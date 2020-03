Folk er dramatisk mer bekymret nå enn de var for noen dager siden. Helseetaten viser til nasjonale myndigheter og rådene fra Folkehelseinstituttet for hvordan man bør forholde seg dersom man frykter at man er blitt smittet.

– Vi anbefaler at folk følger de nasjonale retningslinjer for dette, sier kommunikasjonssjef i helseetaten Christian Ekker Larsen og henviser alle som er bekymret om å lese rådene fra Folkehelseinstituttet.

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer. Dette skriver Folkehelseinstituttet på sine hjemmesider fredag morgen.

Har ikke tall for Oslo

Christian Ekker Larsen har ikke tall på hvor mange som har blitt testet i Oslo, ved legevaktenes drive-through test-steder i byen. Men presiserer at folk ikke skal møte opp uanmeldt for å bli testet. Han ber også folk heve terskelen for å ringe Koronatelefonen.

– Les og følg med på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet, disse sidene oppdateres fortløpende, sier Ekker Larsen til Dagsavisen.

Holde seg hjemme

«Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet, også uten kjent reise. Det viktige nå er at alle som kan være smittet holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Det er også svært viktig at vi oppdager smitte hos de mest sårbare og hos helsepersonell som skal behandle disse. Hos disse må vi fortsatt ha fokus på testing og smitteoppsporing.» skriver de.

Pålegg

Helsedirektoratet har gitt pålegg om at alle som har vært på reise utenfor Norden i perioden etter 27. februar skal holde seg i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst. Dette gjelder også deres husstandsmedlemmer.

Nye kriterier for testing

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet med mindre de har behov for helsehjelp. En test for koronavirus vil ikke gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man uansett skal overholde karantenen.

– Vi forstår at alle ønsker visshet om de er smittet eller ikke, men vi er i en situasjon hvor det må gjøres prioriteringer for å beskytte de mest sårbare i samfunnet og de som behandler dem, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Følgende skal nå testes for covid-19:

• Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus

• Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

• Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon

• Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokale helsemyndigheter.

• Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

