterinærinstituttet til NTB at det er inngått et samarbeid med DyreID og veterinærene.

Norge i front

Gjennom DyreID har Veterinærforeningen opprettet databasen Pyramidion der diagnoser som stilles av norske veterinærer, lagres. Databasen har nå 7,5 millioner diagnoser registrert og mottar over 100.000 diagnoser i måneden. Norge er det første landet i verden med et slikt register.

Det nye samarbeidet med Veterinærinstituttet gjør at instituttet på vegne av Mattilsynet kan følge med på norske kjæledyr og helsestatusen deres. Veterinærinstituttet fungerer her som beredskapsinstitusjon. Ved å overvåke helsestatusen til norske dyr, håper de å avverge trusler mot helsen til dyr, fisk og mennesker.

– At vi nå får muligheten til å ha fingeren på pulsen til populasjonen av kjæledyr i Norge, og ha tilgang til hvilke diagnoser som stilles ved veterinærkontorene der ute, blir uvurderlig for vårt videre arbeid med sykdomsovervåking, forskning og kompetanseheving, sier seniorforsker i epidemiologi ved Veterinærinstituttet Cecilia Wolff i en epost til NTB.

