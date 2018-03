Oslo

Neste helg er eliteserien i fotball i gang. I morgen, lørdag, er det generalprøve for både Vålerenga og Klanen. Først med Vålerenga - Start på Intility Arena. Deretter med bandene Islandsgate, Don Martin/Tommy Tee, Nordre Sving og Valentourettes i kriker og kroker på stadion.

Rastløs uro, forventninger og frykt, savn, glede og fellesskap. Alle følelsene settes i gang. IK Start fra Kristiansand en lørdag ettermiddag i mars burde ikke være altfor spennende. I hvert fall ikke når det «ikke er noe å spille om». Det er en treningskamp utendørs og det er meldt iskaldt. Likevel er det noe med denne kampen.

For det er den årlige generalprøven. Er det nå vi får se konturene av et VIF som har trent godt gjennom vinteren, som har funnet form og fasong, som har fått de nye spillerne til å fungere sammen med de gamle og som har sørget for å fylle de posisjonene som må fylles før sesongen?

Er det nå vi får se et teknisk og taktisk slagkraftig lag som er fysisk nok til å riste av seg spirrevipper fra Sørlandet – fra et lag som ikke har vært gode siden de kjempet om gullet mot oss – og tapte – i 2005?

Er det nå vi får se at de nye spillerne er verdt det vi har investert i dem? For det er et spennende knippe spillere Vålerenga har hentet i løpet av vinteren.

Amin Nouri er fra Mortensrud og har seriesølv med Vålerenga fra 2010-sesongen. Etter å ha blitt veid – og funnet for lett – gikk han deretter til morgendagens motstander Start og senere videre til Brann. Underveis har han også blitt en stadig bedre back, og gutten som nettopp fylte 28 år var en av Branns beste spillere i fjor.

Felipe Carvalho er en 24-åring fra Uruguay som Malmö FF hentet til Europa for snart tre år siden. Et stort forsvarstalent som har hatt noe skadetrøbbel i Sverige, og som burde spilt i en større liga enn den norske selv om han har rykte på seg som noe ukonvensjonell.

Sam Adekugbe er født i London av nigerianske foreldre, og har vokst opp i Canada. Han spiller på landslaget til sistnevnte, og er hentet til Vålerenga fra svensk fotball. 23-åringen er tiltenkt en plass på venstrebacken og har så vidt vi vet aldri scoret et mål.

Også Sam Johnson har en bakgrunn i svensk fotball. 24-åringen fra Liberia gikk gradene fra femte nivå til en kontrakt med Djurgården i Allsvenskan. Der bøttet han inn mål i 2015- og 2016-sesongene, og ble solgt til den kravstore, nyrike kinesiske fotballen. 12 mål på 26 kamper var ikke nok, og i konkurranse med et par svenske klubber hentet VIF ham tilbake til skandinavisk fotball. Sistemann inn er Peter Godly Michael, en 19-åring fra Nigeria som har vært på prøvespill i VIF gjennom vinteren, og har imponert som sterk, treningsvillig og en målscorer.

Etter en sesongslutt hvor to av de sikreste kortene på midtbanen forsvant, har altså klubben vi elsker styrket forsvar og angrep, og mener man har et mannskap som skal klare å bite fra seg først mot nyopprykkede Start og deretter gjennom en fryktelig lang og lite kompakt fotballsesong.

Etter at den gule fare er nedkjempet i morgen, er det over i festivitas. Pønkbandet Islandsgate, hiphoperne Don Martin og Tommy Tee, det legendariske dansebandet Nordre Sving og bærerne av Jokkes arv inn i den nye tida, Valentourettes. Disse fire representerer på ulike måter og i ulike tider musikklivet i Oslo. Nordre Sving startet i 1962 og har skrevet masse om idretten på Bislett og i byen for øvrig, mens Islandsgate spilte inn sin første låt i 2013 og er jyplinger i forhold. De to øvrige representerer ulike deler av arven fra 1980- og 90-tallet.

Denne kombinasjonen: Først sette alt inn på å vinne kampen, deretter ikke bare vinne banketten etterpå, men faktisk arrangere den også, det er vel Vålerenga i et nøtteskall.

I år så tar vi jo alt!

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.