Oslo

Spilleroverganger, -kjøp og -salg er blitt en viktig del av moderne fotball. Vinteren er høysesong for rykter og spekulasjoner om mulige overganger, og supportere saumfarer internettet etter hint om hvem som er på vei inn og ut portene på klubbenes respektive arenaer. For nå gjelder det å styrke troppen, kvitte seg med stallfyll, og sørge for å ha et så godt lag som mulig før den kommende sesongen. Onsdag kveld stengte det internasjonale overgangsvinduet, men norske supportere kan kose seg med rykter og drømmer et par måneder til.

For supportere er overgangsrykter nesten like viktig som spillet selv. Alle har en våt drøm om at klubben man følger skal signere en ny stjernespiller. En spiller som ikke bare løfter nivået på laget, men egenhendig hever nivået på hele ligaen. En spiller som har rykte på seg for å bøtte inn mål og som gir deg vann i munn bare av navnet.

Forrige uke signerte Vålerenga en ny spiller; Sam Johnson. Ikke vann i munn, sier du? Vel, navnet er kanskje ikke like kjent som Nicklas Bendtner. Ei heller er CV-en like imponerende. Men for Vålerenga-supportere, som stadig tørster etter den nye Iversen, Moa eller Kjartansson, får en spiller med god målstatistikk fra Allsvenskan, og noen imponerende skrytevideoer på YouTube, munnen til å renne som en oasisk foss foran øynene på en desillusjonert vandrer i Sahara. En drøm går i oppfyllelse og vi kjøper skinnet selv om bjørnen ikke skytes før 12. mars på Kristiansund stadion.

I tillegg til Sam Johnson har Vålerenga så langt i vinter hentet tre nye spillere; midtstopper Felipe Carvalho, venstreback Sam Adekugbe og høyreback Amin Nouri, som vel ikke er ny, men hjemvendt til sin andre periode i klubben. I en supporters logikk er alle disse spillerne bedre enn de som allerede er her. For «hva er vitsen med å hente en spiller hvis han ikke forsterker laget»? Jo da, det er vel også tanken at han skal gjøre, men å hente spillere er alltid en sjanse å ta. Spillerens fysiske kvaliteter og tekniske ferdigheter bør, for den som kan det, være en overkommelig oppgave å analysere. Er spilleren rask? Sterk? Høy? Er han god med ball, en god takler eller målscorer? Selv supportere med både øl- og klubbriller registrerer sånt.

Men hvordan fungerer dette mennesket i et nytt lag? Hvordan er spillerens personlighet? Har han erfaring på dette nivået? Er han vant til tempoet? Og hvordan fungerer han sosialt med nye kollegaer, i en ny by, i et nytt land på andre sida av jorda, langt fra familie, venner, kjente omgivelser og kjent mat? Det er enormt mange faktorer som avgjør om en spiller klarer å levere opp til potensialet sitt, og blir den suksessen han er hentet for å bli. I en supporters tankegang er det mest spennende med en ny spiller utopien om hvor bra han kommer til å gjøre laget. Du trenger ikke engang å ha prestert i din forrige klubb for å sende supporternes forventninger i taket.

Fitim Azemi spilte omtrent ikke fotball – han fikk vel på et tidspunkt ikke engang lov til å trene med ball – i sin forrige klubb Maccabi Haifa. I et halvt år forfalt den fantastiske fotballspilleren han hadde vært for Bodø/Glimt sesongen før. Vålerenga hentet han hjem til Norge sommeren 2017, og straks overgangen var bekreftet, kunne man lese på diverse forumer på Facebook og supporternettsider at «nå er sesongen redda», «han kommer til å bli en enorm tilvekst» og «vi rykker ikke ned!!!!». Det gjorde Vålerenga heller ikke. Azemi fikk 98 minutter på banen. Fordelt på 7 kamper. Som innbytter. Ingen mål. Nå har Azemi fått over et halvt år til å bygge seg opp igjen som fotballspiller. Jeg tror han vil være en større bidragsyter denne sesongen, både i antall kamper og mål.

Men han må slåss om plassen med Sam Johnson, mannen du med vann i munn kan drømme om i noen uker til, som Eliteseriens beste spiller. Vil han oppfylle drømmen? Kanskje. Men Vålerenga kommer ikke til å slutte å hente nye spillere av den den grunn, heldigvis, for et lag er aldri bedre enn sin neste spiller.

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.