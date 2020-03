Skoler og barnehager mange steder i Norge, blant annet i Oslo og Bergen, er i ferd med å stenges. Fra og med fredag er alle videregående skoler stengt, og fra og med mandag 16. mars er også barnehager og barneskoler stengt. Foreldre oppfordres også til å være hjemme med barna sine fredag 13. mars.

Men har du krav på sykepenger eller pleiepenger når du er hjemme med et friskt barn? Nei. Det skriver Nav på sine nettsider.

«Dersom barnet ditt eller andre i husstanden er i karantene uten selv å være syk og dette gjør at du må være borte fra arbeid, har du ikke rett til sykmelding. Dette kan være tilfellet når en skoleelev blir syk og hele klassen blir satt i hjemmekarantene. Selv om du må være hjemme, er du i slike tilfeller ikke selv satt i karantene» skriver Nav.

Unio-leder Ragnhild Lied sier til NTB at arbeidstakere bør ivaretas økonomisk under viruskrisen.

– I tida framover kan vi komme i en situasjon der mange ikke kan gå på jobb som følge av smittefare, eller må være hjemme med barn fordi skoler og barnehager stenges. Disse må få rett til sykepenger eller omsorgspenger i hele perioden det er snakk om, sier Lied.

Dagsavisen har vært i kontakt med både Nav og Arbeids- og sosialdepartementet i dag, som sier at de jobber med saken, men ikke har konkludert i noen retning, og vil ta en beslutning på et seinere tidspunkt.

Dersom du er satt i karantene eller er blitt oppfordret til å sitte i karantene kan du derimot ha rett til sykemelding, og dermed sykepenger. Dette må vurderes av lege. I utgangspunktet må du møte opp personlig hos legen for å ha rett til sykemelding, men det kan gjøres uttak for dette dersom «pasienten har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen». I et slikt tilfelle kan det gå bra å kun ha kontakt med fastlegen din over telefon eller via nettet.

Velger du på eget initiativ å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, har du ikke rett til sykepenger.