Den rusfrie omsorgsinstitusjonen Syningom, som drives av Oslo kommune og bebos av rusavhengige fra Oslo, har fått beskjed om at det snart er slutt. Saken ble først omtalt av Glåmdalen.

– Ingen andre behandlingssteder ville tatt meg i mot i den forfatninga jeg var. Uten Syningom hadde jeg ikke levd i dag, sier Lise Lindahn.

Hun er 55 år gammel, har dårlig helse og bor i dag på det nedleggelsestruede Syningom Omsorgssenter i Nord-Odalen. Hun forteller at i et liv med rus er senteret veldig verdifullt.

– Det ligger vekk fra Oslo. Du veit at det ikke plutselig ringer på døra, og så står noen utafor med heroin og alkohol. Det gir en veldig trygghet, sier hun.

Kommunen vil legge ned senteret fordi de vil ha flere over i bolig, og færre i institusjon. De mener situasjonen for brukerne blir bedre med mer oppfølging hjemme. Det ler Lindahn høyt av.

– Jeg har hatt hjemmesykepleier. De sier hei, to ord til, og så ha det bra. Om jeg våkner og har behov for å prate med noen, så må jeg ringe og bestille time. Her på Syningom er det folk på jobb hele dagen, og nattevakt. Det er bare å ta tak i noen, sier hun.

– Hvorfor ta fra oss noe som fungerer? Hvorfor skal det alltid gå ut over oss? Vi er mennesker, ikke bare søppel som kan kastes på gata, sier hun.

Trygt sted uten ruskamerater

Anders Nordlie er 52 år og har vært rusmisbruker siden han var 18, men også bodd i egen bolig i et par tiår. I dag går han på metadon.

– Jeg greier meg aleine i ett, to og tre år av gangen. Så får jeg psykiske problemer. Jeg har blitt langt inn på tvang på psykiatrisk, og vært så dårlig at det er like før jeg har dødd. Og så har jeg fått muligheten til å dra direkte til Syningom når jeg har blitt skrivi ut, forteller han.

Også Nordlie sier det er trygt å være et sted på landet, langt fra ruskameratene.

– Jeg får trygghet og omsorg, mat og tannbehandling, sier han.

Han anslår at han har vært på Syningom fire til seks ganger de siste ti åra.

– Det har vært avgjørende, sier han.

Kun én bil

Han forteller at han helst vil bo i egen leilighet og greie seg sjøl.

– Jeg har ikke tenkt å bo her resten av livet. Men i perioder trenger jeg faktisk den hjelpa for å komme til meg sjøl igjen, sier han.

Men helt perfekt er det ikke. De siste årene har institusjonen blitt pusset opp for mange millioner kroner, og oppussingen er fortsatt ikke helt i mål. Dessuten er ikke transportsituasjonen like bra som før, forteller Nordlie.

– Det er ett problem, det er bare én bil her. Før hadde dem også en minibuss, men den måtte kondemneres. Kommunen mener nå vi skal få en liten el-bil. Den kommer kanskje inn til Oslo, men ikke tilbake. Det er ... forunderlig. Haha.