Det var folketomt da Dagsavisen tok T-banen til Oslo sentrum fredag morgen, dagen etter at myndighetenes strengte tiltak ble offentliggjort. At de som har mulighet, jobber hjemmefra, har åpenbart gjort utslag på reisevirksomheten.

Pressekontakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, forteller at Ruter ikke har konkrete tall på antall reisende.

Men de merker nedgangen i antall passasjerer.

– Tilbakemeldingen fra folk som har måtte reise kollektivt i dag, og informasjons- og samordningssentralen vår, går på at folk er veldig flinke til å overholde de råd og anbefalinger som er kommet. Det har vært få som har reist i dag, og det har vært gode muligheter til å reise med god avstand til andre, sier Johansen.

Han vil samtidig takke alle ansatte i Ruter.

– Det er viktig for oss nå å skjerme innbyggerne i Oslo, men skal vi gjøre dette, må vi også holde kollektivtrafikken i gang for at de innbyggerne som jobber innenfor samfunnskritiske områder, kommer seg på jobb, sier han.

