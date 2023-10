Tenker du å skaffe deg hund? Da er det flere ting du bør tenke gjennom

Har din Instagram blitt full av bilder og videoer av hunder som gjør de søteste ting? Tar du deg selv i å lete på finn.no etter valper? Har du kanskje kommet så langt at du har tenkt ordene: «Jeg tror jeg bør skaffe meg en hund»?

Du er ikke alene.

De siste årene har vært rekordår for registrering av hunder i Norsk Kennel Klub, som sier pandemien førte til et økt antall hundekjøp i landet. De firbeinte er jo tross alt menneskets beste venn, ifølge ordtaket.

Men før du går til anskaffelse av en ny bestevenn er det flere ting du må tenke på.

Carina Josefine Thorbjørnsdatter Iversen, kjent som hundetrener Carina Josefine, sier hun møter på flere nye hundeeiere som møter utfordringer på grunn av at de skaffet seg en hunderase som ikke passet dem.

Hundetrener Carina Josefine Thorbjørnsdatter Iversen ble kåret til "Årets hundeinstruktør i Norge" under Dog Health Awards i 2022. (Privat)

– Ofte er det at de har skaffet seg raser som krever mer aktivisering enn de er i stand til å gi, både fysisk og mentalt, sier hun, og sier mange hunder har en stor arbeidskapasitet.

– Har man planer om en hund man skal ha til å gå bare små turer med, og ellers være i sofaen, er det kanskje en selskapshund man bør skaffe seg, sier hun, men understreker at også selskapshunder trenger fysisk og mental aktivisering.

Derfor gir hun tips om flere ting man bør tenke gjennom.

En hund kan være en god venn på tur, og i sofaen. Men det er lurt å vite hva hunden er avlet opp til, slik at man unngår overraskelser. (Einar Lohne Bjøru)

Har du tid?

Hun sier det første man bør tenke på, er om man har tid og energi i livet til å ha en hund.

– Man må tenke over: «Hva kan jeg tilby?» og «Hva slags liv har jeg lyst til å ha med hunden?», og hvor mye tid til aktivisering, både fysisk og mentalt, man har, sier hun, og forteller at noen raser krever mer pelsstell, trening og aktivisering enn andre.

– Disse tingene vil lede deg videre til hvilken rase som passer meg og min families livsstil.

Hvilken hund passer deg?

Samtidig må man være klar over hva de ulike hundene er avlet til å skulle gjøre.

– Det er mange som har skaffet seg raser som er avlet på å varsle, og så er de fortvilet for at hunden bjeffer. Et annet eksempel er at man har kjøpt en gjeterhund, og at hundene har begynt å gjete barn eller de som sykler. At hunden gjør det den er avlet for, men på helt feil ting, sier hun.

Hun forteller at hunder som ikke får utløp for riktig mengde og form for stimuli, kan finne på å gjøre «ugagn».

– Men det er jo bare hunden som prøver å finne sine egne oppgaver når den ikke blir aktivisert nok, sier hun.

– Den jobben man gjør med å velge rase, er utrolig viktig. Man må sette opp seg selv for suksess når man skal velge rase.

Hundetrener Carina Josefine Thorbjørnsdatter Iversen sier hun møter på flere nye hundeeiere som møter utfordringer på grunn av at de skaffet seg en hunderase som ikke passet dem (Privat)

Blir den aktivisert nok?

Men når man så har fått hunden i hus, hva kan man gjøre for å sørge for at den blir aktivisert nok?

– Det sies at alle hunder trenger minst 15 minutter om dagen, men mange hunder trenger mer. En voksen border collie i sin beste alder har større behov enn en åtte uker gammel valp av en selskapsrase som ikke har like stort arbeidsbehov, sier hun.

Hun anbefaler aktiviteter som gjør at hunden bruker nesen.

– Gå spor, eller få dem til å lete opp lekene som man har gjemt ute. Finne mennesker som har gjemt seg i skogen. Men man kan også trene triks og øvelser, som samarbeidsøvelser. Og man kan trene kroppskoordinasjon når den begynner å bli gammel nok. Å få hunden til å koordinere kroppen på måter den ikke er vant til, som balansere, gå baklengs, gå sidelengs eller gå med to poter. Det er mye morsomt, sier hun.

Det er viktig å stimulere hunden både fysisk og mentalt. Det kan hindre at hunden finner på egne oppgaver den skal løse. (Svitlana Hulko/Getty Images/iStockphoto)

Valp eller voksen?

Når du skaffer deg hund kan det både være en valp, eller du kan ta over en hund fra andre – det som kalles omplasseringshund.

Hvis man ønsker en valp, sier Iversen at man må være forberedt på at den første tiden kan være strevsom.

– Man må ha tid til å gå ut mange ganger om dagen for å tisse. Har man små barn som man ikke kan si skal gå rolig, så kan det være man har en utfordring i vente. Hunden vil tro de vil leke, sier hun, og sier at man også må være forberedt på såkalt valpebiting.

– Nesten alle valper har valpebiting. De utforsker mye av verden med å bruke tennene, det er deres måte å leke på, og i tannfellingen kan det klø i munnen. Man må være forberedt på å ha et ryddig hjem, og rydde bort det man ikke vil at valpen skal bite på, sier hun, og sier det er en stor omveltning for de som ikke har hatt valp før.

– Man må være dedikert.

Har man valgt å gå for en omplasseringshund kan det være man vet mer om energinivået til hunden, og hva slags liv som vil passe.

– Men det som er vanskelig er at mange som har fått omplasseringshund sier at de ikke har fått all informasjon om hunden. De har fått vite at den kan være alene hjemme, så viser det seg at den ikke kan det, og at den bjeffer. Så man skal være litt forsiktig med at ikke all informasjon er på plass. Da kan det dukke opp utfordringer som enten ikke ble sagt fra om, eller at flyttingen kan trigge utfordringer som ikke har vært der før, sier hun.

Det er også viktig å gi tid til å få hunden til å trives i sitt nye hjem. De første dagene bruker Iversen på å gjøre så lite som mulig.

– De første dagene bruker vi bare til å være i hjemmet og i hjemmeområdet, og blir kjent før jeg tar de med ut på så veldig mye. Man må lande litt, og hunden må knytte bånd til meg og det nye hjemmet sitt, uten å stresse noe særlig. Det å ta de med ut på ting kan vente litt, sier hun.

Det er flere ting man må tenke over før man skaffer seg hund, sier hundetrener Iversen. (Einar Lohne Bjøru)

Hvor skal du lete?

Men hvordan skal man lete opp en hund? På Finn.no er det i skrivende stund litt over 2.000 aktive annonser under kategorien «Hund», der både valper og omplasseringshunder er listet opp.

– Man kan være heldig på Finn.no, det er seriøse oppdrettere der. Men det kan være lurt å ta en runde på raseklubbens nettsider hvis man vil ha rasehund. Da kan man høre hva man bør være oppmerksom på, sier hun, og oppfordrer også til å ringe til oppdrettere for å bli bedre kjent med rasen. Det arrangeres også mange utstillinger rundt omkring i landet hvor man lettere kan oppsøke oppdrettere og få noen anbefalinger.

– Hvor lang tid bør man bruke fra man bestemmer seg for å skaffe hund, til man bør gå til anskaffelse?

– Det er vanskelig å si, man kan jo være heldig, og den perfekte oppdretteren dukker opp raskt. Eller man kan se en omplasseringshund, og så klaffer alt når man møter den. Eller at det er en oppdretter man er interessert i som ikke venter nye kull før om noen år, sier hun.

– Den siste omplasseringshunden ventet jeg to år på. Men når hun dukket opp, tok hun som hadde den kontakt på onsdag og jeg hentet på fredag. Jeg ville ha en voksen tispe av en bestemt rase, som det ikke er så mange som omplasseres av, sier Iversen.

Et siste, viktig råd

Til slutt har hun et viktig råd til nye valpeeiere:

Vær skeptisk til hvem du tar råd fra.

– Nå som det er så mange hundegrupper på Facebook, flyr det råd i hytt og vær. Følger man alle råd, ender man opp som en stressa og frustrert hundeeier, og da en stressa og frustrert hund. Velg heller bare noen få man har tiltro til, og følg deres råd. Det kan være hundetrenere, erfarne venner, eller oppdrettere, sier hun.

– Ta råd på sosiale medier med en liten klype salt når du ikke vet bakgrunnen til de som gir rådene.

Jo mer man vet på forhånd, jo mer rustet er man til å ta imot en hund. Og Iversen sier valpetiden ikke skal være en stressende periode, men heller noe man skal nyte.

– Ingen kan gjøre alt rett. Skal alt gjøres riktig, blir man bare veldig stressa. Nyt den spennende bli kjent-tiden, uansett om det er valp eller omplasseringshund. Det å knytte bånd og bli kjent med det nye familiemedlemmet er viktig, og man får ikke den fulle gleden om man hele tiden er stresset over å ikke gjøre det bra nok.

